Экономика

«Группа ЛСР» выплатит дивиденды в размере 8 млрд рублейDP.RU 10:56

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"Группа ЛСР" выплатит акционерам дивиденды в размере более 8 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании в пятницу. 28 июня собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 78 рублей на одну обыкновенную акцию.
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