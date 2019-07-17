В I полугодии 2018 года компания продала 358 тыс. кв. м недвижимости. Таким образом, в текущем году этот показатель увеличился на 2,8%. В общие показатели продажи "Группа ЛСР" также включает реализацию парковочных мест, уточняется в сообщении.

«Группа ЛСР» в I полугодии увеличила продажи на 6%

Происшествия СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».

Политика Гройсман поругался с партией Порошенко Манипуляция Порошенко заключается в разных социологических исследованиях, которые по-разному определяют, какие партии проходят в Верховную Раду, добавил глава правительства.

Политика Зеленский призвал врио губернатора Николаевской области покинуть пост Президент Украины Владимир Зеленский призвал временно исполняющего обязанности губернатора Николаевской области Вячеслава Боня написать заявление об отставке.

Политика Суд продлил арест шести задержанным в Керченском проливе украинцам Лефортовский суд Москвы в среду, 17 июля, продлил арест шести из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Политика США и Россия обсудили привлечение Китая к контролю за ядерным оружием «Делегация США обсудила идею президента о новом направлении контроля над ядерными вооружениями совместно с Россией и Китаем», — отмечает ведомство.

Политика Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.

Происшествия Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.

Политика В ДНР подтвердили существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе Экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин подтвердил существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе.

Политика МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.

Политика Володин предложил изменить Конституцию Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.

Политика Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится.

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.

Футбол Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.

Политика В России перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.

Происшествия Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата, который необходим ее 10-летнему сыну для предотвращения судорог.

Общество Нижний Новгород признан самым безопасным городом России Нижний Новгород лидирует среди российских городов по уровню безопасности в 2019 году, занимая 51-е место из 331.

Технологии Легенда мирового рынка печати купила российский электронный документооборот Руководитель отдела развития ИТ-решений Konica Minolta Business Solutions Russia Павел Шалагинов отмечает, что «российские разработки в области электронного документооборота уже находятся на высоком мировом уровне, а в чем-то даже опережают зарубежные аналоги».

Музыка София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.

Политика Медведчук представил Европарламенту план по урегулированию в Донбассе Механизм предусматривает прямой диалог между Киевом, Донецком, Луганском и Москвой Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию ситуации в Донбассе, передает РИА Новости.

Армия и оружие Хорошо горит: еще один броневик производства США уничтожили в Йемене Число уничтоженных Oshkosh M-ATV в Йемене за время войны еще в прошлом году перевалило за сотню.

Происшествия Задержание подкинувших наркотики росгвардейцев попало на видео Незадолго до описанных событий 16-летний юноша набрал номер "112" и попросил о помощи: "Подкинули наркотики и требуют денег".

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развёлся с «Мисс Москва» По некоторым данным причиной развода мог стать пост Оксаны в Инстаграм, где она выразила надежду, что когда-нибудь её сын сможет стать наследным принцем или королём. дело в том, что в Малайзии не разрешают называть кого-либо высокими титулами без официального подтверждения.

Экономика Отели в Турции снизили цены туристов из России Турецкие отели снизили цены для туристов из России на размещение в июле и августе на 10–15%.