Экономика

«Группа ЛСР» выплатит акционерам дивиденды на сумму 8 млрд рублейИнтерфакс 11:03

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С 2011 года размер выплат на одну обыкновенную акцию увеличивался практически ежегодно, и вырос с 15 до 78 рублей. Также сегодня была названа дата, по состоянию на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 июля 2019 года.
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