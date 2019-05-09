Футбол
Группа Imagine Dragons выступит на финале Лиги чемпионовСпорт-Экспресс 04:07
На финальном матче Лиги чемпионов-2019 выступит группа Imagine Dragons, сообщает официальный сайт УЕФА. Игра состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Метрополитано". В ней встретятся английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".
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Армия и оружие
На Красной площади прошел парад Победы
Обновлено в 03:00
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды
Обновлено в 03:01
ЖКХ
Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ
Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено вчера в 04:44
Политика
Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова
Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Футбол
Кадыров возмутился после приговора Кокорину и Мамаеву
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на обвинительный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 02:47
Политика
Франция, Германия и Британия призвали Иран к соблюдению СВПД
Евросоюз, Франция, Германия и Британия выступили с совместным заявлением, в котором призвали Иран соблюдать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.
Обновлено в 04:35
Политика
Назарбаев приехал на парад Победы
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Пассажиров еще одного SSJ-100 эвакуировали в «Шереметьево»
Обновлено вчера в 03:53
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал, как его сын Никита поздравил ветеранов
В день Победы артист показал, как его сын Никита поздравил ветеранов.
Обновлено в 06:19
Хоккей
Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе
Хоккеисты сборной России, тренерский штаб и персонал национальной команды в День Победы возложили цветы к мемориалу Славин в Братиславе, установленному в честь советских воинов, павших в боях за освобождение столицы Словакии.
Обновлено в 04:50
Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено вчера в 15:56
Наука
В Тихом океане нашли бактерии, дышащие мышьяком
Американские ученые обнаружили вид, который способен дышать мышьяком. Ранее считалось, что это смертельный яд для всех обитателей Земли.
Обновлено 07 мая в 03:20
Происшествия
Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ100 из эксплуатации
Другой вице-премьер, Максим Акимов, 9 мая ответил на вопросы журналистов о петиции на сайте Change.org, призывающей запретить эксплуатацию лайнера Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 03:54
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
Российский президент Владимир Путин традиционно после проведения парада Победы на Красной площади в Москве возложил венок к могиле Неизвестного Солдата, расположенной у стен Кремля.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправили в колонию
Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 09:59
Гаджеты
Камеры смартфонов Samsung получат 64-мегапиксельные сенсоры
Считается, что камеры смартфонов Samsung получат 64-мегапиксельные сенсоры уже в конце 2019 года.
Обновлено в 05:47
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 05:06
Музыка
Сотрудники «Росатома» спели песню про казаков в Берлине
Обновлено в 04:23
Политика
Порошенко оскорбил участников «Бессмертного полка»
Обновлено вчера в 23:06
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено вчера в 07:47
Политика
МИД России высылает двух шведских дипломатов
МИД России принял решение выслать из страны двух шведских дипломатов, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:08
Общество
Иволги, кукушки и соловьи вернулись в столицу
На природные территории Москвы прилетели иволги, кукушки и соловьи, а в ближайшие дни в город вернутся и черные стрижи, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГПБУ «Мосприрода».
Обновлено в 04:23
Хоккей
Хоккеист Задоров вызван в сборную России на чемпионат мира
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров вызван в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 01:42
Общество
Приморский силач Иван Савкин отбуксировал 18-тонный трактор
Обновлено в 02:10
Хоккей
Овечкин и Ковальчук поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы
Обновлено в 05:10
Политика
Встреча Путина и Трампа на G20 не планируется
Кремль не ведет подготовку встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа во время саммита G20 в Японии, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:20