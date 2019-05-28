Группа Rammstein выпустила клип с русскими словамиМосковский Комсомолец 17:01

Немецкая метал-группа Rammstein выпустила новый клип на песню Ausländer («Иностранец»). Особенность произведения в том, что там можно услышать слова на русском, английском и французском языках.

Происшествия Против гендиректора крупнейшей в России уранодобывающей компании завели дело о коррупции Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении генерального директора ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского" (ППГХО, входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" - АРМЗ, горнорудный дивизион ГК "Росатом") Александра Глотова.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».

Шоу-бизнес Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.

Кино Актер из «Игры престолов» попал в клинику из-за окончания сериала Финальная серия "Игры престолов" вышла 20 мая Британский актер Кит Харингтон оказался в центре реабилитации, где лечит стресс, вызванный окончанием сериала "Игра престолов", ссылаясь на надежные источники, сообщает Page Six.

Политика Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».

Музыка Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Культура Ксения Собчак может стать новой ведущей «Первого канала» В пресс-службе канала подтвердили информацию о рассмотрении кандидатуры Собчак на роль ведущей в новом шоу, однако детали проекта остаются пока что в тайне.

Общество В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Энергетика Источник: Приобское месторождение «Роснефти» получит инвестиционные стимулы Ранее сообщалось, что "Роснефть" просила предоставить Приобскому месторождению инвестиционные стимулы в виде вычетов из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), аналогичные инвестстимулам для Самотлорского месторождения.

Армия и оружие Reuters: США хотят приостановить обучение турецких пилотов на F-35 Власти США всерьез рассматривают возможность приостановки обучения турецких военных летчиков навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Политика США отказались давить на Россию из-за украинских моряков Вашингтон решил не принимать мер, чтобы «принудить» Россию отпустить задержанных в Керченском проливе украинских моряков, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Футбол Леонид Слуцкий не смог вывести «Витесс» в Лигу Европы Первый матч между командами закончился ничьей и, таким образом, Леониду Слуцкому не удалось вывести свою команду в еврокубки в свой первый сезон в Нидерландах.

Экономика США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.

Происшествия Школьник вышел из комы благодаря любимому дезодоранту В Великобритании 13-летний подросток вышел из комы, в которой пробыл три недели, почувствовав запах любимого дезодоранта.

Космос Российские космонавты посвятят выход в открытый космос юбилею Леонова Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин посвятят выход в космическое пространство юбилею Алексея Леонов.

Экономика Суд Мексики распорядился арестовать экс-главу нефтегазовой компании Pemex Федеральный судья в Мексике выдал ордер на арест бывшего директора государственной нефтегазовой компании Pemex Эмилио Лосойи в связи с подозрениями в коррупции, сообщило агентство Notimex со ссылкой на источники в Генпрокуратуре страны.

Политика Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.

Общество Названы самые востребованные профессии Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.

Здоровье Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.

Армия и оружие Названа главная угроза Крымскому мосту со стороны Украины Американские фрегаты проекта Oliver Hazard Perry, которые США предложили передать Украине, создадут реальную надводную угрозу Крымскому мосту.

Хоккей Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.

Армия и оружие США обвинили Россию в распространении конфликта в Сирии Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что США препятствуют участию России в работе ООН и стремятся не допустить распространения объективной информации о происшествии в сирийском городе Думе.

Энергетика Росстандарт заявил об улучшении качества автомобильного топлива в РФ Автомобильное топливо в России стало более качественным. Такие выводы сделали эксперты Роскачества.