Экономика
Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб мРИА Новости 09:43
ПАО "Группа ЛСР" купит завод по производству газобетона в Ленобласти мощностью 400 тысяч кубометров в год, говорится в сообщении на сайте компании.
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ФАС продлила срок рассмотрения ходатайства по сделке «Яндекс.Такси» и «Везёт»
Rambler News Service10:57
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:53, Ашберн
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Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года
Президент РФ Владимир Путин считает преждевременным говорить о своих планах после текущего президентского срока.
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Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский крайне возмущен ситуацией с перекрытием Киевом поставки питьевой воды в Крым.
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Экономика
ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet
По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.
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Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
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Макрон связал возвращение России в G8 с ситуацией на Украине
По информации Reuters, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон намерены обсудить ситуацию на Украине.
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Авто
Цены на новые автомобили могут вырасти с 2020 года
Как отмечает издание, это приведет к росту цен на новые автомобили — окончанием компенсации ввозных пошлин на автокомпоненты объяснил повышение цен на автомобили Lada на 0,9% с 1 августа АВТОВАЗ.
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Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
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Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в поджоге мужчины
Полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 10:35
Политика
Премьер-министр Дании отреагировала на отказ Трампа от визита в страну
Напомним, ранее сегодня стало известно о решении Дональда Трампа отменить запланированную на начало сентября встречу с Метте Фредериксен из-за того, что она отказалась обсуждать предложение США о покупке Гренландии.
Обновлено в 11:14
Футбол
«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»
Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Общество
Траты на алкоголь и табак составляют 3% от всех расходов россиян
Траты на алкоголь и табак жителей Москвы и Санкт-Петербурга составили 3,4% и 2,7% от общих расходов соответственно.
Обновлено вчера в 22:31
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с ЦСКА
Обновлено в 09:33
Здоровье
В поселке Тракторостроителей завершен капитальный ремонт поликлиники
За три месяца в поликлинике отремонтированы помещения дневного стационара, отделения профилактики, отделения врачей общей практики, регистратуры, клинико-дагностической лаборатории.
Обновлено в 05:26
Кино
Коллеги связали смерть актера Виктора Авилова с воплощением образа Воланда
Актер Виктор Авилов прославился многочисленными ролями в кино, одной из самых знаменитых работ с его участием стал Воланд в «Мастере и Маргарите».
Обновлено в 12:43
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Данил Круговой перешел в «Зенит»
Обновлено в 06:59
Политика
Киев и Донбасс подтвердили приверженность перемирию
Киев и Донбасс подтвердили приверженность выполнению договоренностей о перемирии, заявил в среду журналистам полномочный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США
Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Футбол
Семак дисквалифицирован на два матча чемпионата России
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера санкт-петербургского "Зенита" Сергея Семака на два матча чемпионата России, один из которых - условно, за оскорбление арбитров матча шестого тура премьер-лиги с грозненским "Ахматом", заявил глава КДК Артур Григорьянц.
Обновлено в 11:13
Футбол
Старридж подписал контракт с «Трабзонспором»
Английский нападающий Дэниэл Старридж подписал контракт с «Трабзонспором».
Обновлено в 11:26
Кино
Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel
Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:20
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено в 10:12
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Общество
Пермь вошла в пятерку городов, из которых хотят уехать навсегда
Независимое агентство Zoom Market составило рейтинг российских городов, из которых хотят уехать жители. Пермь заняла в нем пятое место.
Обновлено в 09:10