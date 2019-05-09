Футбол

Группа Imagine Dragons выступит на финале Лиги чемпионовСпорт-Экспресс 04:07

На финальном матче Лиги чемпионов-2019 выступит группа Imagine Dragons, сообщает официальный сайт УЕФА. Игра состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Метрополитано". В ней встретятся английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Группа Imagine Dragons выступит на финале Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс04:07

Imagine Dragons выступят перед финалом Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Чемпионат03:37

Группа Imagine Dragons выступит на церемонии открытия финала Лиги чемпионов

РИА Новости03:40

Imagine Dragons выступит в финале Лиги чемпионов

Газета.Ru04:02

Imagine Dragons выступят на церемонии открытия финала Лиги чемпионов

Советский спорт03:35

Imagine Dragons выступят на церемонии открытия финала Лиги чемпионов — 2019

Sport24.ru03:32

Рок-группа Imagine Dragons выступит перед финалом Лиги чемпионов в Мадриде

Sports.ru03:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:28, Ашберн
Армия и оружие

На Красной площади прошел парад Победы

Обновлено в 03:00
Общество

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды

Обновлено в 03:01
ЖКХ

Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ

Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено вчера в 04:44
Политика

Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова

Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Политика

Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»

Обновлено в 02:41
Футбол

Кадыров возмутился после приговора Кокорину и Мамаеву

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на обвинительный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 02:47
Политика

Франция, Германия и Британия призвали Иран к соблюдению СВПД

Евросоюз, Франция, Германия и Британия выступили с совместным заявлением, в котором призвали Иран соблюдать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.
Обновлено в 04:35
Политика

Назарбаев приехал на парад Победы

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Происшествия

На Украине неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой войны

Обновлено в 05:14
Происшествия

Пассажиров еще одного SSJ-100 эвакуировали в «Шереметьево»

Обновлено вчера в 03:53
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал, как его сын Никита поздравил ветеранов

В день Победы артист показал, как его сын Никита поздравил ветеранов.
Обновлено в 06:19
Хоккей

Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе

Хоккеисты сборной России, тренерский штаб и персонал национальной команды в День Победы возложили цветы к мемориалу Славин в Братиславе, установленному в честь советских воинов, павших в боях за освобождение столицы Словакии.
Обновлено в 04:50
Общество

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны

В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено вчера в 15:56
Наука

В Тихом океане нашли бактерии, дышащие мышьяком

Американские ученые обнаружили вид, который способен дышать мышьяком. Ранее считалось, что это смертельный яд для всех обитателей Земли.
Обновлено 07 мая в 03:20
Происшествия

Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ100 из эксплуатации

Другой вице-премьер, Максим Акимов, 9 мая ответил на вопросы журналистов о петиции на сайте Change.org, призывающей запретить эксплуатацию лайнера Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 03:54
Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Российский президент Владимир Путин традиционно после проведения парада Победы на Красной площади в Москве возложил венок к могиле Неизвестного Солдата, расположенной у стен Кремля.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Кокорина и Мамаева отправили в колонию

Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 09:59
Гаджеты

Камеры смартфонов Samsung получат 64-мегапиксельные сенсоры

Считается, что камеры смартфонов Samsung получат 64-мегапиксельные сенсоры уже в конце 2019 года.
Обновлено в 05:47
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Обновлено в 05:06
Музыка

Сотрудники «Росатома» спели песню про казаков в Берлине

Обновлено в 04:23
Политика

Порошенко оскорбил участников «Бессмертного полка»

Обновлено вчера в 23:06
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено вчера в 07:47
Политика

МИД России высылает двух шведских дипломатов

МИД России принял решение выслать из страны двух шведских дипломатов, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:08
Общество

Иволги, кукушки и соловьи вернулись в столицу

На природные территории Москвы прилетели иволги, кукушки и соловьи, а в ближайшие дни в город вернутся и черные стрижи, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГПБУ «Мосприрода».
Обновлено в 04:23
Хоккей

Хоккеист Задоров вызван в сборную России на чемпионат мира

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров вызван в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 01:42
Общество

Приморский силач Иван Савкин отбуксировал 18-тонный трактор

Обновлено в 02:10
Происшествия

В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка»

Обновлено в 05:45
Хоккей

Овечкин и Ковальчук поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы

Обновлено в 05:10
Политика

Встреча Путина и Трампа на G20 не планируется

Кремль не ведет подготовку встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа во время саммита G20 в Японии, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Imagine Dragons
Американская группа
Американская инди-рок-группа, образованная в Лас-Вегасе в 2008 году, 20 июля. Стали известны после выпуска дебютного студийного альбома Night Visions в сентябре 2012 года. Американский журнал Billboard назвал их самыми яркими новыми звёздами 2013 года и самой большой группой 2017 года, а журнал Rolling Stone назвал их сингл «Radioactive» самым большим рок-хитом года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ванда Метрополитано
Стадион в Мадриде
Футбольный стадион в городе Мадриде,. Начиная с сезона 2017/2018 - домашний стадион испанского футбольного клуба «Атлетико Мадрид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное