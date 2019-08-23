Экономика

Группа ГАЗ намерена перейти на четырехдневную рабочую неделюКапитал страны 08:53

Автомобилестроительная компания РФ изучает возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Подчеркивается, что все сотрудники группы ГАЗ уведомлены о возможности введения четырехдневной рабочей недели на период с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года.
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с чего всё началось

Сотрудникам ГАЗа санкционировали отпуск

Концерн может ввести неполную рабочую неделю из-за проблем с импортом Группа ГАЗ может перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с сокращением оплаты труда с конца октября по 20 апреля 2020 года, о чем уже уведомила сотрудников.
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Группа ГАЗ может перейти на неполную рабочую неделю из-за санкций

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