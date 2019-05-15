Экономика

«Группа ЛСР» может выплатить дивиденды в размере 78 рублей на акциюFinam.Ru 15 мая в 12:01

Совет директоров "Группы ЛСР" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 78 рублей на акцию, сообщается в материалах компании.
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Дивидендная доходность акций «Группы ЛСР» составляет 11,9%

Finam.Ruвчера в 06:10

Акции «Группы ЛСР» растут на новостях о дивидендах

Интерфаксвчера в 04:19

ЛСР может выплатить за 2018 год более 8 млрд рублей дивидендов

РИА Новостивчера в 03:11

ЛСР демонстрирует наиболее высокую рентабельность бизнеса в сравнении с конкурентами

SIA.ruвчера в 09:39

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЛСР РЕКОМЕНДОВАЛ ДИВИДЕНДЫ ЗА 18Г В РАЗМЕРЕ 78 Р/АКЦ -- КОМПАНИЯ

Financial One15 мая в 12:03

Арзамасский приборостроительный завод может увеличить дивиденды за 2018г на 28%

Интерфакс - Россия14 мая в 12:03
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 09:43
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Хоккей

Словацкие СМИ посчитали количество бокалов пива, выпитого хоккеистами сборной России на ЧМ

По утверждению словацкой прессы, после победного матча группового этапа чемпионата мира со сборной Чехии (3:0) российские хоккеисты пили пиво в одном из ресторанов Братиславы.
Обновлено в 12:12
Энергетика

Газпром открыл два новых месторождения с запасами газа на Ямале

Российская энергетическая компания ПАО «Газпром» открыла два новых месторождения газа с запасами более 500 миллиардов кубов, передает ТАСС.
Обновлено в 10:34
Экономика

Раскрыта схема вывода сотен миллиардов из банка «Югра»

Приобретенный бизнес закладывался в банках в качестве долга, а кредиты (около 240 млрд рублей) гасились деньгами вкладчиков «Югры», которые выводились из организации, пишет РБК.
Обновлено в 12:36
Политика

СМИ сообщили об отставке первого замглавы Службы безопасности Украины

Первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Павел Демчина подал в отставку.
Обновлено в 13:09
Энергетика

НПЗ в Германии частично приостановил работу из-за ситуации с «Дружбой»

Французская компания Total заявила, что приостановила ряд операций на своем нефтеперерабатывающем заводе в Германии Leuna для технической проверки из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 07:34
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено вчера в 18:25
Общество

В Рязани нашли озадачившую Путина детскую площадку

Обновлено в 13:01
Технологии

Товары с AliExpress будут доставлять в «Пятёрочку» и «Перекрёсток»

Благодаря соглашению, подписанному между дочерними компаниями Х5 Retail Group и AliExpress, россияне смогут забрать свои покупки в постоматах, а также пунктах выдачи заказов в торговых точках сетей, принадлежащих ритейлеру.
Обновлено в 07:05
Наука

Ученые доказали внеземное происхождение амулета Тутанхамона

Обновлено в 10:18
Политика

Лидер лейбористов объявил о провале межпартийных переговоров по Brexit

Лидер лейбористов Джереми Корбин объявил о выходе из переговоров с консерваторами по поводу соглашения об условиях Brexit, поскольку стороны «не смогли преодолеть важные политические противоречия».
Обновлено в 08:31
Общество

Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 10:34
Футбол

На Головина претендуют «Интер», «Арсенал» и «Тоттенхэм»

В услугах Головина заинтересованы «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер».
Обновлено в 07:43
Экономика

Покупатели живут сегодняшним дном

В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Общество

Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Обновлено в 12:58
Происшествия

В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»

В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Происшествия

Суд отправил под домашний арест замглавы Росрезерва по делу о хищении

"Постановлением суда от 16 мая в отношении Кирюхина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 20 июня 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева в пятницу.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие

Замглавы Минобороны России встретился с послом Японии

«Стороны обсудили вопросы, касающиеся двустороннего военного сотрудничества, в том числе предстоящих консультаций в формате «2 + 2» с участием глав оборонных и внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Японии», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.
Обновлено в 11:36
Культура

Англичанин заплатил 230 фунтов за липовую картину Пикассо. Она оказалась настоящей

Филип Стэплтон из города Кроли в Англии купил за 230 фунтов стерлингов (почти 19 тысяч рублей) картину Пабло Пикассо «Купальщица, сидящая на берегу моря» 1930 года.
Обновлено в 12:51
Происшествия

В Саратове выпавшую из окна пенсионерку от смерти спас кондиционер

В Саратове 80-летняя местная жительница во время чистки окон выпала из окна многоэтажки на девятом этаже.
Обновлено в 08:09
Футбол

«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензии УЕФА

По итогам заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов лицензии УЕФА не получили «Ахмат» и «Ростов».
Обновлено в 11:44
Общество

Идеальная совместимость: Какие знаки Зодиака будут любить друг друга всю жизнь

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые обладают идеальной совместимостью.
Обновлено в 10:56
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения»

Google составил собственный рейтинг 10 финалистов международного песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе популярных поисковых запросов.
Обновлено в 12:31
Политика

Экс-депутат Госдумы Пономарев получил гражданство Украины

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил гражданство Украины.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие

Небензя отверг обвинения в нарушении гуманитарного права в Идлибе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на внеочередном заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации в Сирии заявил, что Москва категорически отвергает обвинения западных стран в нарушении гуманитарного права в ходе борьбы с террористами в сирийском Идлибе.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес

Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги

Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено в 12:42
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Политика

Путин прокомментировал ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 11:20
Кино

Стивен Кинг вступился за создателей последнего сезона «Игры престолов»

Писатель Стивен Кинг встал на защиту создателей восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 09:38
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