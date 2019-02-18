Экономика

Группа ГАЗ и Volkswagen планируют расширение партнерстваКоммерсантъ 17:42

Группа ГАЗ и Volkswagen планируют расширение партнерства В случае успеха продолжающихся переговоров о снятии санкций США с группы ГАЗ Олега Дерипаски немецкий Volkswagen (VW) может стать не только ее совладельцем, но и участником специнвестконтракта (СПИК) с государством.
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«Коммерсантъ» узнал о возможном участии Volkswagen в проекте с ГАЗом на 13,7 млрд рублей

Ведомости21:36

ГАЗ и Volkswagen могут расширить партнёрство

News.ru19:07

Группа ГАЗ и Volkswagen планируют расширение партнерства

Коммерсантъ17:42
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Общество

Названы регионы России с самым низким качеством жизни

В 2018 году первые три места по качеству жизни среди российских регионов заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают рейтинг Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва.
Обновлено в 16:42
Наука

Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака

Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.
Обновлено в 08:47
Космос

В России разрабатывают космическую яхту для туристов

Обновлено в 19:33
Армия и оружие

Telegraph: Великобритания нарастит свое военное присутствие в Арктике

Великобритания намерена нарастить свое военное присутствие в арктическом регионе с целью защиты северного фланга НАТО от России.
Обновлено в 21:17
Политика

Депутаты Европарламента заявили, что их выгоняют из Венесуэлы

Депутаты Европарламента заявили, что их выгоняют из Венесуэлы, в МИД страны сообщили, что парламентарии планировали заговор.
Обновлено в 19:52
Политика

Трамп не поверил разведке США из-за Путина

Президент США Дональд Трамп не верит в доклад американской разведки о том, что у КНДР есть ракеты, способные достичь территории его страны.
Обновлено в 20:42
Политика

На Солсберийском соборе вывесили российский флаг

It has now been taken down — with one man describing it as "completely insensitive" pic.twitter.com/Bz1EQVXKUJ — BBC Wiltshire (@BBCWiltshire) February 17, 2019 Неизвестные, предположительно, вскарабкались по лесам и вывесили флаг в ночь с 16 на 17 февраля.
Обновлено в 07:22
Политика

Источник сообщил о планах сменить начальников Байконура и Восточного

Госкорпорация "Роскосмос" планирует в ближайшее время сменить руководство космодромов Байконур и Восточный, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 19:36
Армия и оружие

Российские РСЗО оснастят «умными взрывателями» нового поколения

Российские ракетные системы залпового огня оснастят "умными взрывателями" нового поколения.
Обновлено в 21:40
Здоровье

Названы сжигающие жир на животе продукты

Ученые провели исследования и нашли самые действенные продукты, которые помогут избавиться от жира на животе, пишет британское издание Daily Express.
Обновлено в 07:20
Политика

Премьер Польши не поедет в Израиль из-за слов Нетаньяху о нацистах

История конфликта МИД Польши вызвал посла Израиля в республике Анну Азари после появления в газете The Jerusalem Post слов Биньямина Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны.
Обновлено в 10:24
Общество

«Ведомости»: ирландская CityJet отказалась от SSJ100

Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщили газете «Ведомости» топ-менеджеры двух лизинговых компаний.
Обновлено в 20:11
Общество

В Роскосмосе ожидают увольнений из-за кризиса на уральском предприятии

Работники Усть-Катавского вагоностроительного завода, напомним, провели 14 февраля митинг из-за низкой зарплаты.
Обновлено в 20:59
Политика

Саакашвили сдал анализ на «негрузинскую кровь»

Обновлено в 12:09
Политика

Испанские СМИ героизировали осаждавшую Ленинград дивизию

Одна из самых популярных газет Испании героизировала дивизию, участвовавшую в блокаде Ленинграда.
Обновлено в 19:58
Общество

На территорию России пришел ныряющий циклон

Синоптики предупредили россиян о приближении так называемого ныряющего циклона, который будет оказывать влияние на погоду в начале недели.
Обновлено в 21:30
Политика

Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма

Обновлено в 10:09
Армия и оружие

«Авангард» рекомендован к принятию на вооружение

Обновлено в 20:09
Экономика

Медведев подтвердил отсутствие планов изъять у бизнеса сверхдоходы

Идея изъять сверхдоходы у крупных компаний, в числе которых назывались "Северсталь", "Алроса", "Норникель", "Сибур", НЛМК, появилась летом 2018 года.
Обновлено в 08:47
Происшествия

В драке в Москве погиб чемпион России по рукопашному бою

Обновлено в 07:29
Спорт

Гараничев опоздал на старт гонки преследования на этапе Кубка мира

Обновлено в 01:05
Хоккей

Шайба Проворова принесла «Филадельфии» победу над «Детройтом»

"Филадельфия" обыграла "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:1. Дубль в этой встрече на счету шведского форварда Оскара Линдхольма.
Обновлено в 20:51
Политика

Сенатор США пригрозил «правосудием» венесуэльским военным

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио (штат Флорида) заявил, что венесуэльским военным придется скрываться от правосудия, если не позволят доставить в страну гуманитарную помощь из США.
Обновлено в 21:22
Культура

Скончался народный артист России Загир Валитов

Народный артист России и Башкортостана, актёр Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Загир Валитов скончался в Уфе на 79-м году жизни.
Обновлено в 13:13
Политика

Муж Скабеевой поиздевался над провокаторами

Украинские журналисты Петр Залмаев и Тарас Березовец настойчиво провоцировали своего российского коллегу, видимо, ожидая, что тот "взорвется".
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия

Жильцы дома на КСК в Чите обнаружили змею в своей квартире

Обновлено в 19:48
Политика

Глава ОБСЕ выразил обеспокоенность героизацией Бандеры

Председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным заявил, что словацкая общественность обеспокоена в связи с ростом национализма на Украине, связанного, в том числе, с героизацией Степана Бандеры.
Обновлено в 16:55
Общество

Россияне с пакетами устроили набег за едой на «Поле чудес»

Журналист «Эха Москвы» Алексей Нарышкин в Facebook обратил внимание на то, как зрители в студии телеигры «Поле чудес» разбирают еду с барабана.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Участница «Голоса» Юлия Райнер насмерть сбила таксиста

Певица Юлия Райнер сбила насмерть водителя такси, который вышел из своего автомобиля на проезжую часть Ленинградского шоссе в Москве.
Обновлено в 10:38
Общество

Лжебанкиры воруют у среднего россиянина тысячи рублей в год

Выдающие себя за сотрудников банка мошенники воруют у россиян в среднем по 3−5 тысяч рублей в год, доля таких атак растёт.
Обновлено в 19:57
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Олег Владимирович Дерипаска
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Российский и кипрский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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Volkswagen Crafter
Фургон, микроавтобус и малотоннажный грузовик, выпускаемый компанией Volkswagen и построенный на базе второго поколения Mercedes-Benz Sprinter, но с двигателем Volkswagen. Представлен в 2006 году в качестве замены для устаревшей серии Volkswagen LT. Разработку осуществляет подразделение Volkswagen Commercial Vehicles.
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