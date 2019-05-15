Экономика

«Группа ЛСР» может выплатить дивиденды в размере 78 рублей на акциюFinam.Ru 15 мая в 12:01

Совет директоров "Группы ЛСР" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 78 рублей на акцию, сообщается в материалах компании.
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Тимур Турлов о брокерском бизнесе и предстоящем IPO

Financial Oneвчера в 10:50

ЛСР демонстрирует наиболее высокую рентабельность бизнеса в сравнении с конкурентами

SIA.ruвчера в 09:39

Акции «Группы ЛСР» растут на новостях о дивидендах

Интерфаксвчера в 04:19

ЛСР может выплатить за 2018 год более 8 млрд рублей дивидендов

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Дивидендная доходность акций «Группы ЛСР» составляет 11,9%

Finam.Ruвчера в 06:10

Арзамасский приборостроительный завод может увеличить дивиденды за 2018г на 28%

Интерфакс - Россия14 мая в 12:03
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Определены первые финалисты «Евровидения-2019»

Обновлено 14 мая в 18:53
Происшествия

В Петербурге задержали участников акции против гомофобии

Обновлено в 11:56
Общество

Мэр Екатеринбурга приостановил строительство храма

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что работы по строительству храма на месте сквера остановлены до подведения результатов опроса горожан.
Обновлено вчера в 13:22
Политика

Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народом

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы принести президентскую присягу перед народом страны, глядя ему в глаза.
Обновлено в 13:40
Общество

Беглов поручил увеличить надбавки учителям за классное руководство

Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил увеличить надбавки учителям за классное руководство.
Обновлено в 12:17
Происшествия

В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»

В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская пожалела, что не живет в Америке

Самбурская, комментируя последнее нападение фаната, пожалела, что не находится в Америке, где есть закон, запрещающий приближаться к селебретис более чем на 50 метров.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Пешеходный переход рухнул на федеральной трассе под Тюменью

Надземный пешеходный переход обрушился на 12-м километре федеральной трассы «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Тюменской области.
Обновлено в 06:04
Общество

Екатеринбург обмануть уже не получится

«Росбалт» попросил жителей Екатеринбурга рассказать о своем видении ситуации.
Обновлено в 12:51
Происшествия

Нелепая погоня спецназа за подозреваемым попала на видео

В интернете появилось видео курьезной погони сотрудников правоохранительных органов за подозреваемым.
Обновлено в 11:03
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях командира сгоревшего SSJ100

Капитан самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Шереметьево, несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причем с максимальным усилием, следует из документа Росавиации, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие

Опубликованы планы США по развалу России

Разведывательно-аналитический центр США Rand Corporation опубликовал доклад по развалу России.
Обновлено в 14:14
Политика

Украина может исчезнуть через пять лет – бывший спикер Верховной рады

Бывший спикер Верховной рады Владимир Литвин предсказал исчезновение Украины через пять лет в случае, если государству в этот срок не удастся урегулировать вопрос с Донбассом.
Обновлено в 13:08
Музыка

Лазарев рассказал о давлении после выхода в финал «Евровидения»

Обновлено в 02:44
Происшествия

В Саратове полицейский сбил насмерть подростка

Обновлено в 14:26
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Визит на церемонию инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского подтвердили президенты пяти стран, сообщила представитель Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.
Обновлено в 12:22
Политика

Спикер Рады объявил о распаде парламентской коалиции

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что парламентская коалиция прекратила своё существование. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 03:31
Общество

В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног

В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено вчера в 09:47
Шоу-бизнес

Влад Топалов собирается похудеть на восемь килограммов к разгару лета

Обновлено в 12:40
Происшествия

Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области

В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.
Обновлено вчера в 05:59
Баскетбол

«Анадолу Эфес» обыграл «Фенербахче» и вышел в финал Евролиги

Баскетболисты турецкого «Фенербахче» в полуфинальном матче Евролиги уступили соотечественникам из клуба «Анадолу Эфес».
Обновлено в 14:06
Авто

Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа

Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено в 02:48
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес

Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным

Шоумен и сам выкрикивал слова поддержки Юдашкину. Кроме того Галкин выложил в своем Instagram-аккаунте снимок с Примадонной.
Обновлено в 07:32
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено 15 мая в 21:43
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Обновлено в 03:19
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