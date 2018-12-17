По мнению Штробля, бизнес Raiffeisen Bank International в России развивается хорошо, несмотря на санкции.

с чего всё началось

Группа Raiffeisen Bank International потеряла более €10 млн в виде недополученного дохода из-за санкций. Об журналистам сообщил глава группы Иоханн Штробль.

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