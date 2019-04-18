Экономика
«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублейТАСС 01:50
Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки. Об этом в четверг пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо генерального директора "Группы ГАЗ" Вадима Сорокина вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку.
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Политика
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В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
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Обновлено в 06:03
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Наука
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Треть водки на российском рынке оказалась нелегальной
Почти треть водки, проверенной в 2018 году Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), находилась в нелегальном обороте, отчиталось ведомство.
Обновлено в 08:26
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В Челябинске эвакуировали горящий бизнес-центр
В Челябинске эвакуировали всех людей из горящего бизнес-центра «Аврора».
Обновлено в 08:42
Общество
Бригада врачей из Москвы вылетает в Уфу для помощи Дмитрию Быкову
Ранее и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что 16 апреля 51-летнего Дмитрия Быкова доставили в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии и с нарушением сознания.
Обновлено в 03:46
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Обновлено в 01:24
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В Шотландии застрелен актер фильма «На игле 2»
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Беглов провел открытый урок «Будущее Санкт-Петербурга»
В этот четверг, 18 апреля, Александр Беглов посетил местную школу и рассказал ребятам о конкурсе «Будущее Петербурга», который сейчас проводится в городе.
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Маклиш отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Шотландии
Шотландская футбольная ассоциация на своём официальном сайте объявила об отставке Алекса Маклиша с поста главного тренера национальной команды.
Обновлено в 08:15
Хоккей
«Колорадо» в овертайме обыграл «Калгари» в Кубке Стэнли
«Колорадо Эвеланш» на домашней арене принимал «Калгари Флэймз» в четвертом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
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Мужчину с канистрами бензина задержали в соборе в Нью-Йорке
Инцидент произошел в соборе Святого Патрика Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, которых вошел в собор Святого Патрика с двумя канистрами бензина.
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В польском городе осквернили обелиск советским воинам. МИД РФ возмущён
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала возмущение Москвы тем фактом, что в польском городе осквернили обелиск советским воинам.
Обновлено в 07:19
Политика
Болтон подтвердил, что США опираются на доктрину Монро в Южной Америке
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что Вашингтон опирается на доктрину Монро, которая предполагает невмешательство стран из других регионов в дела американских государств.
Обновлено вчера в 18:41
Экономика
South Stream Transport и Saipem подписали мировое соглашение по спору вокруг Южного потока
Факт подписания подтвердил представитель SST. Стороны не уточнили условия мирового соглашения.
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«Манчестер Сити» поздравил «Тоттенхэм» с выходом в полуфинал ЛЧ
"Манчестер Сити" в твиттере ответил на пост аккаунта "Тоттенхэма" о выходе клуба в полуфинал Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
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Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Ким Чен Ына
Официальный пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что продолжается подготовка встречи Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, однако более точной информации представитель Кремля не предоставил.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Гражданин Китая 30 лет прожил с 15-килограммовой опухолью
Опухоль весом 15 килограммов была удалена со спины жителя Китая в одной из больниц Шанхая.
Обновлено в 03:28
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Путин назвал отсутствие контактов с руководством Эстонии ненормальным
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