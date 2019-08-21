Экономика

«Группа ЛСР» покупает завод газобетона в Волосовском районеМойка78 вчера в 16:32

ПАО «Группа ЛСР» приобретет завод по производству газобетона в Ленинградской области мощность 400 тысяч кубометров в год. Как сообщается на сайте компаний, «Группа ЛСР согласовала условия покупки с ООО «H+H»б российского подразделения датской группы компаний Н+Н International A/S».
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Газобетонный завод в Волосовском районе купит «ЛСР»

Online47.ruвчера в 15:37

Группа ЛСР купит завод газобетона в Волосовском районе

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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:25, Ашберн
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