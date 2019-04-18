Экономика
«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержкиВедомости вчера в 19:37
В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо.
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