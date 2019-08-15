Экономика
Группа Х5 увеличила квартальную прибыль в полтора разаИнтерфакс 03:18
Чистая прибыль X5 Retail Group во II квартале выросла на 55,5% в годовом измерении, до 13,508 млрд рублей, говорится в отчете ритейлера. Выручка группы увеличилась на 14,3%, до 437,311 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Происшествия
Число пострадавших при посадке A321 в поле возросло до 74 человек
Напомним, самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Жуковского в Симферополь, совершил аварийную посадку спустя 15 минут после взлета.
Обновлено в 09:30
Футбол
УЕФА назвал претендентов на звание футболиста года
Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси, португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк вошли в шорт-лист претендентов на звание лучшего футболиста прошлого сезона по версии УЕФА, сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Трехлетний ребенок пропал в лесу под Омском
Обновлено вчера в 04:22
Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино «заткнуться»
Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли Шеннон резко высказалась в адрес голливудского режиссера Квентина Тарантино, посоветовав ему «заткнуться».
Обновлено в 05:32
Экономика
В Грузии заявили о сокращении экспорта вина в Россию
«В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне — более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года», — указывается в заявлении.
Обновлено в 07:55
Футбол
«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»
Руководство португальского клуба намерено судиться с российским телеканалом «Матч ТВ» за незаконный показ заключительных десяти минут ответного поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар».
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской
В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Суд Киева заочно арестовал экс-главу МВД Украины Виталия Захарченко
В четверг, 15 августа, Печерский районный суд Киева принял решение о заочном аресте бывшего министра внутренних дел незалежной Виталия Захарченко, который на данный момент находится не в Украине.
Обновлено в 07:59
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Глава Росавиации рассказал, когда пилоты-герои А321 вернутся в небо
Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что пилоты самолета A321 "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, не получили серьезных повреждений.
Обновлено в 10:33
Общество
Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году
Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25, и 17 новорожденных стали пятыми по счету.
Обновлено в 08:40
Музыка
Что привело к смерти Виктора Цоя 29 лет назад
Лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе в Латвии 29 лет назад - 15 августа 1990 года.
Обновлено в 05:51
Общество
Полвека назад стартовал легендарный «Вудсток»
Обновлено в 09:40
Происшествия
Западные СМИ восхитились экстренной посадкой А321
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
В ЛНР рассказали о небоевых потерях ВСУ
Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее боевики ВСУ устроили пьяную драку, во время которой один прострелил ногу другому.
Обновлено в 08:03
Политика
Россия и Венесуэла подписали соглашение о визитах военных кораблей
Соглашение о взаимных визитах военных кораблей подписали в Москве министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес.
Обновлено в 10:42
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Футбол
Михайличенко вновь стал главным тренером киевского «Динамо»
Алексей Михайличенко вновь стал главным тренером киевского "Динамо", сообщается на сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 09:53
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрд
Международные резервы РФ на 9 августа 2019 года составили $527,1 млрд, что на $10,2 млрд выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
Обновлено в 09:22
Здоровье
Названы продукты, снижающие риск развития рака
Обновлено в 06:00
Авто
В России могут ужесточить правила проведения техосмотра
Правила прохождения техосмотра на территории Российской Федерации хотят ужесточить.
Обновлено в 02:19
Финансы
Курс евро поднялся выше 74 рублей
В последний раз курс евро выше 74 рублей регистрировался 1 апреля этого года. Курс доллара вырос на 0,53 процента, до 66,37 рубля.
Обновлено в 07:57
Авто
В Госдуме хотят ограничить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено вчера в 04:55
Футбол
«Спартак» и «Тун» рассудит сербская бригада арбитров
Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» обслужит бригада судей во главе со Срджаном Йовановичем.
Обновлено вчера в 10:09
Финансы
Фондовые индексы США потеряли 3%
Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.
Обновлено вчера в 20:32
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Общество
Власти Москвы не согласовали пикеты на Бульварном кольце 17 августа
Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы 17 августа, сообщил в Facebook один из заявителей акции муниципальный депутат Андрей Морев.
Обновлено в 09:39