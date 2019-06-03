Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на КубеИнтерфакс вчера в 13:36

с чего всё началось

Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.

Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.

Общество «Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.

Экономика Повышение НДС не отразилось на бюджете Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.

Авто GM готовит новый внедорожник под брендом Hummer Как сообщает GM Authority, недавно на полигоне GM в Милфорде были замечены два четырехдверных внедорожника Jeep Wrangler.

Общество Выпускники всех российских школ сегодня сдавали ЕГЭ по русскому языку Выпускники всех российских школ сегодня сдавали ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый единый госэкзамен.

Армия и оружие В США признали свои системы ПРО бессильными против оружия России По словам американских экспертов, система ПРО включает в себя ЗРК Patriot, системы противоракетной обороны AEGIS и AEGIS Ashore, противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD и комплекс стратегической противоракетной обороны GMD.

Политика Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи.

Экономика Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.

Происшествия В Свердловской области произошёл пожар на складах В городе Арамиле Свердловской области загорелись складские помещения с лакокрасочной продукцией, сообщает региональное управление МЧС.

Политика Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17 Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Шоу-бизнес «Полнота принятия себя»: Любовь Толкалина поделилась снимками в нижнем белье Фотографии привели в восторг поклонников звезды, которые отмечают, что, пожалуй, только Любови удаются подобные снимки, которые не превращаются в вульгарность и дурновкусицу.

Шоу-бизнес Галина Польских винит себя в трагедии с внуком Легендарная актриса винит себя в случившемся. По словам Польских, еще тогда друзья молодого человека говорили, что колесо барахлит.

Авто Toyota назвала российские цены на новую Supra Российские дилеры марки объявили старт приема заявок на спортивное купе Toyota Supra нового поколения.

Политика Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.

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Политика МВФ и ЕС могут прекратить финансовую поддержку Украины, считает Чижов Евросоюз и Международный валютный фонд могут прекратить финансовую поддержку Украины, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Происшествия Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы Ровно 30 лет назад, в ночь с 3 на 4 июня 1989 года, на железнодорожном перегоне Уфа – Челябинск Куйбышевской железной дороги произошел мощный взрыв газа.

Политика В Крыму одобрили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины В Крыму прокомментировали предложение бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова по решению водной проблемы полуострова.

Здоровье Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.

Происшествия В Южно-Сахалинске завели дело после нападения с топором в здании мэрии Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после нападения мужчины с топором на человека в здании мэрии Южно-Сахалинска.

Футбол Неймара вызвали в суд и конфисковали телефон По сообщению Globotsporte, полиция вручила нападающему сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймару повестку в суд.