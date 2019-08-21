Экономика

Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб мРИА Новости вчера в 09:43

ПАО "Группа ЛСР" купит завод по производству газобетона в Ленобласти мощностью 400 тысяч кубометров в год, говорится в сообщении на сайте компании.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Газобетонный завод в Волосовском районе купит «ЛСР»

Online47.ruвчера в 15:37

Группа ЛСР купит завод газобетона в Волосовском районе

Ivbg.ruвчера в 13:44

Группа ЛСР покупает у датчан завод по производству газобетона в Ленобласти

Интерфаксвчера в 10:13

«Группа ЛСР» купит завод по производству газобетона в Волосовском районе

ЛОТвчера в 11:23

ФАС продлила срок рассмотрения ходатайства по сделке «Яндекс.Такси» и «Везёт»

Rambler News Serviceвчера в 10:57

Датский производитель стройматериалов Н+Н после 10 лет работы продает свой завод группе ЛСР и покидает Россию

Фонтанка.Рувчера в 12:00

Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб м

РИА Новостивчера в 09:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:02, Ашберн
Политика

Трамп поддержал возвращение России в G8

Следует отметить, что предложение американского президента поддержал тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте — возвращение России в G8, по его мнению, "отвечает общим интересам", передает ФАН.
Обновлено 20 августа в 16:56
Кино

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года

Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».
Обновлено вчера в 14:25
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено вчера в 09:38
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»

По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 22:34
Политика

Порошенко вместе с семьей покинул территорию Украины

Обновлено вчера в 08:20
Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку

Обновлено вчера в 19:21
Политика

В Британии снимут сериал о захотевшем «сделать Россию великой» Путине

Съемки пройдут в России, США, Великобритании, а также ряде европейских стран, фильм покажет, как Путин «привнес свои знания в области шпионского ремесла» в должность главы ядерной державы, сообщает телеканал.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса

Обновлено в 00:36
Космос

Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур, с ее помощью на околоземную орбиту выйдет корабль «Союз МС-14», который доставит на МКС антропоморфного робота Федора (Skybot F-850), а также ряд грузов, трансляция велась на YouTube-канале «Роскосмоса».
Обновлено вчера в 23:39
Политика

Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года

Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия

Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве

Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
Обновлено вчера в 13:24
Общество

Умер академик РАН Сергей Федотов

«После тяжёлой болезни в ночь на 20 августа 2019 года в Москве на 89 году жизни скончался академик РАН Сергей Александрович Федотов», — сообщили в институте.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес

У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ

Обновлено вчера в 04:44
Армия и оружие

В США предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России»

Обновлено в 00:14
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Культура

Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними

Обновлено вчера в 19:30
Здоровье

Желтая, бахчевая. Чем полезна дыня и как ее правильно есть

Обновлено вчера в 10:05
Происшествия

В Калифорнии при взлете загорелся пассажирский самолет

В американском штате Калифорния на взлетно-посадочной полосе загорелся пассажирский самолет марки Cessna Citation.
Обновлено вчера в 17:50
Культура

Кинофестиваль «Короче» завершился в Калининграде

С 16 по 18 августа в Калининграде прошел фестиваль короткометражных фильмов «Короче».
Обновлено вчера в 14:44
Энергетика

Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»

Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
Обновлено вчера в 09:37
Армия и оружие

В Турции заявили, что войска Асада играют с огнём

Турецкое военное командование после успехов сирийской армии в районе Хан-Шейхуна и начала дальнейшего продвижения в провинции Идлиб заявило, что «войска Асада играют с огнём».
Обновлено в 00:27
Общество

«Магнит» откроет собственную сеть алкомаркетов

Продовольственный ритейлер «Магнит» планирует развивать собственную сеть алкомаркетов под брендом «Магнит вечерний».
Обновлено вчера в 21:57
Политика

Путин встретится с главами угледобывающих регионов

Президент России Владимир Путин 22 августа в преддверии Дня шахтера встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию ее развития, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 08:19
Политика

На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»

Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Обновлено вчера в 18:57
Футбол

«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 17:04
Происшествия

Сестер Хачатурян признали жертвами в деле об убийстве их отца

Громкое следствие по делу сестер Хачатурян ведется уже больше года.
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия

Создатель Музея русской иконы погиб в Греции

Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено вчера в 06:34
Происшествия

При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек

При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Кино

Вышел трейлер драмы о сексуальных домогательствах в Fox News

Вплоть до июля 2016 года Эйлс занимал пост главы Fox News и Fox Television Stations, но впоследствии был вынужден покинуть пост в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 11:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сертолово
Город в России
Город во Всеволожском районе Ленинградской области. Центр муниципального образования Сертолово.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Волосовский район
Муниципальное образование
Муниципальное образование в юго-западной части Ленинградской области. Административный центр - город Волосово, отсюда название района.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное