Экономика
«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублейТАСС 01:50
Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки. Об этом в четверг пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо генерального директора "Группы ГАЗ" Вадима Сорокина вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку.
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Общество
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Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.
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Зеленский представил будущую президентскую команду
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Авто
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Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян
Реальные денежные доходы россиян за отчетный период снизились на 2%. В номинальном выражении денежные доходы населения России в первом квартале 2019 года составили 29,92 тыс. рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.
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Шоу-бизнес
Владимир Меньшов стал жертвой мошенников
Обновлено в 03:47
Политика
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 16:26
Происшествия
Появилось видео задержания соратников полковника Квачкова
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Обновлено в 04:09
Происшествия
Корреспондент «Росбалта» заявил об обысках в своих квартирах
Корреспондент информационного агентства «Росбалт» Александр Шварев, в московском офисе которого прошли обыски в рамках уголовного дела о клевете, сообщил РБК, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в двух его квартирах.
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Футбол
Балтика — Сибирь 1:1
В следующем туре Балтика в гостях сыграет против Нижнего Новгорода, а Сибирь на своем поле примет Томь.
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Авто
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Экономика
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В детской футбольной лиге Англии разгорелся скандал после того, как отец одного из десятилетних футболистов обвинил команду в расизме из-за замены собственного ребёнка в ходе одного из поединков.
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Музыка
Берлинская опера объяснила отмену концертов Нетребко
С большим сожалением Нетребко вынуждена отказаться от участия в концертах и раньше времени покинуть Берлин, подчеркнули в Берлинской государственной опере.
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Опубликованы окончательные рейтинги кандидатов в президенты Украины
62% опрошенных верят, что следующим президентом Украины станет Зеленский, 17% - Порошенко.
Обновлено в 09:12