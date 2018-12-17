Из-за санкций Raiffeisen Bank International ежегодно недополучает более €10 млн дохода. Однако даже в таких сложных условиях ведения бизнеса финансовая организация не намерена сворачивать свою деятельность на Украине. Об этом журналистам заявил глава Raiffeisen Bank International Йохан Штробль.

Raiffeisen Bank раскрыл планы по работе на Украине и в России

Политика Политика Лавров заявил, что Россия не будет воевать с Украиной Глава МИД России Сергей Лавров во время трансляции на сайте kp.ru заявил, что Россия не станет воевать с Украиной.

Политика Политика ЦИК: Олег Кожемяко лидирует на выборах губернатора Приморья После обработки более половины протоколов участковых избирательных комиссий на повторных выборах губернатора Приморья лидирует врио главы региона Олег Кожемяко.

Армия и оружие Армия и оружие Борисов заявил об эффективном использовании «Искандеров» в Сирии Комплекс «Искандер» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч» показали высокую эффективность в Сирии, заявил по итогам визита в САР вице-премьер Юрий Борисов.

Политика Политика США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи Береговая охрана США решила воздержаться от учений в Арктике из-за опасения, что единственный американский тяжелый ледокол сломается.

Армия и оружие Армия и оружие Россия рассказала о плане на случай выхода США из ракетного договора Россия рассматривает выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности при планировании боевого применения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Политика Политика В Киеве признали, что Евросоюз не пускает Украину на свой рынок Европейский Союз по-прежнему не видит возможностей для интеграции Украины в свой внутренний рынок.

Политика Политика WP: в США подготовили новый отчет о «вмешательстве России» Новый отчет о "российском вмешательстве" в американские президентские выборы подготовлен для комитета сената США по разведке.

Политика Политика Москва и Токио согласовывают дату визита Абэ в Россию Москва и Токио согласовывают дату визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Россию, сообщили в Министерстве иностранных дел Японии.

Политика Политика Порошенко поручил СБУ проверить госслужащих с родственниками из Крыма Президент Украины поручил Службе безопасности Украины проверить ведомости госслужащих, имеющих родственников в Крыму.

Политика Политика Саудовская Аравия обвинила США в вопиющем вмешательстве в свои дела Саудовская Аравия потребовала от США прекратить вопиющее вмешательство во внутренние дела королевства и перестать подрывать позиции государства в мире и в регионе.

Армия и оружие Армия и оружие Единственный ракетный катер ВМС Украины остался без ракет С единственного украинского ракетного катера ВМС «Прилуки» демонтировали пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М «Термит».

Политика Политика FT: Британия должна подготовиться ко второму референдуму по Brexit Даже в случае второго парламентского голосования по вопросу Brexit, британские парламентарии должны быть готовы ко второму референдуму, пишет член британского парламента Джастин Грининг в Financial Times.

Политика Политика Россия и Южная Корея проведут во вторник переговоры по КНДР Южная Корея и Россия проведут во вторник, 18 декабря, в Сеуле встречу высокопоставленных дипломатов по ядерной проблеме КНДР, сообщило в понедельник южнокорейское министерство иностранных дел.