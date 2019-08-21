Экономика
Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб мРИА Новости 09:43
ПАО "Группа ЛСР" купит завод по производству газобетона в Ленобласти мощностью 400 тысяч кубометров в год, говорится в сообщении на сайте компании.
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ФАС продлила срок рассмотрения ходатайства по сделке «Яндекс.Такси» и «Везёт»
Rambler News Service10:57
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Германия назвала условие возвращения России в состав G8
Накануне президент США Дональд Трамп назвал формат G8 с участием России «более уместным».
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Наука
Коров предложили кормить водорослями Asparagopsis taxiformis для снижения выработки метана в их желудках. Так ученые борются с изменением климата
Растущие в умеренных тропических водах водоросли Asparagopsis taxiformis практически на нет сводят естественный процесс образования метана в желудках у коровы, который они отрыгивают в атмосферу Земли.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Виторган вспомнил «сломанный нос» Богомолова в Instagram Собчак
Бывший муж Ксении Собчак актёр Максим Виторган намекнул на то, что в действительности не ломал нос режиссёру Константину Богомолову.
Обновлено в 09:16
Авто
Volkswagen отзывает в России почти 2,5 тыс. автомобилей
Volkswagen Group Rus отзывает в России 2 тыс. 490 автомобилей марки Volkswagen Muitivan из-за негерметичной сборки кузова.
Обновлено в 10:41
Транспорт
Минтранс планирует создать систему мониторинга автобусных перевозок
"К концу 2020 года будет создана единая федеральная система мониторинга и контроля автобусных междугородних перевозок пассажиров", – говорится в сообщении.
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Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Крокодил Фиделя Кастро напал на шведского пенсионера
Обновлено в 10:47
Политика
Меркель и Джонсон сидя слушали гимны перед переговорами
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сидя выслушали национальные гимны перед началом встречи в Берлине.
Обновлено в 13:01
Футбол
Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров
Напомним, после матча с «Ахматом» Семак позволил себе назвать арбитров козлами.
Обновлено в 11:27
Гаджеты
Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12
Компания Apple начала тестирование OLED-дисплеев для iPhone 12 от китайской компании BOE.
Обновлено в 08:49
Политика
Паспорт РФ фигуранту дела о событиях в Одессе восстановят бесплатно
Дипломаты оказывают помощь в восстановлении паспорта россиянину Евгению Мефедову, который является фигурантом дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
Актриса Яна Гладких отказалась делать аборт, узнав о заболевании сына
Актриса Яна Гладких рассказала, что врачи советовали ей сделать аборт.
Обновлено в 14:32
Происшествия
В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой
Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Общество
Самая большая в мире парусная яхта прибыла в Петербург
Самая большая в мире парусная яхта Black Pearl прибыла в Санкт-Петербург, сообщает телеканал «78» в среду, 21 августа.
Обновлено в 13:54
Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей
Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Политика
Правозащитников не пустили к украинским заключенным в «Лефортово»
Российских правозащитников не пропустили к пятерым украинским заключенным, которых ранее перевели из колоний в СИЗО "Лефортово".
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Грызлов оценил соблюдение перемирия в Донбассе
Официальный Киев и самопровозглашенные республики Донбасса подтвердили приверженность договоренности о перемирии.
Обновлено в 14:23
Наука
Обнаружен микроорганизм, разлагающий нефть на углекислый газ и метан
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Кино
Скончалась актриса Александра Назарова
Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Транспорт
Первые два маршрута МЦД свяжут семь столичных вокзалов
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Футбол
Хавбек «Спартака» Зобнин поделился ожиданиями от поединка с «Брагой»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал предстоящий поединок с «Брагой» в рамках четвертого квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 13:20
Хоккей
Новым генеральным менеджером «Миннесоты» стал Билл Герин
Новым генеральным менеджером клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» стал Билл Герин, информирует официальный сайт американской команды.
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