Российский музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров представил новый клип на песню "Золото". В нем девушка превращается в кровожадного зверя, как только видит драгоценный металл. Российский музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров презентовал новый клип на песню "Золото".

Музыка Музыка «Одноклассники» назвали музыкальные открытия 2018 года

Музыка Музыка Шарапова снялась в клипе на песню Spice Girls «Wannabe»

Музыка Музыка Глюкоза выпустила клип о мужской измене Российская певица Наталья Чистякова, известная под псевдонимом Глюкоза, выпустила новый музыкальный клип под названием «Фэн-шуй».

Музыка Музыка Воронежцев лишили парада уличных театров на Платоновфесте-2019 Михаил Бычков заявил, что привычного парада уличных театров в 2019 году не будет.

Музыка Музыка «Черный кофе» отметит юбилей своего вокалиста в «Главклубе» Группа "Черный кофе" выступит на сцене "Главклуб Green Concert" 27 января 2019 года.

Музыка Музыка Рэпер Гнойный подрался с карликом Эльдаром на видео Хованского Вячеслав Машнов, известный российской общественности как хаповатый рэпер Гнойный, принял участие в новом ролике блогера Юрия Хованского, но не обошлось без эксцессов.

Музыка Музыка Юнармейцы спели на фестивале патриотической песни во Владимире Во Владимире 15 декабря в четвёртый раз состоялся Международный фестиваль патриотической песни под названием «Юнармия – чтим своих героев».

Музыка Музыка Лолита рассказала о страхе перед первым концертом после болезни

Музыка Музыка MTC и MTV снимут реалити-шоу о корейской поп-музыке Как сообщается в пресс-релизе, участником проекта может стать любой поклонник корейской поп-культуры, которому уже исполнилось 16 лет.

Музыка Музыка В Нижнекамске в Доме дружбы народов прошел «Голубой огонек» В Доме дружбы народов в Нижнекамске состоялось шоу «Голубой огонек».

Музыка Музыка Ансамбль «Элефтерия» выступит в Ставрополе

Музыка Музыка В Петербургской филармонии прозвучат рождественские этюды Шопена Сонату Шопена для виолончели и фортепиано считают «непризнанным шедевром». Это последнее произведение композитора.

Музыка Музыка Пер Гессле: «Музыка перестала что-то значить для людей» Хотя на прошедшем в Москве еще в ноябре концерте Гессле исполнял старые песни, зазвучали они совершенно по-новому.

Музыка Музыка Юная волжанка участвует в телешоу на «НТВ» Волжанка выступит на телешоу с двумя песнями.