Группа ГАЗ Дерипаски попросила у правительства кредит на €100 млнКоммерсантъ вчера в 18:51

с чего всё началось

Группа компаний ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски обратилась к правительству с просьбой выдать кредит на €100 млн для реализации проектов на Кубе, сообщил РБК со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.

Группа ГАЗ Дерипаски попросила у правительства кредит на €100 млн

Общество ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса» Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.

Энергетика «Роснефть» увеличит добычу нефти до 320 млн тонн в год "Роснефть" намерена увеличить годовую добычу углеводородов до 320 млн тонн нефтяного эквивалента к 2022 г. при неизменном контроле над затратами, заявил глава компании Игорь Сечин.

Происшествия Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.

Происшествия Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».

Единоборства Энди Руис хочет реванш с Джошуа Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".

Политика Лавров заявил о безуспешности попыток фальсификации истории Западом Министром иностранных дел Сергеем Лавровым была опубликована статья, в которой он осуждает умаление западными странами роль СССР в победе над фашизмом.

Религия Мусульмане отмечают Ураза-байрам Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 14 копеек — до 65,57 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 73,19 рубля.

Футбол Самый богатый человек Великобритании может приобрести «Ниццу» Самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф предложил 100 миллионов евро за французский клуб "Ницца", информирует nicematin.com.

Политика Косачев оценил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы США Сенат США вечером 3 июня единогласно поддержал законопроект о сдерживании иностранного вмешательства в выборы под "Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы" (Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act или DETER Act).

Происшествия На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка "Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.

Происшествия На шахте «Распадская» в Кузбассе обрушилась порода, погиб человек При обрушении породы на шахте "Распадская" в Кемеровской области погиб человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.

Экономика Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.

Общество ВятГУ вошел в топ-60 лучших университетов России ВятГУ занял 60-е место среди лучших университетов России. Вуз поднялся сразу на 14 позиций по сравнению с прошлым годом.

Происшествия Число жертв тулунского маньяка возросло до 24 Задержанный после 18 лет поисков серийный насильник из Иркутской области сознался еще в 13 преступлениях, общее число пострадавших достигло 24 человек, среди которых несколько несовершеннолетних девочек, отметили в региональном управлении СКР.

Футбол Экс-тренер «Спартака» Каррера присоединился к киберспортивной лиге Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера присоединился к киберспортивному проекту Virtual Pro League (VPL), сообщает Tuttosport.

Гаджеты Объявлены российские цены на телевизоры-картины Samsung Компания Samsung Electronics объявила о начале приёма предварительных заказов интерьерных телевизоров Samsung Frame 2019 модельного года.

Происшествия Совладелец S7 Филев поставил вопрос о безопасности SSJ-100 Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы аналогичного лайнера в московском аэропорту Шереметьево.

Экономика РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.

Общество Чайка сообщил о крупных нарушениях во взимании платы за вывоз мусора В каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратура выявила нарушения, связанные с начислением и взиманием платы за вывоз мусора, заявил генпрокурор Юрий Чайка, передает «РИА Новости».