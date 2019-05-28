Вокалист Rammstein признался в любви на русском в новом клипеNews.ru вчера в 16:22

с чего всё началось

Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн признался в любви на русском языке в новом клипе Ausländer. Действие клипа разворачивается в племени аборигенов, к которому случайно приплывают музыканты. Они танцуют, охотятся и рисуют.

Вокалист Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

Общество Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.

Происшествия Из-за нападения на школьницу с топором СК возбудил дело В управлении Следственного комитета (СК) по Саратовской области проинформировали о возбуждении уголовного дела после того, как в городе Вольске ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.

Происшествия Сбой в московском метро 21 мая произошел из-за человеческого фактора Причина сбоя в движении поездов на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена 21 мая связана с человеческим фактором, сообщил в среду заммэра столицы Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Гаджеты Скриншоты новой iOS 13 опубликованы в Сети Скриншоты новой мобильной операционной системы iOS 13 были опубликованы на ресурсе 9to5Mac за неделю до официальной демонстрации компании Apple, сообщает ФАН.

Армия и оружие Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.

Политика Представители Дерипаски ответили на документы Минфина США по санкциям Представители российского бизнесмена Олега Дерипаски прокомментировали обнародованные управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США документы, которые, по мнению американских властей, обосновывают введение санкций против предпринимателя.

Политика Климкин: решение ООН сломало логику РФ Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение трибунала ООН якобы сломало логику России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Вышинский объяснил, почему считает незаконным свой арест Задержание и арест журналиста Кирилла Вышинского были незаконными, поскольку основывались на абсурдных и лживых обвинениях.

Политика Си Цзиньпин посетит Россию для участия в ПМЭФ Официальный представитель МИД КНР Лу Кан сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с 5 по 7 июня и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Политика Саакашвили рассказал о своих политических амбициях Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили рассказал о своих политических амбициях на Украине. Об этом сообщает "112 Украина".

Политика В Киеве пропали серверы из ситуационной комнаты президента Пропали также мониторы, ситуационная комната пуста, продемонстрировал пустое помещение новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Энергетика Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».

Экономика Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.

Общество Двери туалета сняли во время ЕГЭ в пензенской школе В городе Заречном Пензенской области разгорелся скандал из-за отсутствия во время ЕГЭ дверей в туалете.

Шоу-бизнес Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся хочет стать дипломатом Звезда телешоу «Дом-2» Ксения Бородина рассказала своим подписчикам в Instagram, кем хочет стать ее старшая дочь.

Политика Курц надеется снова стать канцлером Австрии Должность федерального канцлера Австрии надеется вновь занять Себастьян Курц после того, как пройдут парламентские выборы.

Политика Волкер: США не признают паспорта РФ, выданные на Донбассе и в Крыму Курт Волкер, спецпредставитель США по вопросам Украины, заявил, что Штаты не будут признавать паспорта РФ, которые выдадут жителям Донбасса.

Экономика Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.

Политика Болтон обвинил Иран в атаках на танкеры у берегов ОАЭ Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, за нападениями на танкеры у берегов ОАЭ стоит Иран.

Гаджеты Intel показала необычный прототип двухэкранного игрового ноутбука Intel в рамках проходящей выставки Computex 2019 показала некоторым журналистам любопытные концепты, в числе которых игровой компьютер Honeycomb Glacier с двумя экранами.

Политика Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.