Недвижимость

«Группа ЛСР» в I полугодии увеличила продажи на 6%Интерфакс - Россия 06:51

В I полугодии 2018 года компания продала 358 тыс. кв. м недвижимости. Таким образом, в текущем году этот показатель увеличился на 2,8%. В общие показатели продажи "Группа ЛСР" также включает реализацию парковочных мест, уточняется в сообщении.
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«Группа ЛСР» за полгода продала недвижимости на 38 млрд

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«Группа ЛСР» за полгода продала недвижимости на 38 млрд рублей

Интерфакс06:58

Группа ЛСР увеличила продажи недвижимости в I полугодии на 6%

РИА Новости06:46
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:28, Ашберн
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