Футбол
Группа Imagine Dragons выступит на финале Лиги чемпионовСпорт-Экспресс 04:07
На финальном матче Лиги чемпионов-2019 выступит группа Imagine Dragons, сообщает официальный сайт УЕФА. Игра состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Метрополитано". В ней встретятся английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".
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Армия и оружие
Парад в честь Дня Победы начался в Донецке
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
На Красной площади прошел парад Победы
В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе и сильном ветре
Обновлено вчера в 05:08
Транспорт
В Германии запустили экспериментальную линию грузовых троллейбусов
Немецкий концерн Siemens AG запустил экспериментальный участок линии для грузовых троллейбусов EHighway.
Обновлено в 04:42
Наука
Химики построили прочную стену из графеновых кирпичей
Обновлено вчера в 11:27
Шоу-бизнес
Семен Слепаков в стихотворении высмеял помешанных на диетах женщин
Обновлено вчера в 22:27
Здоровье
Главврача челябинской больницы накажут после жалоб медиков на сокращение зарплат
Главврач собирал совещание со всеми заведующими отделения, со старшими медсестрами.
Обновлено вчера в 00:10
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева посмеялась над мужем за неудачную фотографию
«Попросила мужа сфотографировать красиво», - заявила телеведущая и поставила грустный смайлик. Отметим, что Лере Кудрявцевой 47 лет.
Обновлено вчера в 22:27
Кино
Роберт Дауни мл. не хотел произносить главную фразу «Мстителей 4»
Ключевую фразу фильма "Мстители 4: Финал", которую в одной из последних сцен произносит Тони Старк, придумали не сценаристы или режиссеры картины.
Обновлено вчера в 12:50
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Политика
Мантуров о запрете пластиковой посуды: можно начать с пакетов
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал возможный запрет пластиковой посуды в нашей стране.
Обновлено в 03:51
Политика
Зеленский призвал быть благодарными ветеранам каждый день
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на День Победы поехал на могилу своего деда и призвал быть благодарными ветеранам каждый день.
Обновлено в 04:17
Экономика
ЦБ запретил работу микрофинансовой компании «Мани Фанни»
В конце апреля 2019 года гендиректор "Мани Фанни Онлайн" Александр Шустов в письме порталу banki.ru сообщил, что компания вынуждена приостановить реальную деятельность из-за резкого оттока инвестиций.
Обновлено вчера в 09:41
Игры
Настольное приключение Bethesda оказалось плагиатом
Вскоре после сообщения о выходе настольной Elsweyr опытные игроки заметили, что оно слишком похоже на модуль The Black Road, написанный для Wizards of the Coast.
Обновлено вчера в 17:41
Футбол
«Зенит» и «Спартак» интересуются полузащитником «АЗ Алкмаара» Тилем
Два российских клуба интересуются полузащитником голландского «АЗ Алкамаара» Гусом Тилем.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
В Киеве из-за георгиевской ленты произошел первый конфликт
В Киеве произошел первый конфликт из-за георгиевской ленты на акции "Бессмертный полк", сообщает агентство УНН.
Обновлено в 03:46
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Происшествия
В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Хоккей
Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе
Хоккеисты сборной России, тренерский штаб и персонал национальной команды в День Победы возложили цветы к мемориалу Славин в Братиславе, установленному в честь советских воинов, павших в боях за освобождение столицы Словакии.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Тбилиси задержан участник акции «Бессмертный полк»
ИА «Ореанда-Новости» В столице Грузии Тбилиси сотрудниками полиции задержан участник акции «Бессмертный полк» за использование советской символики, запрещённой на территории страны.
Обновлено в 04:18
Политика
Назарбаев приехал на парад Победы
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Общество
Казанских чиновников обязали питаться в школьных столовых на 69 рублей
В марте заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать Школпитнадзор — орган, контролирующий качество еды в школьных столовых, напоминает «Национальная служба новостей».
Обновлено вчера в 12:28
Футбол
Появилось видео из раздевалки «Тоттенхэма» после победы над «Аяксом»
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего участников акции "Бессмертный полк" "ряжеными".
Обновлено в 02:41
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
В преддверии 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ВЦИОМ провел опрос россиян на тему любимых фильмов о войне.
Обновлено в 04:39
Экономика
Правительство утвердило план по снижению бедности и ускорению экономики
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил единый план по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
Кот съел осу и обрел популярность в сети
«Кот моей кузины съел осу, и я не могу дышать», — прокомментировала снимок Дебелиус.
Обновлено в 01:00