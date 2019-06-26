Экономика
«Группа ЛСР» выплатит дивиденды в размере 8 млрд рублейDP.RU 10:56
"Группа ЛСР" выплатит акционерам дивиденды в размере более 8 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании в пятницу. 28 июня собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 78 рублей на одну обыкновенную акцию.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:56, Вашингтон
Политика
В Кремле дали оценку встрече Путина с Мэй
Пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков заявил, что факт встречи лидера РФ Владимира Путина с премьером Британии Терезой Мэй является положительным.
Обновлено в 13:21
Энергетика
Nord Stream 2 ведет с Данией переговоры по «Северному потоку-2»
Глава Nord Stream 2 Маттиас Варниг ведет с властями Дании переговоры по вопросам строительства газопровода "Северный поток-2" в водах Дании, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Обновлено в 09:31
Футбол
«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон
Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды
Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
Обновлено в 11:20
Политика
Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным
Журналист The Financial Times Лайонел Барбер в эфире радиостанции LBC поделился впечатлениями от интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Полиция Москвы проверяет сообщения о фальсификации подписей за кандидатов в Мосгордуму
Соколов сказал "Эху", что его волонтеры не занимаются фальсификацией подписей и собирают их честно.
Обновлено в 13:50
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 14:29
Футбол
«Мое сердце принадлежит одному клубу». Монолог дебютанта ЦСКА
Обновлено в 12:32
Политика
Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия»
Министерство юстиции России включило в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на российской территории, фонд Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия»).
Обновлено в 12:46
Происшествия
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка
Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.
Обновлено в 08:03
Космос
NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид
Обновлено вчера в 15:44
Транспорт
Упавшее дерево остановило голубую ветку московского метро
Обновлено в 12:10
Транспорт
ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за увеличения трафика
ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за случаев серьезного превышения скоростного режима и увеличения автомобильного трафика.
Обновлено в 04:09
Происшествия
«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофы
«Аэрофлот» решил не отказываться от новых Sukhoi Superjet 100, перевозчик готов подписать соответствующие контракты уже в 2019 году.
Обновлено в 14:07
Финансы
Орешкин считает, что ЦБ создает дисбаланс на рынке кредитования
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин выразил мнение, что Банк России создает дисбаланс на рынке необеспеченного потребительского кредитования.
Обновлено в 14:15
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 временно подешевел
На прошлые выходные китайская компания Xiaomi уже снижала временно стоимость смартфона Xiaomi Mi 9. Акция продлилась два дня, и в тот период цена была снижена на 29 долларов.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Происшествия
В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
Обновлено в 05:28
Гаджеты
Производителей смартфонов могут обязать ставить российские приложения
Минкомсвязи подготовило законопроект, обязывающий производителей мобильных устройств предустанавливать на них российские приложения.
Обновлено в 02:59
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на слова Миллера о транзите российского газа
Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз» Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя российского публичного акционерного общества «Газпром» Алексея Миллера о транзите российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 12:52
Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Общество
Сын Алибасова заявил о заработанных на отравлении 26 млн
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Внучка Алисы Фрейндлих впервые стала мамой
Внучка Фрейндлих стала продюсером, но в светских кругах ее можно увидеть крайне редко.
Обновлено в 08:46
Общество
Когда закончатся дожди, рассказали синоптики
Ведущий специалист центра погода "Фобос" Александр Синельников заявил, что в ближайшие сутки дождь продолжит идти, но его интенсивность будет меняться и только 29 июня вечером дождь начнет ослабевать.
Обновлено в 11:06
Политика
Иран продолжит сокращать свои обязательства по ядерной сделке
В пятницу в Вене прошло заседание совместной комиссии по рассмотрению реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с целью сохранения этого соглашения на фоне давления и санкций со стороны США, а также намерения Ирана отказаться от выполнения части своих обязательств.
Обновлено в 11:37
Автоспорт
Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии
Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».
Обновлено в 07:31
Культура
На «Тавриде» ученик Серебренникова устроил театральную гей-провокацию
В Крыму обсуждают скандальный спектакль выпускника мастерской Кирилла Серебренникова Ильи Ромашко, который он поставил на молодежном форуме «Таврида».
Обновлено в 12:17
Музыка
Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей
Обновлено в 09:43
Гаджеты
Apple намерена перенести производство Mac Pro в Китай
Американская компания Apple собирается начать производство в КНР новых компьютеров Mac Pro, которые ранее изготавливались в США.
Обновлено в 14:50
Гаджеты
Western Digital и Toshiba несут убытки
Появилась весьма интересная информация о заводах компаний Western Digital и Toshiba, которые приостановили свою деятельность в связи с отключением электричества.
Обновлено в 04:58