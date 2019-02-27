Музыка

Группа KAZKA отказалась представлять Украину на ЕвровиденииРИА Новости 04:03

Группа KAZKA, которая заняла третье место в украинском национальном отборе на Евровидение-2019, отказалась представлять страну на конкурсе. Изначально в финале отбора победила певица Maruv.
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Об этом группа, занявшая третье место на национальном отборе и согласившаяся на участие после отзыва победительницы Maruv и отказа от участия занявшего второе место коллектива Freedom Jazz, сообщила в своем инстаграме
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Группа KAZKA отказалась представлять Украину на Евровидении

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