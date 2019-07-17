Недвижимость

«Группа ЛСР» за полгода заключила контактов на 38 млрд рублейМР7.ру вчера в 09:23

Строительная компания «Группа ЛСР» подвела итоги работы за первое полугодие 2019 года. С начала года девелопер заключил новых договоров на общую сумму 38 млрд рублей, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили в пресс-службе компании.
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«Группа ЛСР» за полгода продала недвижимости на 38 млрд

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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:47, Вашингтон
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В матче Международного кубка чемпионов лондонский "Арсенал" на поле стадиона "Дигнити Хелс Спортс Парк" в американском городе Карсон обыграл мюнхенскую "Баварию" со счетом 2:1.
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