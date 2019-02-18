Экономика
Группа ГАЗ и Volkswagen планируют расширение партнерстваКоммерсантъ вчера в 17:42
Группа ГАЗ и Volkswagen планируют расширение партнерства В случае успеха продолжающихся переговоров о снятии санкций США с группы ГАЗ Олега Дерипаски немецкий Volkswagen (VW) может стать не только ее совладельцем, но и участником специнвестконтракта (СПИК) с государством.
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с чего всё началось
Совместные вложения, дополнительные к текущим 20,9 млрд руб. в рамках СПИК, составят 13,7 млрд руб. Они пойдут на локализацию на мощностях ГАЗа легкого коммерческого автомобиля VW Crafter, а также грузовиков линейки Traton AG (MAN, Scania, VW), новых тягачей «Урал» и грузовиков линейки Next.Коммерсантъвчера в 17:42
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Группа ГАЗ и Volkswagen могут вложить 13,7 млрд рублей в развитие совместных продуктов
Реальное времявчера в 22:47
«Коммерсантъ» узнал о возможном участии Volkswagen в проекте с ГАЗом на 13,7 млрд рублей
Ведомостивчера в 21:36
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Происшествия
В центре Донецка произошла серия взрывов
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Происшествия
Полиция нашла потерявшегося в парке «Лосиный остров» 6-летнего ребенка
Сотрудники полиции нашли ребенка, который потерялся в национальном парке «Лосиный остров» в Москве, сказали РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
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Могерини заявила о неподходящем для снятия санкций с России времени
В ближайшее время Евросоюз может принять новый пакет санкций против России, заметила Могерини.
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Политика
В Европе отказались от Sukhoi Superjet
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Происшествия
Задержанных в аэропорту Амстердама россиянок отпустили
Нидерландская полиция отпустила журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и сотрудницу правозащитного центра "Мемориал" Милану Бахаеву.
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Актера из сериала «Интерны» Дмитрия Митюрича ранили из помпового ружья во время съемок клипа.
Обновлено в 03:51
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Facebook заблокировал проекты RT
Администрация компании Facebook заблокировала страницу проекта телеканала Russia Today, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя RT.
Обновлено в 03:41
Общество
СМИ назвали регионы России с самым высоким качеством жизни
Москва и Санкт-Петербург, как и годом ранее, занимают лидирующие позиции в рейтинге российских регионов по качеству жизни, свидетельствуют результаты исследования агентства «РИА Рейтинг» (входит в медиахолдинг «Россия сегодня»).
Обновлено в 00:27
Авто
Арабский фонд получит 36% в производителе Aurus
Фонд Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов получит более трети акций ООО «Аурус» — компании, которая производит автомобили класса люкс Aurus.
Обновлено в 03:58
Политика
Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма
Обновлено вчера в 10:09
Общество
Россияне увидят суперлуние года
Жители всей России смогут увидеть суперлуние, то есть время, когда Луна будет самой большой в 2019 году.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Россиянина задержали на Гаити за создание преступной группировки
Гражданина РФ задержали в столице Гаити Порт-о-Пренсе по подозрению в хранении оружия и создании преступной организации.
Обновлено в 04:55
Общество
Виктория Скрипаль считает, что ее дядя умер
Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала РИА Новости, что информацию о самочувствии дяди получает только из СМИ, но, по ее мнению, его уже давно нет в живых.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Хоккеист умер во время матча в Новосибирске
Игрок одной из любительских хоккейных команд умер в Новосибирске во время матча.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
Минэнерго предложило распространить режим ТОР на Арктику
Минэнерго РФ предлагает распространить режим территорий опережающего социально-экономического развития на Арктику, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Москве «заминировали» школы и торговые центры
В Москве прошла очередная волна "минирования" – в полицию поступило несколько анонимных звонков о бомбах в торговых центрах, школах, офисах.
Обновлено в 04:28
Общество
В Ставрополе из-за урагана введен режим ЧС
В Ставрополе устраняют последствия ураганного ветра. В городе введен режим Чрезвычайной ситуации, сообщают в администрации города.
Обновлено в 03:35
Политика
Посольство назвало провокацией появление российского флага в Солсбери
Посольство РФ в Лондоне считает "добротной провокацией" водружение российского флага на собор в Солсбери, если оно действительно имело место, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
Новые нормы ЕС могут оставить «Северный поток-2» полупустым
Окончательная версия ужесточения газовой директивы Третьего энергопакета Евросоюза, которую могут окончательно принять в этом году, угрожает проекту газопровода "Северный поток-2", рискуя оставить его на долгие годы полупустым.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Эвакуации в конгресс-центре, больнице и колледже прошли в Петербурге
Сотрудники и посетители конгресс-центра "Экспофорум" в Санкт-Петербурге эвакуированы в понедельник утром из-за анонимного сообщения о минировании.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Михаилу Захарову предъявили обвинение в мошенничестве. Он объявлен в федеральный розыск
Следственными органами СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств более 1,5 тысяч участников долевого строительства заочно предъявлено обвинение председателю совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаилу Захарову.
Обновлено в 03:54
Общество
«Я помню, как дарил ему книгу». Российский телеведущий рассказал о встрече с вымышленным министром Китая
Телеведущий Андрей Караулов, известный по передачам «Момент истины» и «Русский век», рассказал в своем Facebook о китайском министре, который не подал руки главе «Роснано» Анатолию Чубайсу.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Кредиторы забрали ребенка у россиянки из-за долгов
После отказа ввиду отсутствия денег кредиторы похитили дочь потерпевшей. Позже ребенка доставили в отдел полиции и вернули родителям.
Обновлено в 04:40
Религия
СМИ: новая церковная структура Украины перейдет на украинский язык и изменит традиции
Новая церковная структура планирует более лояльно относиться к девушкам без головных уборов, а также к посетителям в джинсах.
Обновлено в 05:00
Авто
Россияне останутся без дешевых автомобилей
В скором будущем в России не останется новых автомобилей дешевле миллиона рублей, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.
Обновлено в 02:19
Политика
Хабиров извинился перед правозащитником, которого обозвал мэр Сибая
Врио главы Башкирии Радий Хабиров извинился перед правозащитником, о котором нелицеприятно высказался мэр города Сибай.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
Telegraph: Британия планирует нарастить военное присутствие в Арктике
Обновлено вчера в 20:30
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Названы самые выгодные для покупки в России автомобили
Обновлено в 02:30