«Группа ЛСР» может выплатить дивиденды в размере 78 рублей на акциюFinam.Ru вчера в 12:01

Совет директоров "Группы ЛСР" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 78 рублей на акцию, сообщается в материалах компании.

«Группа ЛСР» может выплатить дивиденды в размере 78 рублей на акцию

Происшествия Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.

Политика Верховная рада назначила на 20 мая инаугурацию Зеленского Верховная рада назначила инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая.

Происшествия На Ставрополье в ДТП с восемью машинами погибли два человека В результате аварии погибли два человека, сообщили в четверг в краевом управлении ГИБДД.

Музыка Суд оправдал Шакиру по делу о плагиате Мадридский суд признал невиновной в плагиате колумбийскую певицу Шакиру. Обвинения против певицы выдвинул кубинец Ливан Кастельяно Вальдес.

Футбол Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не было Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.

Политика В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу 3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.

Политика Польша не намерена возвращать имущество жертвам Холокоста Ранее глава правящей партии страны заявил, что Польша не связана никакими финансовыми обязательствами в связи со Второй мировой войной Варшава не собирается возвращать имущество, которое утратили евреи в годы Второй мировой войны, заявила пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копчиньская.

Космос Китайский луноход совершил открытие на обратной стороне Луны Открытие китайского лунохода «Юйти-2», обнаружившего на обратной стороне Луны два типа «лунной мантии», поможет учёным в изучении истории формирования Земли.

Транспорт Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».

Шоу-бизнес Маргарита Агибалова показала новый дом на Кипре В доме начался капитальный ремонт, и Агибалова ожидала переехать в новое жилье только летом.

Экономика Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6% На динамику акций повлияло сообщение о том, что акционеры "Лукойла" обсудят на годовом собрании вопрос об уменьшении уставного капитала компании путем выкупа 35 млн акций по цене в 5,45 тыс. рублей за бумагу.

Общество Уроженцам и жителям Татарстана запретили въезд в китайский Фуюань В хабаровских турфирмах висит предупреждение: «С этого года, если в загранпаспорте местом рождения указаны Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, а также Дагестан или Татарстан, то ваш въезд в составе туристической группы в Фуюань не представляется возможным».

Музыка Дочь Алсу спела о любви с побежденным на «Голосе» Ержаном Максимом Дочь Алсу Микелла Абрамова, победившая в шоу "Голос", и финалист проекта Ержан Максим записали совместную песню, пишет Lenta.ru.

Хоккей Сборная России по хоккею одержала свою самую крупную в истории победу Российские спортсмены накануне, 15 мая, одержали уже четвёртую победу на первенстве, с разгромным счётом обыграв итальянцев в матче группового этапа ЧМ-2019.

Футбол ЦСКА не может договориться с футболистом по условиям нового контракта Агент защитника московского ЦСКА Родриго Бекао Фернандо Терчейро заявил, что футболист еще не договорился с клубом по условиям нового соглашения.

Культура Смотрим лучшие образы с красной дорожки Каннского фестиваля 72-ой Каннский фестиваль по традиции начался с красной дорожки, на которую слетелись знаменитые гости мирового уровня.

Экономика Большинство российских семей оказались вообще без сбережений Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Политика Меркель уверена, что Еврокомиссия не остановит «Северный поток-2» Европейская комиссия не сможет остановить строительство российско-немецкого трубопровода "Северный поток - 2", несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС.

Футбол «Арсенал» раскритиковал UEFA за проведение финала Лиги Европы в Баку Лондонский «Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление относительно организации финала Лиги Европы в Баку.

Экономика Лукашенко заявил о проблемах с экспортом продовольствия в Россию На заседании по согласованию кадровых вопросов Лукашенко заявил, что нужно решать проблему с экспортом в Россию, поскольку есть определенные договоренности с российской стороной об объемах поставок продовольствия, однако Белоруссия не может их соблюсти «из-за торможения».

Общество Суд взыскал с «Уральских пельменей» 813 тысяч рублей По информации официального представителя Нетиевского Ольги Куликовой, суд решил взыскать с коллектива 813 тысяч рублей в качестве судебных издержек.