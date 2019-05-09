Футбол

Группа Imagine Dragons выступит на финале Лиги чемпионовСпорт-Экспресс 04:07

На финальном матче Лиги чемпионов-2019 выступит группа Imagine Dragons, сообщает официальный сайт УЕФА. Игра состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Метрополитано". В ней встретятся английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".
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Группа Imagine Dragons выступит на финале Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс04:07

Imagine Dragons выступит в финале Лиги чемпионов

Газета.Ru04:02

Imagine Dragons выступят перед финалом Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Чемпионат03:37

Группа Imagine Dragons выступит на церемонии открытия финала Лиги чемпионов

РИА Новости03:40

Imagine Dragons выступят на церемонии открытия финала Лиги чемпионов

Советский спорт03:35

Imagine Dragons выступят на церемонии открытия финала Лиги чемпионов — 2019

Sport24.ru03:32

Рок-группа Imagine Dragons выступит перед финалом Лиги чемпионов в Мадриде

Sports.ru03:49
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