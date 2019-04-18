Экономика

«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублейТАСС 01:50

Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки. Об этом в четверг пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо генерального директора "Группы ГАЗ" Вадима Сорокина вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку.
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В «Группе ГАЗ» уточнили, что просят господдержку для своих потребителей

РИА Новости08:38

Дерипаска попросил у государства 30 млрд рублей

URA.Ruвчера в 20:38

Группа ГАЗ просит почти 30 миллиардов рублей господдержки

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«Группа ГАЗ» попросила у правительства почти 30 млрд рублей из-за санкций

Говорит Москва02:54

«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей

ТАСС01:50

«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки

Ведомостивчера в 19:37

Олег Дерипаска просит помощи сразу у двух государств

Коммерсантъвчера в 18:55
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Происшествия

Двое мужчин задержаны в Москве с человеческими костями в сумке

Полицейские задержали на востоке Москвы двоих мужчин с останками скелета человека в сумке, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено в 10:37
Политика

В США опубликовали доклад Мюллера

Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.
Обновлено в 12:30
Политика

Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.
Обновлено в 10:13
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают Transistor

Ролевая игра Transistor временно стала бесплатной в Epic Games Store. Привязать ее к аккаунту можно до второго мая.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес

Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой

Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Политика

На Ялтинский экономический форум приехали представители Украины

Представители Украины принимают участие в пятом Ялтинском международном экономическом форуме.
Обновлено в 14:23
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Общество

У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей

Обновлено в 13:58
Футбол

В «Реале» скептически относятся к игре Погба в важных матчах

По словам издания, представители «Королевского клуба» пристально следили за выступлениями Погба в последние месяцы и скептически относятся к его способности решать судьбу важных матчей.
Обновлено в 07:06
Хоккей

Юниорская сборная России одолела словаков на старте ЧМ

Юниорская сборная России, составленная из хоккеистов не старше 18 лет, победила сверстников из Словакии в первом матче группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 12:28
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей

Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, сотрудник Росавиации обвиняется в хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами.
Обновлено в 12:39
Наука

Генетики впервые расшифровали ДНК средневековых крестоносцев

Кости крестоносцев, погибших при осаде средневекового Сидона, помогли генетикам выяснить, что за Святую Землю сражались не только выходцы из Европы, но и их дети от смешанных браков и местные жители.
Обновлено в 12:14
Политика

Путин проведёт переговоры с президентом Эстонии

Сегодня, 18 апреля, президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 00:28
Армия и оружие

Индия назвала условия для покупки российских Т-90МС

Министерство обороны Индии намерено потребовать от России повысить долю локализации танка Т-90МС.
Обновлено в 13:55
Кино

Актриса из «Облачного атласа» Майя-Лесия Нэйлор умерла в 16 лет

Британская актриса, звезда фильма «Облачный атлас» Майя-Лесия Нэйлор умерла в возрасте 16 лет.
Обновлено в 04:01
Путешествия

Около 100 российских туристов не смогли вылететь на Хайнань из Пулково

Российские туристы стали жертвами туроператоров, по вине которых они не смогли вылететь на Хайнань из аэропорта Пулково.
Обновлено в 10:29
Политика

Санкции РФ прямо запрещают только 1% экспорта на Украину

Прямой запрет на поставки некоторых российских товаров на Украину, который был введен ранее сегодня, затронет по меньшей мере 1,2% экспорта на этом направлении.
Обновлено в 13:46
Футбол

Игроки АПЛ откажутся от соцсетей в знак протеста против расизма

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) заявила, что игроки Английской премьер-лиги (АПЛ) на один день откажутся от социальных сетей, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:54
Происшествия

Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком

Обновлено в 14:48
Армия и оружие

Турчинов потребовал признать ФСБ террористической организацией

«ФСБ и Главуправление Генштаба должны быть признаны террористическими организациями», — цитирует пресс-служба СНБО Турчинова.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес

Винокур высказался по поводу юбилейного концерта Пугачевой

Юморист и певец Владимир Винокур оценил юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, состоявшийся в Кремле.
Обновлено в 15:11
Политика

Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»

Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной.
Обновлено в 13:49
Политика

Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины

По данным группы «Рейтинг», в выборах намерены участвовать около 80 процентов избирателей Украины.
Обновлено в 06:51
Хоккей

«Автомобилист» на год продлил контракт с нападающим Дэном Секстоном

Обновлено в 11:37
Общество

Самолет с Быковым вылетел из Уфы в Москву

Самолет, который доставит писателя и публициста Дмитрия Быкова на лечение в клинику Москвы, вылетел из аэропорта Уфы, сообщил ТАСС в четверг источник в медицинских кругах Башкирии.
Обновлено в 12:58
Общество

Россиянин решил убраться и сжег полтора миллиона рублей

Обновлено в 13:51
Экономика

КАСКО решили объединить с ОСАГО

Минфин одобрил идею создания универсального полиса на базе ОСАГО и КАСКО.
Обновлено в 12:35
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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