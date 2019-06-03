Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на КубеИнтерфакс вчера в 13:36
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
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с чего всё началось
В середине апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что группа ГАЗ попросила правительство выделить ей порядка 30 млрд руб. господдержки.РБКвчера в 14:09
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Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Культура
Собчак прокомментировала судебный иск против BadComedian
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Обновлено вчера в 07:32
Общество
«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:26
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено вчера в 02:45
Энергетика
Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
Обновлено вчера в 17:37
Авто
GM готовит новый внедорожник под брендом Hummer
Как сообщает GM Authority, недавно на полигоне GM в Милфорде были замечены два четырехдверных внедорожника Jeep Wrangler.
Обновлено вчера в 01:59
Общество
Выпускники всех российских школ сегодня сдавали ЕГЭ по русскому языку
Выпускники всех российских школ сегодня сдавали ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый единый госэкзамен.
Обновлено вчера в 07:22
Армия и оружие
В США признали свои системы ПРО бессильными против оружия России
По словам американских экспертов, система ПРО включает в себя ЗРК Patriot, системы противоракетной обороны AEGIS и AEGIS Ashore, противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD и комплекс стратегической противоракетной обороны GMD.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи.
Обновлено вчера в 12:38
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
В Свердловской области произошёл пожар на складах
В городе Арамиле Свердловской области загорелись складские помещения с лакокрасочной продукцией, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Трамп заявил о выводе Россией «большей части своих людей» из Венесуэлы
Россия проинформировала США о том, что вывезла большую часть «своих людей» из Венесуэлы.
Обновлено вчера в 14:40
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено 02 июня в 16:45
Шоу-бизнес
«Полнота принятия себя»: Любовь Толкалина поделилась снимками в нижнем белье
Фотографии привели в восторг поклонников звезды, которые отмечают, что, пожалуй, только Любови удаются подобные снимки, которые не превращаются в вульгарность и дурновкусицу.
Обновлено вчера в 21:46
Шоу-бизнес
Галина Польских винит себя в трагедии с внуком
Легендарная актриса винит себя в случившемся. По словам Польских, еще тогда друзья молодого человека говорили, что колесо барахлит.
Обновлено вчера в 10:39
Авто
Toyota назвала российские цены на новую Supra
Российские дилеры марки объявили старт приема заявок на спортивное купе Toyota Supra нового поколения.
Обновлено вчера в 01:55
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Здоровье
Врач рассказала о вреде похудения и голодания перед отпуском
Голодание и активные попытки похудеть в преддверии отдыха могут стать причиной еще больших проблем с лишними килограммами.
Обновлено в 00:08
Политика
МВФ и ЕС могут прекратить финансовую поддержку Украины, считает Чижов
Евросоюз и Международный валютный фонд могут прекратить финансовую поддержку Украины, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
Ровно 30 лет назад, в ночь с 3 на 4 июня 1989 года, на железнодорожном перегоне Уфа – Челябинск Куйбышевской железной дороги произошел мощный взрыв газа.
Обновлено вчера в 07:55
Политика
В Крыму одобрили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
В Крыму прокомментировали предложение бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова по решению водной проблемы полуострова.
Обновлено в 00:16
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 17:00
Авто
Маткапитал предложили тратить на покупку автомобиля
Обновлено вчера в 01:48
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
В Южно-Сахалинске завели дело после нападения с топором в здании мэрии
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после нападения мужчины с топором на человека в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено вчера в 22:48
Футбол
Неймара вызвали в суд и конфисковали телефон
По сообщению Globotsporte, полиция вручила нападающему сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймару повестку в суд.
Обновлено вчера в 22:29
Футбол
«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон
Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Обновлено вчера в 14:23