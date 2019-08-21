Экономика

Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб мРИА Новости 09:43

ПАО "Группа ЛСР" купит завод по производству газобетона в Ленобласти мощностью 400 тысяч кубометров в год, говорится в сообщении на сайте компании.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Газобетонный завод в Волосовском районе купит «ЛСР»

Online47.ru15:37

Группа ЛСР купит завод газобетона в Волосовском районе

Ivbg.ru13:44

Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб м

РИА Новости09:43

«Группа ЛСР» купит завод по производству газобетона в Волосовском районе

ЛОТ11:23

ФАС продлила срок рассмотрения ходатайства по сделке «Яндекс.Такси» и «Везёт»

Rambler News Service10:57

Группа ЛСР покупает у датчан завод по производству газобетона в Ленобласти

Интерфакс10:13

Датский производитель стройматериалов Н+Н после 10 лет работы продает свой завод группе ЛСР и покидает Россию

Фонтанка.Ру12:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:26, Ашберн
Политика

СМИ рассекретили меню рабочего обеда президентов России и Финляндии

Обновлено в 15:40
Армия и оружие

«Не время давать урок обидчикам»: Sohu призвала китайцев к терпению

Как указывает издание Sohu, Китай не может превращать свою злобу в руководство к действиям: Война – это не детская игра, и каждое вооруженное выступление должно быть продуманным и четко выверенным.
Обновлено в 16:29
Экономика

Промсвязьбанк изъял из отчетности данные о премиях и запасе золота

Промсвязьбанк (ПСБ) удалил с сайта отчетность по МСФО за первые шесть месяцев 2019 года, опубликованную 20 августа, а затем вернул ее с изъятиями информации.
Обновлено в 10:49
Политика

Заседание контактной группы по Донбассу завершилось в Минске

В Минске завершилось заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, пишет ТАСС.
Обновлено в 10:59
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено в 17:03
Футбол

«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов

Обновлено в 17:04
Футбол

Велес Москва — Торпедо (Москва) 3:3 (5:6 по пенальти)

Хоккейный клуб «Торпедо» 24 августа проведет встречу с «Ландскроной» из Санкт-Петербурга в рамках Международного любительского турнира «Кубок единства».
Обновлено в 09:13
Кино

Умерла звезда «Моей прекрасной няни» Александра Назарова

Известная актриса театра и кино, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова ушла из жизни.
Обновлено вчера в 15:00
Технологии

Компания Yzer Group из ОАЭ оценена в миллиард долларов

Обновлено в 05:07
Политика

ВВС: Кремль опубликовал речь Макрона в исправленном варианте

По словам представителя Владимира Путина, изменения в текст речи Макрона были внесены по ошибке переводчика-синхрониста.
Обновлено в 15:59
Армия и оружие

В Афганистане погибли двое американских военных

В Афганистане при невыясненных пока обстоятельствах погибли двое военнослужащих США, передает ТАСС официальное заявление НАТО.
Обновлено в 15:30
Политика

Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов

По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено в 16:07
Происшествия

Восьмилетний ребенок в Германии украл автомобиль у родителей

Обновлено в 11:27
Футбол

ФК «Зенит» оштрафовали за драку фанатов с ОМОНом

Конфликт на матче "Зенит" - "Краснодар" 3 августа начался из-за того, что болельщикам не хватало места для курения, и они двигали ограждения.
Обновлено в 11:40
Общество

В Петербург прибыла парусная суперяхта «Черная жемчужина»

В Петербург прибыла инновационная суперяхта Black Pearl, следует из данных Marine Traffic.
Обновлено в 13:28
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8 Pro получит модуль NFC

Источники уверены, что этим старшая модель отличаться от Redmi Note 8 и Redmi 8. Ранее сообщалось, что Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro получат четверные камеры, однако 64-Мп датчик изображения будет только у старшей модели.
Обновлено вчера в 12:35
Наука

Инжиниринговый центр открылся в РХТУ им. Д.Менделеева

Компании готовы внедрять в производство результаты исследований инжинирингового центра, который был открыт 21 августа 2019 г. в Российском химико-технологическом университете (РХТУ) им. Д.Менделеева.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Младенец скончался от грудного молока кормящей матери

Обновлено вчера в 23:27
Гаджеты

Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12

Компания Apple начала тестирование OLED-дисплеев для iPhone 12 от китайской компании BOE.
Обновлено в 08:49
Политика

Путин сравнил протестные акции в Москве с митингами в других странах

Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе переживает, что его средняя дочь резко похудела

Вероятно, с наступлением взрослой жизни София и вовсе забыла о еде — за последнее время девушка сильно похудела.
Обновлено в 03:14
Футбол

«Ницца» не отпустила Тамеза на переговоры со «Спартаком»

По информации портала Sport24, «Ницца» не отпустила полузащитника Адриана Тамеза в Париж на переговоры со «Спартаком».
Обновлено в 16:36
Кино

Вачовски перезапустит «Матрицу» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс

В ленте среди прочих сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые вернутся к ролям Нео и Тринити соответственно.
Обновлено в 04:59
Авто

Toyota Land Cruiser может покинуть рынок США

Согласно сообщению в социальной сети Instagram, которое разместил Джонни Либерман из Motor Trend, внедорожник Land Cruiser уйдет с американского рынка после 2022 года.
Обновлено в 04:56
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Общество

«Яндекс» выяснил, по каким словам ищут фильмы в Интернете

Обновлено в 05:33
Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

Обновлено в 09:38
ЖКХ

С 1 сентября в Подмосковье появятся новые платежки за ЖКХ

В сентябре жители Подмосковья получат обновленные платежные квитанции за жилищно-коммунальные услуги.
Обновлено в 14:51
Политика

Макрон назвал условия возвращения России в G8

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в G8 без разрешения кризиса на Украине было бы стратегической ошибкой для G7, передает агентство Рейтер.
Обновлено в 16:03
Экономика

В России снизились потребительские цены вторую неделю подряд

Росстат вторую неделю подряд фиксирует дефляцию в России на уровне 0,1%, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сертолово
Город в России
Город во Всеволожском районе Ленинградской области. Центр муниципального образования Сертолово.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Волосовский район
Муниципальное образование
Муниципальное образование в юго-западной части Ленинградской области. Административный центр - город Волосово, отсюда название района.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное