Экономика

«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублейТАСС 01:50

Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки. Об этом в четверг пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо генерального директора "Группы ГАЗ" Вадима Сорокина вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку.
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«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей

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