Экономика
Группа ПИК нарастила выручку по итогам полугодияКоммерсантъ 05:02
Ввести в эксплуатацию, наоборот, удалось практически на 80% больше, чем в 2018 году, 513 тыс. кв. м против 286 тыс. кв. м. По итогам 2019 года ПИК намерен реализовать 1,7–1,9 млн кв. м жилья и отчитаться о поступлениях в размере 200–220 млрд руб.
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