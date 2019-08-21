Экономика
Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб мРИА Новости вчера в 09:43
ПАО "Группа ЛСР" купит завод по производству газобетона в Ленобласти мощностью 400 тысяч кубометров в год, говорится в сообщении на сайте компании.
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ФАС продлила срок рассмотрения ходатайства по сделке «Яндекс.Такси» и «Везёт»
Rambler News Serviceвчера в 10:57
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:24, Ашберн
Политика
Трамп вновь выступил за возвращение России в G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8, пишет AFP в своем Twitter.
Обновлено 20 августа в 14:39
Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб один человек
Во время пожара на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге погиб один человек. Он находился в каюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:54
Происшествия
При крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы
В авиакатастрофе в Греции погиб основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов, сообщил РИА Новости его соратник, бывший сотрудник музея Сергей Брюн.
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие России»
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать «всё новое оружие России».
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Обновлено вчера в 10:16
Политика
Спрос на Гренландию после долгого перерыва начал расти
Трамп не упустил шанс напомнить об этом датчанам: «Я считаю, что это хорошая идея, поскольку Дания теряет из-за этого 700 млн долларов в год».
Обновлено вчера в 22:57
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Общество
Дайверы рассказали об «ужасающих» повреждениях «Титаника»
Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
Обновлено в 01:01
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов
Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» завершился победой греческого клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.
Обновлено вчера в 17:04
Технологии
Шесть из десяти компаний применят ИИ в бизнесе
Инструменты ИИ позволят повысить эффективность бизнеса и снизить затраты, считает треть опрошенных.
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Президент Финляндии приветствовал Путина по-русски
Открывая переговоры в Президентском дворце в Хельсинки, президент Финляндии Саули Ниинисте приветствовал российского лидера Владимира Путина на русском языке.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено в 01:09
Политика
На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»
Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Технологии
Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной реальности
Виртуальная реальность, несмотря на все свои преимущества, пока что остаётся уделом гиков и техноманьяков.
Обновлено вчера в 17:19
Кино
Киану Ривз сыграет в продолжении «Матрицы»
Канадский актер Киану Ривз появится в продолжении легендарного фильма «Матрица». Съемки четвертой части ленты стартуют в начале 2020 года.
Обновлено 20 августа в 20:20
Политика
Две российские станции мониторинга радиации возобновили свою работу
Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, которая собирает данные об уровне радиации по всему миру, ранее сообщала о том, что из 7 действующих российских станций мониторинга 4 перестали высылать данные после того, как 8 августа во время испытаний произошел взрыв.
Обновлено 20 августа в 10:01
Общество
В «Роскачестве» выбрали лучшие электрические чайники
Эксперты «Роскачества» провели исследование электрических чайников. Всего проверили 30 моделей объемом от одного до двух литров.
Обновлено в 01:00
Энергетика
«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом
Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
Обновлено вчера в 15:38
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Футбол
«Спортинг» предложил «Реалу» Бруну Фернандеша за 70 млн евро
«Спортинг» намерен продать полузащитника Бруну Фернандеша и выручить 70 миллионов евро.
Обновлено вчера в 18:07
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
Обновлено вчера в 09:38
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
Обновлено вчера в 04:44
Политика
В Госдепе сообщили о закулисной работе по «восстановлению демократии в Венесуэле»
Власти США ведут как публичную, так и закулисную работу по восстановлению демократии в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:55
Теннис
Блинкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Бронксе
Россиянка Анна Блинкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Бронксе (Нью-Йорк, США), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
В Минске проходит заседание контактной группы по Донбассу
17 июля контактная группа на заседании в Минске согласовала бессрочное перемирие в Донбассе, вступившее в силу 21 июля Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе проходит в Минске, сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в Саратове
По данным телеканала «Звезда», в результате пожара погибли два человека. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Вышел новый роман Виктора Пелевина
Обновлено вчера в 15:14
Футбол
Защитник «Монако» дисквалифицирован на 3 матча
Дисциплинарная комиссия ПФЛ дисквалифицировала защитника «Монако» Рубена Агилара на три матча, один из которых условно.
Обновлено вчера в 17:22