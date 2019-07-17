Недвижимость

«Группа ЛСР» за полгода продала недвижимости на 38 млрд рублейИнтерфакс 06:58

В общей сложности группа реализовала 368 тыс. кв.м недвижимости. В I полугодии 2018 года компания продала 358 тыс. кв.м - таким образом, этот показатель увеличился на 2,8%. В общие показатели продажи "Группа ЛСР" также включает реализацию парковочных мест, уточняется в сообщении.
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«Группа ЛСР» за полгода продала недвижимости на 38 млрд

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