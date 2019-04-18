Экономика
«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублейТАСС 01:50
Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки. Об этом в четверг пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо генерального директора "Группы ГАЗ" Вадима Сорокина вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку.
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Путешествия
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Футбол
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По данным группы «Рейтинг», в выборах намерены участвовать около 80 процентов избирателей Украины.
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КАСКО решили объединить с ОСАГО
Минфин одобрил идею создания универсального полиса на базе ОСАГО и КАСКО.
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