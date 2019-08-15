Экономика

Группа Х5 увеличила квартальную прибыль в полтора разаИнтерфакс 03:18

Чистая прибыль X5 Retail Group во II квартале выросла на 55,5% в годовом измерении, до 13,508 млрд рублей, говорится в отчете ритейлера. Выручка группы увеличилась на 14,3%, до 437,311 млрд рублей.
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Более половины капзатрат X5 Retail Group приходится на открытие новых магазинов

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X5 Retail Group отчиталась о росте чистой прибыли и выручки

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По итогам 2019 года X5 Retail покажет более 4% дивдоходности

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Finam.Ru06:40

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ТАСС04:02

«Пятерочки» и «Перекрестки» стали прибыльнее

Ведомости03:14
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Караваев не исключил возможность своего перехода в «Зенит»

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Зенит».
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Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
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В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы португальская "Брага" на своем поле обыграла датский "Брондбю" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67).
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Трамп призвал строить в США больше психбольниц

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
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Прошивка iOS 13 раскрыла точную дату презентации новых iPhone

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Повторный брак выгоден только одному полу

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Беглый торговец оружием попался на неоплаченном счете за перевозку лошадей из принадлежащей ему виллы во Франции в Португалию.
Обновлено в 16:06
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Кино

«История игрушек 4» стала пятым миллиардером Walt Disney в 2019 году

Превосходство Walt Disney в мировом прокате над другими голливудскими мейджорами в 2019 году оказалось столь внушительным, что, даже если бы компания заработала в два раза меньше, она все равно оказалась бы впереди ближайшего конкурента - Warner Bros.Будет ли студия Pixar снимать пятую часть "Истории игрушек", пока неизвестно.
Обновлено в 16:39
Политика

Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
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Актер Эрик Робертс захотел российское гражданство

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Игры

Теперь облачные сохранения в Epic Games Store поддерживают 17 игр

Обновлено в 10:46
Происшествия

Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 миллионов рублей

Обновлено в 08:39
Футбол

«Порту» решил подать в суд на «Матч ТВ»

В суд «Порту» хочет подать на телеканал за то, что я прямом эфире показали последние 10 минут встречи — трансляцию вывели с камеры из-за ворот корреспондент Денис Левко и оператор.
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Музыка

Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»

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Политика

В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса

Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Авто

Fiat хочет создать конкурента Hyundai Creta

Обновлено в 09:08
Экономика

Профицит бюджета РФ за январь-июль составил 3,4% ВВП

Профицит федерального бюджета РФ по итогам января-июля 2019 года составил 3,4% ВВП, или 2,027 трлн рублей, сообщает Минфин.
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Космос

ВВС США сообщили о взрыве в космосе

В августе 1992 года ракета вывела в космическое пространство три спутника: американский Topex/Poseidon, французский S80/T и южнокорейский Kitsat-1.
Обновлено в 05:09
Футбол

Томас Цорн: «„Спартак“ купит еще одного игрока в опорную зону»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн после победы над «Туном» (2:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы ответил на вопросы о потенциальных трансферах москвичей, а также оценил игру хавбека Андре Шюррле, который забил победный гол для красно-белых.
Обновлено в 15:49
Футбол

Месси пропустит матч 1-го тура Примеры с «Атлетиком»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не примет участия в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», сообщает Sport.es.
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Происшествия

Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
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Мама Тимати: «Смотрю на сына и вижу совершенно незнакомого мужчину»

Иногда смотрю на него и вижу совершенно незнакомого мужчину.
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Оборудование для работы санавиации закупят в Тверской области

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Музыка

Студия «Сударушки» примет участие в фестивале «Спасская Башня 2019»

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Игры

EA анонсировала Need for Speed Heat

Компания EA представила новую часть гоночной серии Need for Speed, получившую подзаголовок Heat, вместе с дебютным трейлером.
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Общество

Собянин рассказал о реставрации Северного речного вокзала

Реставрация Северного речного вокзала завершится в 2020 году.
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Футбол

«Реал» возьмет банковский кредит для покупки Неймара

«Реал» достал козырь в борьбе за нападающего «ПСЖ» Неймара. Президент «сливочных» Флорентино Перес договорился о кредите в испанском банке.
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Происшествия

В теле стрелка из Огайо нашли следы наркотиков

Как отмечается, во время осмотра тела стрелка сотрудники правоохранительных органов также нашли пакетик с кокаином и курительное устройство для его потребления.
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