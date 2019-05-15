«Группа ЛСР» может выплатить дивиденды в размере 78 рублей на акциюFinam.Ru 15 мая в 12:01

Совет директоров "Группы ЛСР" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 78 рублей на акцию, сообщается в материалах компании.

«Группа ЛСР» может выплатить дивиденды в размере 78 рублей на акцию

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