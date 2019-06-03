Экономика
Группа ГАЗ Дерипаски попросила у правительства кредит на €100 млнКоммерсантъ вчера в 18:51
Группа компаний ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски обратилась к правительству с просьбой выдать кредит на €100 млн для реализации проектов на Кубе, сообщил РБК со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.
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с чего всё началось
В середине апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что группа ГАЗ попросила правительство выделить ей порядка 30 млрд руб. господдержки.РБКвчера в 14:09
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Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
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Энергетика
«Роснефть» увеличит добычу нефти до 320 млн тонн в год
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Авто
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Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
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Происшествия
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
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Обновлено вчера в 13:34
Политика
Лавров заявил о безуспешности попыток фальсификации истории Западом
Министром иностранных дел Сергеем Лавровым была опубликована статья, в которой он осуждает умаление западными странами роль СССР в победе над фашизмом.
Обновлено в 05:35
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Мусульмане отмечают Ураза-байрам
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Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
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Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 14 копеек — до 65,57 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 73,19 рубля.
Обновлено вчера в 03:01
Футбол
Самый богатый человек Великобритании может приобрести «Ниццу»
Самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф предложил 100 миллионов евро за французский клуб "Ницца", информирует nicematin.com.
Обновлено в 07:14
Политика
Косачев оценил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы США
Сенат США вечером 3 июня единогласно поддержал законопроект о сдерживании иностранного вмешательства в выборы под "Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы" (Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act или DETER Act).
Обновлено в 04:55
Происшествия
Бывший генерал СК Никандров вышел из колонии
Обновлено в 03:51
Кино
Бейонсе появилась в новом тизере «Короля льва»
Обновлено в 04:15
Происшествия
На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка
"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
Обновлено в 04:53
Происшествия
На шахте «Распадская» в Кузбассе обрушилась порода, погиб человек
При обрушении породы на шахте "Распадская" в Кемеровской области погиб человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:00
Общество
Умерла супруга президента Израиля
Обновлено в 05:49
Политика
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Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Общество
ВятГУ вошел в топ-60 лучших университетов России
ВятГУ занял 60-е место среди лучших университетов России. Вуз поднялся сразу на 14 позиций по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Число жертв тулунского маньяка возросло до 24
Задержанный после 18 лет поисков серийный насильник из Иркутской области сознался еще в 13 преступлениях, общее число пострадавших достигло 24 человек, среди которых несколько несовершеннолетних девочек, отметили в региональном управлении СКР.
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Футбол
Экс-тренер «Спартака» Каррера присоединился к киберспортивной лиге
Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера присоединился к киберспортивному проекту Virtual Pro League (VPL), сообщает Tuttosport.
Обновлено в 07:19
Гаджеты
Объявлены российские цены на телевизоры-картины Samsung
Компания Samsung Electronics объявила о начале приёма предварительных заказов интерьерных телевизоров Samsung Frame 2019 модельного года.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Совладелец S7 Филев поставил вопрос о безопасности SSJ-100
Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы аналогичного лайнера в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:57
Экономика
РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Обновлено в 02:35
Общество
Чайка сообщил о крупных нарушениях во взимании платы за вывоз мусора
В каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратура выявила нарушения, связанные с начислением и взиманием платы за вывоз мусора, заявил генпрокурор Юрий Чайка, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Установку «острова» на авианосец показали на видео
ВМС США опубликовали видео установки надстройки на атомный авианосец John F. Cennedy. Операция прошла на верфи в Ньюпорт Ньюс, Виргиния.
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