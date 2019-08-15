Экономика

Группа Х5 увеличила квартальную прибыль в полтора разаИнтерфакс вчера в 03:18

Чистая прибыль X5 Retail Group во II квартале выросла на 55,5% в годовом измерении, до 13,508 млрд рублей, говорится в отчете ритейлера. Выручка группы увеличилась на 14,3%, до 437,311 млрд рублей.
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X5 - лучшая ставка на российский продовольственный ритейл

Finam.Ru03:20

X5 Retail Group отчиталась о росте чистой прибыли и выручки

РБКвчера в 06:25

JPJ Group сообщает о росте выручки за первое полугодие

Bethub.org13 августа в 11:44

Группа Х5 увеличила квартальную прибыль в полтора раза

Интерфаксвчера в 03:18

«Пятерочки» и «Перекрестки» стали прибыльнее

Ведомостивчера в 03:14

Х5 во II квартале увеличила чистую прибыль на 32%, EBITDA - на 18%

Milknews.ru14 августа в 08:43

Прибыль владельца «Пятерочек» выросла почти на 60%

Rambler News Serviceвчера в 03:44
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:38, Ашберн
Происшествия

Большинство пассажиров экстренно севшего А321 передумали лететь в Крым

Обновлено в 03:03
Происшествия

Минздрав оценит ставшее причиной ареста двух матерей лекарство

Минздрав оценит эффективность препарата «Фризиум», за покупку которого задержали двух матерей тяжелобольных детей, передает ТАСС.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский»

Росприроднадзор подтверждает наличие несанкционированной свалки менее чем в двух километрах от аэропорта «Жуковский», рядом с которым совершил аварийную посадку самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 14:02
Политика

Путин отказался отдать операторам частоты для 5G

Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено вчера в 01:30
Политика

Эрдоган «сделал ставку на Путина» и победил Трампа

На практике вышло совсем наоборот: британские журналисты пишут, что Эрдоган "повернулся к России", а эксперты влиятельных западных "мозговых центров" жалуются на то, что "Эрдоган ввязался в огромную авантюру, и это окупилось — по крайней мере, пока".
Обновлено в 01:00
Технологии

Сбербанк внедряет биометрическую технологию оплаты в магазинах

По информации издания, в ближайшее время Сбербанк сможет предоставить своим клиентам возможность оплаты покупок с помощью отпечатка пальца или изображения лица в торговых точках, где установлены соответствующие терминалы.
Обновлено в 03:27
Общество

В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов

Эксперты Роскачества объяснили, как при выборе товара или услуг в Сети отличить "фальшивые" отзывы от настоящих.
Обновлено в 02:08
Футбол

«Спартак» в плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет с «Брагой»

Соперником московского «Спартака» в плей-офф квалификации Лиги Европы станет португальская «Брага».
Обновлено вчера в 17:03
Общество

Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами

Обновлено в 00:57
Происшествия

Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие

В Индии «наелись» дорогими Су-30МКИ

Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.
Обновлено в 01:51
Экономика

«Автодор» предложил новую схему для инвестиций в строительство дорог

Обновлено в 02:02
Политика

WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию

Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

Конор Макгрегор подрался с пенсионером из-за отказа выпить

Обновлено в 01:04
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Шоу-бизнес

Мама Тимати написала сыну трогательное поздравление в Instagram

Ранее многие критиковали рэпера за то, что его дочь воспитывает бабушка Симона, однако Тимати сам неоднократно отмечал, что его мама очень помогает в воспитании малышки, поскольку характер у Алисы непростой.
Обновлено вчера в 09:01
Интернет

Пользователи Instagram смогут отмечать недостоверные публикации

Пользователи социальной сети Instagram смогут помечать публикации, которые, по их мнению, считаются недостоверными.
Обновлено вчера в 19:29
Кино

Юэн МакГрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби

Обновлено в 02:21
Футбол

«Зенит» может заплатить до 3 млн евро за Караваева

По данным источника, "Зенит" может заплатить за 24-летнего защитника до 3 млн евро.
Обновлено вчера в 18:29
Политика

В Крыму оценили новую стратегию Зеленского по возвращению полуострова

Ранее команда Зеленского заявила о создании специальной группы, которой предстоит заниматься вопросами возвращения Крыма и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Семь жителей Ульяновской области могли отравиться подсолнечным маслом

По словам министра здравоохранения Ульяновской области Сергея Панченко, все отравившиеся употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя.
Обновлено в 03:22
Футбол

«Лестер» отдал Кинга в аренду «Рейнджерс»

Футбольный клуб "Лестер" отдал полузащитника Энди Кинга в аренду шотландскому клубу "Рейнджерс", сообщается на сайте английской команды.
Обновлено вчера в 18:35
Энергетика

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов четверга

Котировки сентябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 0,76 доллара и составили 54,47 доллара за баррель.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие

В ВСУ заявили об отказе от тендера по закупкам тренажёров «Бук-М1», С-300П и ПЗРК «Игла»

Ранее «Военное обозрение» сообщало, что Минобороны Украины объявило о размещении тендера на закупку тренажёров для расчётов зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и С-300П.
Обновлено в 02:26
Финансы

Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода

В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ).
Обновлено вчера в 19:28
Финансы

Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреля

Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.
Обновлено вчера в 06:21
Политика

ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев

Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".
Обновлено в 02:00
Происшествия

Пропавшего мальчика под Омском нашли живым

Мальчик, который недавно пропал в лесу под Омском, был обнаружен живым.
Обновлено вчера в 07:41
Происшествия

Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем

Обновлено вчера в 15:04
Энергетика

Bloomberg: Санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Спрос на российскую нефть марки Urals получил поддержку на фоне санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы.
Обновлено в 03:27
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