Экономика

Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделюВедомости 02:53

В компании газете подтвердили эту информацию. Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании. ГАЗ откажется от этой меры, если ситуация на рынке стабилизируется.
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с чего всё началось

Сотрудникам ГАЗа санкционировали отпуск

Концерн может ввести неполную рабочую неделю из-за проблем с импортом Группа ГАЗ может перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с сокращением оплаты труда с конца октября по 20 апреля 2020 года, о чем уже уведомила сотрудников.
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Группа ГАЗ может перейти на неполную рабочую неделю из-за санкций

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Московский Комсомолецвчера в 19:35

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