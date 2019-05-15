Экономика

«Группа ЛСР» может выплатить дивиденды в размере 78 рублей на акциюFinam.Ru вчера в 12:01

Совет директоров "Группы ЛСР" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 78 рублей на акцию, сообщается в материалах компании.
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Акции «Группы ЛСР» растут на новостях о дивидендах

Интерфакс04:19

Лукойл подтвердил рекомендацию по финальным дивидендам за 19г в размере 155 р/акц

Financial One07:15

Совет директоров «Фосагро» рекомендовал направить на дивиденды 9,3 млрд руб

РИА Новости03:24

Дневник инвестора. Уфа, неделя 29.04.-10.05.19

Business FM Уфа04:25

Дивидендная доходность акций «Группы ЛСР» составляет 11,9%

Finam.Ru06:10

«ФосАгро» ставит на устойчивое развитие

Fertilizer Dailyвчера в 17:05

Акционеры АЛРОСА примут решение по выплате дивидендов 30 сентября

SakhaNewsвчера в 10:08
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч

Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Политика

Верховная рада назначила на 20 мая инаугурацию Зеленского

Верховная рада назначила инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая.
Обновлено в 04:14
Музыка

Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети»

В результате СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов.
Обновлено в 07:37
Происшествия

На Ставрополье в ДТП с восемью машинами погибли два человека

В результате аварии погибли два человека, сообщили в четверг в краевом управлении ГИБДД.
Обновлено в 07:49
Музыка

Суд оправдал Шакиру по делу о плагиате

Мадридский суд признал невиновной в плагиате колумбийскую певицу Шакиру. Обвинения против певицы выдвинул кубинец Ливан Кастельяно Вальдес.
Обновлено в 07:20
Футбол

Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не было

Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.
Обновлено в 07:14
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 08:10
Политика

Польша не намерена возвращать имущество жертвам Холокоста

Ранее глава правящей партии страны заявил, что Польша не связана никакими финансовыми обязательствами в связи со Второй мировой войной Варшава не собирается возвращать имущество, которое утратили евреи в годы Второй мировой войны, заявила пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копчиньская.
Обновлено в 06:52
Космос

Китайский луноход совершил открытие на обратной стороне Луны

Открытие китайского лунохода «Юйти-2», обнаружившего на обратной стороне Луны два типа «лунной мантии», поможет учёным в изучении истории формирования Земли.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Мужчина перечислил более 50 млн рублей для ИГ

Обновлено в 06:25
Происшествия

Фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» обвинили в создании ОПГ

Обновлено в 04:20
Транспорт

Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей

В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес

Маргарита Агибалова показала новый дом на Кипре

В доме начался капитальный ремонт, и Агибалова ожидала переехать в новое жилье только летом.
Обновлено в 00:00
Экономика

Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%

На динамику акций повлияло сообщение о том, что акционеры "Лукойла" обсудят на годовом собрании вопрос об уменьшении уставного капитала компании путем выкупа 35 млн акций по цене в 5,45 тыс. рублей за бумагу.
Обновлено в 07:32
Общество

Уроженцам и жителям Татарстана запретили въезд в китайский Фуюань

В хабаровских турфирмах висит предупреждение: «С этого года, если в загранпаспорте местом рождения указаны Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, а также Дагестан или Татарстан, то ваш въезд в составе туристической группы в Фуюань не представляется возможным».
Обновлено в 04:52
Футбол

Адвокат Мамаева рассказал о состоянии футболиста перед апелляцией

Обновлено в 06:49
Музыка

Дочь Алсу спела о любви с побежденным на «Голосе» Ержаном Максимом

Дочь Алсу Микелла Абрамова, победившая в шоу "Голос", и финалист проекта Ержан Максим записали совместную песню, пишет Lenta.ru.
Обновлено в 03:36
Футбол

«Зенит» улучшил позицию в рейтинге самых дорогих футбольных брендов

«Зенит» стал единственным клубом из России в топ-50 самых дорогих футбольных брендов.
Обновлено в 08:08
Хоккей

Сборная России по хоккею одержала свою самую крупную в истории победу

Российские спортсмены накануне, 15 мая, одержали уже четвёртую победу на первенстве, с разгромным счётом обыграв итальянцев в матче группового этапа ЧМ-2019.
Обновлено в 00:38
Футбол

ЦСКА не может договориться с футболистом по условиям нового контракта

Агент защитника московского ЦСКА Родриго Бекао Фернандо Терчейро заявил, что футболист еще не договорился с клубом по условиям нового соглашения.
Обновлено в 06:59
Культура

Смотрим лучшие образы с красной дорожки Каннского фестиваля

72-ой Каннский фестиваль по традиции начался с красной дорожки, на которую слетелись знаменитые гости мирового уровня.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия

Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля

Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Футбол

Итудис: ЦСКА должен сыграть «на полную катушку» в «Финале четырех» Евролиги

Баскетболисты ЦСКА должны сыграть "на полную катушку" в "Финале четырех" Евролиги, заявил главный тренер московской команды Димитрис Итудис.
Обновлено в 06:53
Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Политика

Меркель уверена, что Еврокомиссия не остановит «Северный поток-2»

Европейская комиссия не сможет остановить строительство российско-немецкого трубопровода "Северный поток - 2", несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС.
Обновлено в 01:36
Футбол

«Арсенал» раскритиковал UEFA за проведение финала Лиги Европы в Баку

Лондонский «Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление относительно организации финала Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 06:50
Экономика

Лукашенко заявил о проблемах с экспортом продовольствия в Россию

На заседании по согласованию кадровых вопросов Лукашенко заявил, что нужно решать проблему с экспортом в Россию, поскольку есть определенные договоренности с российской стороной об объемах поставок продовольствия, однако Белоруссия не может их соблюсти «из-за торможения».
Обновлено в 06:20
Общество

Суд взыскал с «Уральских пельменей» 813 тысяч рублей

По информации официального представителя Нетиевского Ольги Куликовой, суд решил взыскать с коллектива 813 тысяч рублей в качестве судебных издержек.
Обновлено в 05:38
Политика

В бундестаге назвали неприемлемыми санкции США по газу из России

«В комитете бундестага по экономике в настоящее время идет дискуссия на эту тему, она усиливается — каким образом санкции против России могут быть сняты», — рассказал Эрнст.
Обновлено в 05:26
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