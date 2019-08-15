Экономика
Группа Х5 увеличила квартальную прибыль в полтора разаИнтерфакс вчера в 03:18
Чистая прибыль X5 Retail Group во II квартале выросла на 55,5% в годовом измерении, до 13,508 млрд рублей, говорится в отчете ритейлера. Выручка группы увеличилась на 14,3%, до 437,311 млрд рублей.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:38, Ашберн
Происшествия
Минздрав оценит ставшее причиной ареста двух матерей лекарство
Минздрав оценит эффективность препарата «Фризиум», за покупку которого задержали двух матерей тяжелобольных детей, передает ТАСС.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский»
Росприроднадзор подтверждает наличие несанкционированной свалки менее чем в двух километрах от аэропорта «Жуковский», рядом с которым совершил аварийную посадку самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено вчера в 01:30
Политика
Эрдоган «сделал ставку на Путина» и победил Трампа
На практике вышло совсем наоборот: британские журналисты пишут, что Эрдоган "повернулся к России", а эксперты влиятельных западных "мозговых центров" жалуются на то, что "Эрдоган ввязался в огромную авантюру, и это окупилось — по крайней мере, пока".
Обновлено в 01:00
Технологии
Сбербанк внедряет биометрическую технологию оплаты в магазинах
По информации издания, в ближайшее время Сбербанк сможет предоставить своим клиентам возможность оплаты покупок с помощью отпечатка пальца или изображения лица в торговых точках, где установлены соответствующие терминалы.
Обновлено в 03:27
Общество
В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
Эксперты Роскачества объяснили, как при выборе товара или услуг в Сети отличить "фальшивые" отзывы от настоящих.
Обновлено в 02:08
Футбол
«Спартак» в плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет с «Брагой»
Соперником московского «Спартака» в плей-офф квалификации Лиги Европы станет португальская «Брага».
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие
В Индии «наелись» дорогими Су-30МКИ
Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.
Обновлено в 01:51
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Мама Тимати написала сыну трогательное поздравление в Instagram
Ранее многие критиковали рэпера за то, что его дочь воспитывает бабушка Симона, однако Тимати сам неоднократно отмечал, что его мама очень помогает в воспитании малышки, поскольку характер у Алисы непростой.
Обновлено вчера в 09:01
Интернет
Пользователи Instagram смогут отмечать недостоверные публикации
Пользователи социальной сети Instagram смогут помечать публикации, которые, по их мнению, считаются недостоверными.
Обновлено вчера в 19:29
Кино
Юэн МакГрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби
Обновлено в 02:21
Футбол
«Зенит» может заплатить до 3 млн евро за Караваева
По данным источника, "Зенит" может заплатить за 24-летнего защитника до 3 млн евро.
Обновлено вчера в 18:29
Политика
В Крыму оценили новую стратегию Зеленского по возвращению полуострова
Ранее команда Зеленского заявила о создании специальной группы, которой предстоит заниматься вопросами возвращения Крыма и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Семь жителей Ульяновской области могли отравиться подсолнечным маслом
По словам министра здравоохранения Ульяновской области Сергея Панченко, все отравившиеся употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя.
Обновлено в 03:22
Футбол
«Лестер» отдал Кинга в аренду «Рейнджерс»
Футбольный клуб "Лестер" отдал полузащитника Энди Кинга в аренду шотландскому клубу "Рейнджерс", сообщается на сайте английской команды.
Обновлено вчера в 18:35
Энергетика
Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов четверга
Котировки сентябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 0,76 доллара и составили 54,47 доллара за баррель.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
В ВСУ заявили об отказе от тендера по закупкам тренажёров «Бук-М1», С-300П и ПЗРК «Игла»
Ранее «Военное обозрение» сообщало, что Минобороны Украины объявило о размещении тендера на закупку тренажёров для расчётов зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и С-300П.
Обновлено в 02:26
Финансы
Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода
В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ).
Обновлено вчера в 19:28
Финансы
Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреля
Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.
Обновлено вчера в 06:21
Политика
ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев
Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".
Обновлено в 02:00
Происшествия
Пропавшего мальчика под Омском нашли живым
Мальчик, который недавно пропал в лесу под Омском, был обнаружен живым.
Обновлено вчера в 07:41
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Обновлено вчера в 15:04
Энергетика
Bloomberg: Санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Спрос на российскую нефть марки Urals получил поддержку на фоне санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы.
Обновлено в 03:27