В общей сложности группа реализовала 368 тыс. кв.м недвижимости. В I полугодии 2018 года компания продала 358 тыс. кв.м - таким образом, этот показатель увеличился на 2,8%. В общие показатели продажи "Группа ЛСР" также включает реализацию парковочных мест, уточняется в сообщении.

«Группа ЛСР» за полгода продала недвижимости на 38 млрд рублей

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