Музыка

Группа Rammstein выпустила клип с русскими словамиМосковский Комсомолец 17:01

Немецкая метал-группа Rammstein выпустила новый клип на песню Ausländer («Иностранец»). Особенность произведения в том, что там можно услышать слова на русском, английском и французском языках.
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Rammstein «взорвали» Сеть клипом про «мигрантов»

Российская газета16:59

Вокалист Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

News.ru16:22

Тилль Линдеманн признался в любви на русском языке в клипе Rammstein

ТК Звезда14:43

Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

Life.ru14:29

Rammstein выживают среди дикарей — рокеры выпустили третий клип к новому альбому

Фонтанка.Ру13:46

Группа Rammstein показала новый клип на песню с фразой на русском «Я люблю тебя»

Говорит Москва16:20

Солист Rammstein спел «Я люблю тебя» по-русски в новом клипе

Дождь15:37
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Происшествия

Против гендиректора крупнейшей в России уранодобывающей компании завели дело о коррупции

Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении генерального директора ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского" (ППГХО, входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" - АРМЗ, горнорудный дивизион ГК "Росатом") Александра Глотова.
Обновлено в 21:18
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес

Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели

Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
Обновлено в 08:47
Кино

Актер из «Игры престолов» попал в клинику из-за окончания сериала

Финальная серия "Игры престолов" вышла 20 мая Британский актер Кит Харингтон оказался в центре реабилитации, где лечит стресс, вызванный окончанием сериала "Игра престолов", ссылаясь на надежные источники, сообщает Page Six.
Обновлено в 22:13
Политика

Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина

Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Музыка

Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны

Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.
Обновлено в 11:19
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Культура

Ксения Собчак может стать новой ведущей «Первого канала»

В пресс-службе канала подтвердили информацию о рассмотрении кандидатуры Собчак на роль ведущей в новом шоу, однако детали проекта остаются пока что в тайне.
Обновлено в 17:39
Общество

В России предложили ввести «отцовский капитал»

В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено в 21:13
Общество

В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба

Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 21:27
Политика

Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию

Два политолога – российский и украинский – поссорились в эфире программы "60 минут".
Обновлено в 15:02
Энергетика

Источник: Приобское месторождение «Роснефти» получит инвестиционные стимулы

Ранее сообщалось, что "Роснефть" просила предоставить Приобскому месторождению инвестиционные стимулы в виде вычетов из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), аналогичные инвестстимулам для Самотлорского месторождения.
Обновлено в 18:23
Армия и оружие

Reuters: США хотят приостановить обучение турецких пилотов на F-35

Власти США всерьез рассматривают возможность приостановки обучения турецких военных летчиков навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
Обновлено в 20:45
Политика

США отказались давить на Россию из-за украинских моряков

Вашингтон решил не принимать мер, чтобы «принудить» Россию отпустить задержанных в Керченском проливе украинских моряков, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 10:04
Футбол

Леонид Слуцкий не смог вывести «Витесс» в Лигу Европы

Первый матч между командами закончился ничьей и, таким образом, Леониду Слуцкому не удалось вывести свою команду в еврокубки в свой первый сезон в Нидерландах.
Обновлено в 17:29
Экономика

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
Обновлено в 18:15
Происшествия

Школьник вышел из комы благодаря любимому дезодоранту

В Великобритании 13-летний подросток вышел из комы, в которой пробыл три недели, почувствовав запах любимого дезодоранта.
Обновлено вчера в 17:32
Космос

Российские космонавты посвятят выход в открытый космос юбилею Леонова

Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин посвятят выход в космическое пространство юбилею Алексея Леонов.
Обновлено в 08:49
Экономика

Суд Мексики распорядился арестовать экс-главу нефтегазовой компании Pemex

Федеральный судья в Мексике выдал ордер на арест бывшего директора государственной нефтегазовой компании Pemex Эмилио Лосойи в связи с подозрениями в коррупции, сообщило агентство Notimex со ссылкой на источники в Генпрокуратуре страны.
Обновлено в 20:20
Политика

Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список

Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено в 22:14
Происшествия

В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега

В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено в 05:19
Общество

Названы самые востребованные профессии

Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 21:01
Здоровье

Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено в 22:07
Армия и оружие

Названа главная угроза Крымскому мосту со стороны Украины

Американские фрегаты проекта Oliver Hazard Perry, которые США предложили передать Украине, создадут реальную надводную угрозу Крымскому мосту.
Обновлено в 19:16
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира

Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено в 17:36
Происшествия

В Саратовской области подросток с топором напал на школьницу

Обновлено в 04:36
Армия и оружие

США обвинили Россию в распространении конфликта в Сирии

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что США препятствуют участию России в работе ООН и стремятся не допустить распространения объективной информации о происшествии в сирийском городе Думе.
Обновлено в 16:16
Энергетика

Росстандарт заявил об улучшении качества автомобильного топлива в РФ

Автомобильное топливо в России стало более качественным. Такие выводы сделали эксперты Роскачества.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие

Советские большие противолодочные корабли станут ударными

Модернизированные большие противолодочные корабли (БПК) проекта 1155 «Удалой» поступят в Военно-морской флот России до конца 2019 года.
Обновлено в 13:00
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Rammstein
Немецкая группа
Немецкая метал-группа, образованная в январе 1994 года в Берлине. Музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала. Основные черты творчества группы: специфический ритм, в котором выдержана большая часть композиций, и эпатирующие тексты песен. Особую известность группе принесли сценические выступления, часто сопровождаемые использованием пиротехники, получившие признание в музыкальной среде. Состав группы ни разу не менялся.
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