Экономика

Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб мРИА Новости 09:43

ПАО "Группа ЛСР" купит завод по производству газобетона в Ленобласти мощностью 400 тысяч кубометров в год, говорится в сообщении на сайте компании.
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