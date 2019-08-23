Экономика
Группа ГАЗ планирует перейти на четырехдневную рабочую неделюРоссийская газета 05:21
"По согласованию с профсоюзным комитетом, о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю (с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года) были уведомлены все сотрудники группы", - цитирует заявление концерна газета "Коммерсант".
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Концерн может ввести неполную рабочую неделю из-за проблем с импортом Группа ГАЗ может перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с сокращением оплаты труда с конца октября по 20 апреля 2020 года, о чем уже уведомила сотрудников.Коммерсантъвчера в 17:03
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Работников ГАЗа уведомили о переходе на четырехдневную рабочую неделю из-за санкций
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