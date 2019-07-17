Экономика
«Группа ЛСР» за полгода продала недвижимости на 38 млрд рублейИнтерфакс 06:58
В общей сложности группа реализовала 368 тыс. кв.м недвижимости. В I полугодии 2018 года компания продала 358 тыс. кв.м - таким образом, этот показатель увеличился на 2,8%. В общие показатели продажи "Группа ЛСР" также включает реализацию парковочных мест, уточняется в сообщении.
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Происшествия
Катастрофа MH17: СБУ рассказала о водителе, перевозившем «Бук»
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об осуждённом водителе тягача, который, как утверждают силовики, перевозил зенитный ракетный комплекс "Бук", аналогичный тому из которого в небе над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский самолёт Malaysia Airlines, передает News.ru.
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Основатели Prisma запустили мессенджер, который ищет чаты с помощью камеры и геолокации
Создатели фотосервиса Prisma Алексей Моисеенков и Арам Харди запустили приложение с групповыми чатами Capture.
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Любовь на Соловках: вышел трейлер нового сериала «Обитель» с Сергеем Безруковым
В сети появился трейлер сериала «Обитель» Александра Велединского по роману Захара Прилепина для канала «Россия 1». В сериале «Обитель» телезрителям расскажут о тяжелых временах в истории нашей страны — про период ГУЛАГа.
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Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян во втором квартале снизились на 0,2%, следует из оценки Росстата.
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Политика
Трамп запретил продавать Турции истребители F-35 из-за С-400
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Мосбиржа планирует расширить время торговых сессий
В дальнейшем перечень инструментов может быть расширен в соответствии с потребностями участников рынка.
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Политика
За месяц российское гражданство получили 10 тысяч жителей ДНР и ЛНР
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Бизнес-джет едва не разбился в Пулково
Бизнес-джет Cessna 680 едва не разбился в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Обновлено в 09:08
Происшествия
На чиновников в Астраханской области завели 17 уголовных дел
Расследование уголовных дел продолжается.
Обновлено в 03:51
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Байден пошутил про соревнования по отжиманию с Трампом
Кандидат в президенты США Джо Байден в шутку заявил, что бросит главе государства Дональду Трампу вызов по отжиманиям от пола, если тот продолжит указывать на его преклонный возраст.
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Гаджеты
Xiaomi Mi A3 представлен официально
Компания Xiaomi официально анонсировала в Испании смартфон среднего класса Xiaomi Mi A3, который работает на «чистой» Android.
Обновлено в 08:50
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Захарова оценила угрозы Турчинова уничтожить Крымский мост
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Обновлено 15 июля в 16:54
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«Динамо» подписало экс-хавбека «Краснодара»
Руководство московского "Динамо" подпишет экс-хавбека "Краснодара" Шарля Каборе. Об сообщает официальный сайт столичного клуба.
Обновлено в 09:29
Спорт
Российская синхронистка Ромашина побила рекорд по золотым медалям
Российская синхронистка Светлана Ромашина стала победительницей в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Двое из задержанных за разбой офицеров ФСБ написали явку с повинной
Двое из семи ранее задержанных по статье "разбой" офицеров ФСБ России написали явку с повинной и признали свою вину в содеянном.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
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Авто
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Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
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Космос
Эксперимент по имитации полета на Луну завершился в Москве
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Обновлено в 07:27
Политика
Кремль назвал дискуссионной статью Володина с поправками в Конституцию
В Кремле читали статью спикера Госдумы Вячеслава Володина в «Парламентской газете», в которой он предложил несколько поправок в российскую Конституцию, и считают ее темой для дискуссий.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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Музыка
Киркоров обматерил Бузову за новую песню
Российская певица Ольга Бузова во время передачи «Comment Out» на YouTube решила разыграть своего коллегу по шоу-бизнесу Филиппа Киркорова.
Обновлено в 07:10