Экономика
«Группа ЛСР» может выплатить дивиденды в размере 78 рублей на акциюFinam.Ru 15 мая в 12:01
Совет директоров "Группы ЛСР" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 78 рублей на акцию, сообщается в материалах компании.
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Арзамасский приборостроительный завод может увеличить дивиденды за 2018г на 28%
Интерфакс - Россия14 мая в 12:03
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Капитан самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Шереметьево, несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причем с максимальным усилием, следует из документа Росавиации, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
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Бывший спикер Верховной рады Владимир Литвин предсказал исчезновение Украины через пять лет в случае, если государству в этот срок не удастся урегулировать вопрос с Донбассом.
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В Саратове полицейский сбил насмерть подростка
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Обновлено вчера в 09:47
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В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
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