Музыка
Вокалист Rammstein признался в любви на русском в новом клипеNews.ru вчера в 16:22
Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн признался в любви на русском языке в новом клипе Ausländer. Действие клипа разворачивается в племени аборигенов, к которому случайно приплывают музыканты. Они танцуют, охотятся и рисуют.
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с чего всё началось
Немецкая группа Rammstein выпустила новый клип на песню Ausländer («Иностранец»), в припеве которой звучат фразы на русском, английском и французском.Дождьвчера в 15:37
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Rammstein выживают среди дикарей — рокеры выпустили третий клип к новому альбому
Фонтанка.Рувчера в 13:46
Группа Rammstein показала новый клип на песню с фразой на русском «Я люблю тебя»
Говорит Москвавчера в 16:20
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Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Обновлено вчера в 21:01
Общество
Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии
Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Из-за нападения на школьницу с топором СК возбудил дело
В управлении Следственного комитета (СК) по Саратовской области проинформировали о возбуждении уголовного дела после того, как в городе Вольске ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено вчера в 10:36
Общество
Крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу краснодарских судов
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
Сбой в московском метро 21 мая произошел из-за человеческого фактора
Причина сбоя в движении поездов на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена 21 мая связана с человеческим фактором, сообщил в среду заммэра столицы Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 03:45
Гаджеты
Скриншоты новой iOS 13 опубликованы в Сети
Скриншоты новой мобильной операционной системы iOS 13 были опубликованы на ресурсе 9to5Mac за неделю до официальной демонстрации компании Apple, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году
Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Обновлено вчера в 15:56
Политика
Представители Дерипаски ответили на документы Минфина США по санкциям
Представители российского бизнесмена Олега Дерипаски прокомментировали обнародованные управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США документы, которые, по мнению американских властей, обосновывают введение санкций против предпринимателя.
Обновлено вчера в 19:22
Политика
Климкин: решение ООН сломало логику РФ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение трибунала ООН якобы сломало логику России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:54
Политика
Вышинский объяснил, почему считает незаконным свой арест
Задержание и арест журналиста Кирилла Вышинского были незаконными, поскольку основывались на абсурдных и лживых обвинениях.
Обновлено в 02:30
Политика
Си Цзиньпин посетит Россию для участия в ПМЭФ
Официальный представитель МИД КНР Лу Кан сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с 5 по 7 июня и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 04:33
Политика
Саакашвили рассказал о своих политических амбициях
Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили рассказал о своих политических амбициях на Украине. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 02:22
Политика
В Киеве пропали серверы из ситуационной комнаты президента
Пропали также мониторы, ситуационная комната пуста, продемонстрировал пустое помещение новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 16:04
Энергетика
Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью
Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
К концу года в Комсомольске выпустят первый Су-57 пятого поколения
Первый самолет будет передан Воздушно-космическим силам России в конце этого года.
Обновлено в 02:03
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Киеве на заводе «Кузня на Рыбальском» горит корабль
Обновлено в 04:11
Теннис
Блинкова обыграла Гаспарян и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг «Ролан Гаррос».
Обновлено вчера в 10:24
Общество
Двери туалета сняли во время ЕГЭ в пензенской школе
В городе Заречном Пензенской области разгорелся скандал из-за отсутствия во время ЕГЭ дверей в туалете.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся хочет стать дипломатом
Звезда телешоу «Дом-2» Ксения Бородина рассказала своим подписчикам в Instagram, кем хочет стать ее старшая дочь.
Обновлено в 01:30
Политика
Курц надеется снова стать канцлером Австрии
Должность федерального канцлера Австрии надеется вновь занять Себастьян Курц после того, как пройдут парламентские выборы.
Обновлено вчера в 19:18
Политика
Волкер: США не признают паспорта РФ, выданные на Донбассе и в Крыму
Курт Волкер, спецпредставитель США по вопросам Украины, заявил, что Штаты не будут признавать паспорта РФ, которые выдадут жителям Донбасса.
Обновлено в 02:44
Экономика
Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями
Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.
Обновлено в 01:15
Политика
Болтон обвинил Иран в атаках на танкеры у берегов ОАЭ
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, за нападениями на танкеры у берегов ОАЭ стоит Иран.
Обновлено в 04:15
Гаджеты
Intel показала необычный прототип двухэкранного игрового ноутбука
Intel в рамках проходящей выставки Computex 2019 показала некоторым журналистам любопытные концепты, в числе которых игровой компьютер Honeycomb Glacier с двумя экранами.
Обновлено в 04:20
Политика
Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина
Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Футбол
Цаллагов, Бабурин, Полоз и Байрамян покинули «Рубин»
Футболисты Егор Бабурин, Хорен Байрамян, Дмитрий Полоз и Ибрагим Цаллагов покинули казанский "Рубин" в связи с истечением сроков арендных контрактов, сообщается в официальном аккаунте клуба в Twitter.
Обновлено вчера в 13:10