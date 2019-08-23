Концерн может ввести неполную рабочую неделю из-за проблем с импортом Группа ГАЗ может перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с сокращением оплаты труда с конца октября по 20 апреля 2020 года, о чем уже уведомила сотрудников.

с чего всё началось

В компании газете подтвердили эту информацию. Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании. ГАЗ откажется от этой меры, если ситуация на рынке стабилизируется.

Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю

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