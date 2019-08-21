Экономика
Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб мРИА Новости вчера в 09:43
ПАО "Группа ЛСР" купит завод по производству газобетона в Ленобласти мощностью 400 тысяч кубометров в год, говорится в сообщении на сайте компании.
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ФАС продлила срок рассмотрения ходатайства по сделке «Яндекс.Такси» и «Везёт»
Rambler News Serviceвчера в 10:57
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Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие
Украинские военные спровоцировали в Донбассе вспышку чумы
Медики диагностировали чуму у 12 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.
Обновлено вчера в 16:48
Экономика
Сбербанк начал переговоры о покупке еще одной из топ-10 компаний Рунета
2ГИС, согласно измерениям Mediascope, входит в топ-10 работающих в Рунете холдингов.
Обновлено в 02:08
Политика
На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»
Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
Экипаж Ан-24 представлен к госнаградам после жесткой посадки в Бурятии
Командир судна и бортмеханик погибли в результате катастрофы, произошедшей в конце июня Экипаж самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", совершивший аварийную посадку 27 июня в Нижнеангарске в Бурятии, был представлен к государственным наградам за проявленное мужество и профессионализм.
Обновлено в 02:17
Теннис
Блинкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Бронксе
Обновлено вчера в 19:05
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
Обновлено в 01:01
Космос
Ученые стали на шаг ближе к разгадке тайны метана на Марсе
Исследователи сделали важный шаг вперед на пути к разгадке природы таинственного источника метана на Марсе, уточнив оценки количества этого газа в атмосфере планеты и динамику изменения его концентрации.
Обновлено в 01:27
Политика
Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье
В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Наука
У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев
Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено вчера в 06:49
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Экономика
Центробанк получил права блокировать сайты мошенников без суда
Блокировать сайты пирамид и мошеннических финорганизаций Центробанк сможет без суда уже осенью.
Обновлено вчера в 17:56
Финансы
Заемщикам с большими долгами могут перестать выдавать кредиты
В зоне риска окажется более 9 миллионов россиян С начала октября более 15 процентов российских заемщиков, имеющих показатель долговой нагрузки выше 50 процентов, станут проблемными для банков.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В авиакатастрофе в Греции погиб сын сбежавшего российского банкира
Обновлено вчера в 23:36
Космос
Ракета «Союз» с роботом «Федором» успешно стартовала с Байконура
Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14» успешно стартовала с космодрома Байконур, сообщается 22 августа на сайте Роскосмоса.
Обновлено в 00:34
Общество
Раскрыто влияние сокращенной рабочей недели на российскую экономику
Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков считает, что если уменьшить количество рабочих дней при норме 40 часов в неделю, то россиянам придется работать по 10 часов в день.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Политика
В Британии снимут документальный фильм о Путине
Британский телеканал Channel 4 объявил о начале съемок документального фильма о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 02:29
Энергетика
«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом
Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
Обновлено вчера в 15:38
Общество
Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей
Обновлено в 01:05
Политика
Путин встретится с главами угледобывающих регионов РФ
«В преддверии Дня шахтера Владимир Путин 22 августа встретится с руководителями угледобывающих регионов Российской Федерации, в число которых входят Кемеровская и Новосибирская области, республики Саха и Хакасия, Красноярский и Забайкальский края», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Обновлено вчера в 11:37
Общество
«Магнит» может запустить сеть алкомаркетов
Ритейлер «Магнит» пытается обогнать конкурентов за счет развития нового формата – алкомаркетов под брендом «Магнит вечерний», пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 19:20
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Ранее ИРИ предложил Минпросвещения ввести в качестве эксперимента в школах уроки по киберспорту.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 4:0
Обновлено вчера в 16:53
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»
По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 22:34
Армия и оружие
Boeing провалила контракт с Пентагоном на создание перехватчиков МБР
Пентагон решил расторгнуть контракт на сумму в один млрд долларов с корпорацией Boeing по созданию перехватчиков для баллистических ракет, сообщил представитель Агентства по противоракетной обороне Минобороны США Марк Райт.
Обновлено вчера в 22:36