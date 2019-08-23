Экономика

Группа ГАЗ планирует перейти на четырехдневную рабочую неделюРоссийская газета 05:21

"По согласованию с профсоюзным комитетом, о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю (с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года) были уведомлены все сотрудники группы", - цитирует заявление концерна газета "Коммерсант".
Читать в источнике
Комментировать56
с чего всё началось

Сотрудникам ГАЗа санкционировали отпуск

Концерн может ввести неполную рабочую неделю из-за проблем с импортом Группа ГАЗ может перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с сокращением оплаты труда с конца октября по 20 апреля 2020 года, о чем уже уведомила сотрудников.
Коммерсантъвчера в 17:03

Подробнее о событии

ГАЗ может переводит своих сотрудников на 4-дневную рабочую неделю

Эхо Москвы03:31

Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю

Ведомости02:53

Заводы Дерипаски переходят на четырехдневную рабочую неделю. В их числе — уральские

URA.Ruвчера в 22:39

«ГАЗ» из-за слабого рынка и санкций собрался сократить рабочую неделю и зарплаты

Интерфакс01:47

Сотрудников ГАЗа могут перевести на неполную рабочую неделю

Московский Комсомолецвчера в 19:35

Сотрудникам ГАЗа санкционировали отпуск

Коммерсантъвчера в 17:03

Работников ГАЗа уведомили о переходе на четырехдневную рабочую неделю из-за санкций

В Городе Nвчера в 12:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:55, Ашберн
Армия и оружие

Российский «Хозяин морей» вышел на госиспытания

Обновлено в 05:27
Футбол

Игроки «Барселоны» недовольны тем, как Бартомеу ведёт переговоры по Неймару

Как отмечает источник, 27-летний бразилец находится в постоянном контакте с несколькими бывшими партнёрами по "Барселоне" и сообщил им о том, что максимальное предложение каталонского клуба для ПСЖ составило всего 140 млн евро, тогда как парижане требуют за Неймара 250 млн.
Обновлено вчера в 22:06
Политика

Татьяна Москалькова прибыла в Киев

Обновлено в 03:27
Политика

Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8

Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес

После слухов о раке мозга Анастасия Заворотнюк отменила спектакль

В Сети недавно начали массово появляться слухи, что у 48-летней Анастасии Заворотнюк обнаружен рак мозга.
Обновлено в 03:15
Политика

В Кремле анонсировали важное заявление Путина после совещания по ДРСМД

Владимир Путин сделал важное заявление на совещании с членами Совета безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания США.
Обновлено в 05:36
Авто

Chevrolet Bolt EV получил новую батарею

Марка Chevrolet представила электрический хэтчбек Bolt EV с новой батареей.
Обновлено вчера в 19:35
Кино

Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году

Обновлено в 04:49
Армия и оружие

ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок

Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.
Обновлено вчера в 21:21
Культура

Скончался заслуженный артист России Виктор Власов

Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

Guardian «признала» Крым российским

В Guardian часто публиковались материалы, осуждающие воссоединение Крыма с Россией.
Обновлено в 04:57
Политика

Росгвардия захотела брать земли и объекты для своих нужд

Росгвардия предложила разрешить ей требовать от региональных и муниципальных властей предоставлять ведомству помещения и землю на период выполнения боевых задач.
Обновлено в 04:38
Музыка

Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними

Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22
Авто

Porsche показал интерьер электрокара Taycan

Автомобильный бренд Porsche полностью раскрыл интерьер своего электроседана Taycan.
Обновлено в 04:50
Кино

Дочь Стэна Ли встала на сторону Sony в споре за Человека-паука

Обновлено в 03:10
Политика

Доносивший ФБР на Марию Бутину бизнесмен покинул свою компанию

Американский предприниматель Патрик Бёрн, передававший властям США сведения о россиянке Марии Бутиной, ушел в отставку с поста генерального директора онлайн-ретейлера Overstock.com.
Обновлено вчера в 14:09
Общество

Twitter обжаловал в Верховном суде России штраф в 3 тысячи рублей

Верховный суд зарегистрировал жалобу представителя Twitter на штраф за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории России.
Обновлено в 03:44
Происшествия

В Польше четыре человека погибли от удара молнии

В результате попадания молний в Польских Татрах погибли четыре человека, среди них двое детей, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:45
Энергетика

«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму

Стартовавшая "акция" истекает 25 сентября. Каким будет рост цен на газ к зиме, украинские эксперты судить пока не берутся.
Обновлено вчера в 02:52
Армия и оружие

Армия Сирии заняла город Хан-Шейхун

Обновлено вчера в 05:36
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Общество

Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками

Ранее были названы российские регионы с самыми высокими доходами.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие

Индийская разведка: Пакистан концентрирует боевиков на границе

Напомним, что в Пакистане резкую реакцию вызвало объявленное индийским правительством решение понизить статус штата Джамму и Кашмир до уровня союзной территории.
Обновлено в 05:35
Экономика

Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать

Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 04:13
Кино

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года

Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».
Обновлено 21 августа в 14:25
Политика

Адвокат Трампа обсудил с помощником Зеленского «дело Байдена»

Стороны обсуждали возможное влияние кандидата в президенты США Джо Байдена на уход Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины в 2016 году.
Обновлено вчера в 07:14
Политика

Глава МИД КНДР назвал Помпео «ядовитым растением» дипломатии США

Глава северокорейского МИДа Ли Ён Хо раскритиковал госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о санкциях в отношении Пхеньяна и назвал его «ядовитым растением» дипломатии США.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану вызвали в суд скорую помощь

Судья Лефортовского суда Москвы в пятницу решила лично вызвать скорую помощь обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Найденная в нижегородском лесу девочка рассказала, как смогла выжить

Найденная в Нижегородской области пятилетняя девочка, рассказала, как бродила три дня по лесу.
Обновлено в 04:13
Политика

Пушков назвал неправомерными условия для возвращения России в G8

"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", — написал он в твиттере.
Обновлено 21 августа в 23:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное