ПАО «Группа ЛСР» приобретет завод по производству газобетона в Ленинградской области мощность 400 тысяч кубометров в год. Как сообщается на сайте компаний, «Группа ЛСР согласовала условия покупки с ООО «H+H»б российского подразделения датской группы компаний Н+Н International A/S».

Политика Украинское посольство в США обратилось к лидерам G7 из-за России Посольство Украины в США призвало лидеров стран "Большой семёрки" заставить Россию "уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению".

Происшествия Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей Футболист Павел Мамаев, который отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области по делу о драке в центре Москвы, не оплатил налог на 434 тысячи рублей, следует из базы данных должников на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

Энергетика «Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.

Общество Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника» Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.

Политика Захарова оценила слова Зеленского об условиях возвращения России в G8 Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в фейсбуке заявление украинского главы Владимира Зеленского, который назвал условия для возвращения России в G8.

Общество Роскачество проверило электрочайники на безопасность Отмечается, что эксперты проверили 30 моделей электрочайников от 23 производителей по 159 показателям качества и безопасности.

Политика Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8 Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал плохой политикой выставление требований для возвращения России в G8.

Фигурное катание Российский танцор ударил партнершу кулаком на ЧМ по танго в Аргентине Российский танцор Кирилл Паршаков ударил свою партнершу и жену Анну Гудыно кулаком в лицо на чемпионате мира (ЧМ) по танго в Аргентине.

Общество Utair пожаловалась в ФАС на Росавиацию Utair усмотрела в действиях сотрудников Росавиации "признаки ограничения или полного устранения конкуренции на рынке" и призвала ФАС принять меры в соответствии с законом "О защите конкуренции".

Интернет Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.

Политика Трое задержанных на Украине россиян готовятся к обмену Задержанные на Украине граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов готовятся к юридической процедуре обмена.

Происшествия При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб один человек Во время пожара на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге погиб один человек. Он находился в каюте, сообщает ТАСС.

Финансы ВТБ запустил сайт для продажи непрофильных активов Банк ВТБ запустил с 22 августа сайт маркетплейса "КомиссиON" для продажи непрофильных активов.

Общество В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13% до 4%. Он написал обращение главе Минфина Антону Силуанову, сообщает RT.

Культура Продлен прием заявок на конкурс проектов волонтеров в сфере культуры Прием заявок на конкурс флагманских проектов общественного движения "Волонтеры культуры" продлен до 26 августа, сообщает портал "Добровольцы России".

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Кино Скончалась актриса Александра Назарова Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.

Армия и оружие Иран представил ЗРК собственного производства «Бавар-373» Тегеран 22 августа представил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373", считающийся в Иране более продвинутой системой, чем С-300, комплекс официально был представлен в четверг в день оборонный промышленности Ирана президентом Ирана Хасаном Роухани, следует из сообщения, опубликованного на его официальном сайте.

Происшествия В Приамурье патологоанатом получил штраф за кражу телефона у трупа В прокуратуре Амурской области проинформировали о штрафе в отношении сотрудника патологоанатомического отделения Белогорска, который похитил у трупа мобильный телефон.

Экономика России написали сценарий нового экономического кризиса Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.

Общество Мединский обратился к Чайке из-за строек для Большого театра и в Крыму Подрядчиков, на которых пожаловался министр, два — ООО «Рост-Е» (стройки в Рязани и Севастополе) и ООО «Корпорация АТТА Групп» (объект для Большого театра).

Киберспорт Rainbow Six Siege вышла в Epic Games Store Онлайновый командый шутер Tom Clancy’s Rainbow Six Siege от разработчиков из компании Ubisoft вышел в Epic Games Store, где прямо сейчас все издания игры можно купить со скидкой в 50%, а абонемент четвёртого сезона — со скидкой в 20%.