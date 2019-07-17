Экономика
«Группа ЛСР» за полгода продала недвижимости на 38 млрд рублейИнтерфакс 06:58
В общей сложности группа реализовала 368 тыс. кв.м недвижимости. В I полугодии 2018 года компания продала 358 тыс. кв.м - таким образом, этот показатель увеличился на 2,8%. В общие показатели продажи "Группа ЛСР" также включает реализацию парковочных мест, уточняется в сообщении.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:43, Вашингтон
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Экономика
Реальные доходы россиян продолжили падение
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян во втором квартале снизились на 0,2%, следует из оценки Росстата.
Обновлено в 09:00
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Здоровье
Рязанский кардиодиспансер получил новое оборудование
Специалисты Рязанского областного клинического кардиологического диспансера впервые начали использовать современный комплект для диагностики остановки дыхания во время сна.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено в 10:05
Футбол
Названа возможная сумма трансфера Гастона Перейро в «Спартак»
ПСВ готов продать полузащитника сборной Уругвая Гастона Перейро, которым интересуется «Спартак», сообщает Voetbal International.
Обновлено вчера в 19:36
Шоу-бизнес
Бузова встретилась с экс-возлюбленным Романом Третьяковым
Неожиданно для всех в какой-то момент в студии появился бывший возлюбленный исполнительницы, экс-участник проекта «Дом−2» Роман Третьяков.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Наука
Темная материя оказалась легче ранее зафиксированных показателей
Американские ученые выяснили, что темная материя оказалась легче, чем свидетельствуют ранее зафиксированные показатели.
Обновлено 15 июля в 03:59
Авто
Lotus представил 2000-сильный электрогиперкар Lotus Evija
Производство Lotus Evija наладят на головном заводе марки в Хетеле.
Обновлено в 00:42
Футбол
В колонии опровергли информацию об игре Кокорина и Мамаева в футбол
Ранее появились кадры, на которых видно, как Кокорин и Мамаев, которые отбывают наказание в колонии ИК-4 в Алексеевке (Белгородская область), играют в футбол в исправительном учреждении.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Япония оснастила новый миноносец системой «Иджис»
Япония в среду, 17 июля, спустила на воду новый эскадренный миноносец с системой раннего обнаружения баллистических ракет «Иджис» (Aegis).
Обновлено в 09:25
Футбол
Каборе подписал контракт с московским «Динамо»
Обновлено в 09:27
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Зеленский изменил порядок службы в армии в случае военного положения
Президент Украины Владимир Зеленский внёс изменения в положение о прохождении военной службы в Вооружённых силах страны.
Обновлено в 04:17
Музыка
Дочь Бейонсе Блю Айви снялась в новом клипе своей матери
В клипе на несколько секунд появляется семилетняя дочь Бейонсе и JAY-Z, Блю Айви, которая идет по пустыне в розовом платье, чтобы взять свою мать за руку.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Летчик-испытатель сравнил вертолет Ка-29 с Ми-24
Корабельный ударный вертолет Ка-29, созданный на базе Ка-27, может соперничать с сухопутным Ми-24В, а по некоторым параметрам маневренности превосходит его.
Обновлено в 10:19
Общество
В швейцарской деревне продают дома за 60 рублей
Дома продают за один швейцарский франк (примерно 64 рубля).
Обновлено в 09:30
Происшествия
Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области
Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 03:13
Политика
Украина договорилась с Россией об обмене пленными
Замглавы администрации президента Украины Вадима Пристайко заявил, что во время заседания советников президентов в «нормандском формате» были достигнуты договоренности об обмене пленными.
Обновлено вчера в 18:35
Армия и оружие
Формула провала
Сегодня некоторые историки полагают, что Вторая мировая война началась гораздо раньше, когда Испанский народный фронт схлестнулся с диктатором генералом Франко.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Россиянка отсудила у Tesla миллионы за сломанные ключи
Обновлено в 06:13
Политика
Жириновский поддержал расширение полномочий парламента
Жириновский отметил, что в перспективе необходимо найти баланс, «чтобы был мощным правитель России и мощный, сильный парламент».
Обновлено в 07:31
Футбол
«Вест Хэм» объявил о крупнейшем трансфере в истории клуба
«Вест Хэм» объявил о трансфере нападающего «Айнтрахта» Себастьена Аллера за рекордные для лондонского клуба 45 миллионов фунтов.
Обновлено в 09:12
Кино
«Игра престолов» установила абсолютный рекорд премии «Эмми»
Абсолютным лидером и новым рекордсменом оказался восьмой сезон сериала "Игра престолов", который в общей сложности будет претендовать на 32 награды.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
В Баренцевом море при погружении пропали два дайвера
В районе полуострова Немецкий в Печенгском заливе пропали два дайвера.
Обновлено в 03:26