Недвижимость

«Группа ЛСР» за полгода продала недвижимости на 38 млрд рублейИнтерфакс 06:58

В общей сложности группа реализовала 368 тыс. кв.м недвижимости. В I полугодии 2018 года компания продала 358 тыс. кв.м - таким образом, этот показатель увеличился на 2,8%. В общие показатели продажи "Группа ЛСР" также включает реализацию парковочных мест, уточняется в сообщении.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Группа ЛСР» за полгода продала недвижимости на 38 млрд

Gazeta.SPb09:16

Портфель договоров «Группы ЛСР» достиг 38 млрд рублей

Мойка7808:08

«Группа ЛСР» за полгода продала недвижимости на 38 млрд рублей

Интерфакс06:58

«Группа ЛСР» увеличила объем новых контрактов на 6%. Рост застройщик связывает с успехом московских проектов

Фонтанка.Ру07:16

С начала года «Группа ЛСР» заключила новых контрактов на сумму 38 млрд рублей

DP.RU07:02

«Группа ЛСР» за полгода заключила контактов на 38 млрд рублей

МР7.ру09:23

Группа ЛСР увеличила продажи недвижимости в I полугодии на 6%

РИА Новости06:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:34, Вашингтон
Политика

Володин предлагает внести изменения в Конституцию РФ

Вячеслав Володин предлагает расширить полномочия Госдумы.
Обновлено в 04:46
Происшествия

В Петербурге задержали росгвардейцев, подкинувших наркотики подростку

В Петербурге двух сотрудников отдела вневедомственной охраны Росгвардии подозревают в том, что они подбросили 16-летнему юноше наркотические вещества, а потом требовали с него 300 тысяч рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Политика

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Политика

Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено в 16:46
Политика

На Украине завели 11 уголовных дел против Порошенко и его команды

Государственное бюро расследований Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Политика

Новости за ночь: Семьи погибших в крушении MH17 обратились к России

1 Семьи погибших в крушении MH17 призвали РФ к ответу В связи с пятой годовщиной крушения малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года родственники обратились к России.
Обновлено в 00:50
Культура

На «Тавриде» началась неделя хип-хопа

Обновлено в 15:19
Экономика

ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов

Чем бизнес РЖД не устраивает ФАС Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил "обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов )".
Обновлено в 13:55
Происшествия

Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну

1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
Обновлено в 07:35
Общество

Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году

Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будут электронные документы.
Обновлено в 10:45
Футбол

Гвардиола: «Хотим, чтобы Сане был счастлив»

Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес

Марина Александрова опубликовала коллаж из селфи без макияжа

Всего за несколько часов коллаж из кадров без макияжа собрал более 11 тысяч «лайков» в Instagram Александровой.
Обновлено в 15:37
Экономика

Пальмового масла лишат льгот в России

Правительство и Госдума России запланировали лишить льгот по НДС для пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло.
Обновлено в 17:02
Политика

В Германии делают ставки на отставку Меркель из-за приступов

Глава ведомства федерального канцлера Германии Хельге Браун прокомментировал возможность отставки Ангелы Меркель из-за состояния здоровья.
Обновлено в 17:16
Происшествия

В Волгоградской области осужденный сбежал из зала суда через окно

В Суровикине Волгоградской области осужденный сбежал из зала суда через окно.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие

Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы создания F-35

Министерство обороны США оценило финансовые потери Турции от исключения из программы создания самолётов F-35.
Обновлено в 15:48
Политика

Медведчук презентовал в Европарламенте свой мирный план по Донбассу

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук выступил в Европарламенте.
Обновлено в 09:33
Происшествия

В Астрахани возбудили 17 дел против руководства министерства ЖКХ

В Астраханской области следователи возбудили 17 уголовных дел против и.о. министра строительства и ЖКХ, двух бывших министров, бывшего первого заместителя министра и других чиновников.
Обновлено в 04:34
Политика

Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Урсуле фон дер Ляйен в связи с её избранием на пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено в 06:32
Политика

СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Происшествия

В Самарской области отравились более 40 граждан Узбекистана

В Самарской области начали доследственную проверку после госпитализации из-за отравления более 46 граждан Узбекистана в селе Кошелевка.
Обновлено в 11:58
Наука

В Google Brain придумали новую технологию ускоренного обучения ИИ

Израильский стартап Run: AI предлагает решение, которое позволяет ускорить обучение моделей ИИ в 100 раз или пожертвовать скоростью, но сэкономить.
Обновлено вчера в 09:39
Шоу-бизнес

Виктория Боня защитила дочь от критики в соцсети

Телеведущая Виктория Боня решила поделиться с поклонниками успехами своей семилетней дочки Анджелины.
Обновлено в 09:02
Футбол

БАТЭ пробился во второй раунд квалификации Лиги чемпионов

Белорусский БАТЭ переиграл польский "Пяст" в ответном матче первого раунда квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:26
Футбол

Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе

Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес

Тарзан продемонстрировал результат многолетних тренировок в зале

Отличная физическая форма дается ему непросто. 49-летний танцор не пропускает тренировки даже во время отпуска.
Обновлено в 15:21
Футбол

Триппьер стал игроком «Атлетико»

Защитник Киран Триппьер официально перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико».
Обновлено в 12:37
Экономика

New Stream обвинила Сбербанк в недружественных действиях

New Stream описывает ситуацию так, что «сразу после окончания строительства Антипинского НПЗ (в сентябре 2018 г. завод стал выходить на новые мощности с увеличением ЕBITDA до $30 млн в месяц) основной кредитор завода – Сбербанк – предпринял ряд недружественных действий по отношению к предприятию».
Обновлено в 17:00
ещё по теме
Главное