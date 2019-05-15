Экономика
«Группа ЛСР» может выплатить дивиденды в размере 78 рублей на акциюFinam.Ru 15 мая в 12:01
Совет директоров "Группы ЛСР" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 78 рублей на акцию, сообщается в материалах компании.
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЛСР РЕКОМЕНДОВАЛ ДИВИДЕНДЫ ЗА 18Г В РАЗМЕРЕ 78 Р/АКЦ -- КОМПАНИЯ
Financial One15 мая в 12:03
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
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Обновлено вчера в 19:04
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Суд отправил под домашний арест замглавы Росрезерва по делу о хищении
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В Саратове 80-летняя местная жительница во время чистки окон выпала из окна многоэтажки на девятом этаже.
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