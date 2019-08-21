ПАО "Группа ЛСР" купит завод по производству газобетона в Ленобласти мощностью 400 тысяч кубометров в год, говорится в сообщении на сайте компании.

Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб м

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