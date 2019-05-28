Музыка
Группа Rammstein выпустила новый клипiReactor 14:03
Группа «Rammstein» выпустила новый клип на композицию из своего последнего альбома. Видеоролик музыканты посвятили веселым колонизаторам Африки, которые приплыли на обитаемый остров на надувной резиновой лодке.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 19:23, Ашберн
Здоровье
Главный ветврач РФ предупредил об опасности молока
Главный ветеринарный врач России Николай Власов рассказал, что молоко может представлять опасность для человеческого организма из-за возможного наличия в нем антибиотиков и вируса лейкоза.
Обновлено в 15:58
Культура
Писательницу-феминистку в США разоблачили в прямом эфире
Обновлено в 14:20
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:11
Шоу-бизнес
Дима Билан сбрил бороду и «помолодел» на 10 лет
За короткое время новый пост Билана оценило более 25 тысяч фолловеров, большинство из которых восторженно восприняли его "помолодевшую" без бороды внешность.
Обновлено в 08:28
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира
Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено в 17:36
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Энергетика
Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»
Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".
Обновлено в 07:48
Происшествия
В Приморье перевернулся автобус с туристами из Китая
Два человека погибли при ДТП в Приморье с автобусом, перевозившим туристов из Китая.
Обновлено в 03:24
Футбол
Кононов остался главным тренером «Спартака»
В Москве проходит заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак".
Обновлено в 09:49
Политика
Скандалом завершилось обсуждение Саакашвили в студии «России 1»
Обсуждение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» завершилось скандалом.
Обновлено в 18:14
Наука
Эксперты объяснили необходимость аспирина после инсульта
Многие исследователи считают, что препараты, имеющие в составе аспирин и клопидогрел, принимать нельзя, поскольку они повышают риск другого кровоизлияния.
Обновлено в 19:02
Гаджеты
Xiaomi представила два новых флагманских смартфона
Китайская Xiaomi представила два своих новых флагманских смартфона — Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Обновлено в 13:35
Музыка
«Ленинград» выпустил клип про свадьбу Шнурова и опасное вождение
Группа «Ленинград» выпустила музыкальное видео на трек «Кабриолет». Клип опубликован на YouTube-канале коллектива во вторник, 28 мая.
Обновлено в 10:07
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха вызван во вторник в министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями и.о главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Футбол
Азар считает победу в Лиге Европы идеальным прощанием с «Челси»
Бельгийский полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар допустил, что финал Лиги Европы с «Арсеналом» может стать его последним матчем за клуб.
Обновлено в 02:07
Футбол
Полиция Испании заинтересовалась «странными» матчами «Валенсии»
Футбольный клуб "Валенсия" стал фигурантом расследования испанской полицией в деле о возможном проведении договорных матчей в рамках чемпионата Испании.
Обновлено в 17:27
Здоровье
В России изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Футбол
Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов - защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:26
Армия и оружие
Коалиция атаковала позиции хуситов на севере Саны
Самолеты нанесли удары по авиационной базе, расположенной на севере Саны (столица страны).
Обновлено в 18:48
Политика
Минфин США обнародовал документы по поводу санкций против Дерипаски
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США обнародовало перечень документов, которые, по мнению американских властей, обосновывают введение санкций против российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Обновлено в 18:55
Политика
Захарова рассказала, кому на Украине нужен закон о языке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала обращение представителей областной администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить на украинском языке во время публичных выступлений.
Обновлено в 15:19
Кино
Веном может появиться в «Человеке-пауке 3»
Студия Marvel начинает разработку блокбастера «Человек-паук 3». По неподтвержденным данным, в фильме может появиться персонаж Веном в исполнении Тома Харди.
Обновлено в 04:39
Музыка
Егор Крид рассказал о разрыве с лейблом Black Star
Российский рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) прервал семилетнее сотрудничество с лейблом Тимати Black Star.
Обновлено в 13:42
Общество
Гидрометцентр не подтвердил прогноз о надвигающихся на Москву смерчах
Гидрометцентр не располагает данными о якобы надвигающихся на Москву смерчах.
Обновлено в 08:00