Экономика

Группа ГАЗ Дерипаски попросила у правительства кредит на €100 млнКоммерсантъ вчера в 18:51

Группа компаний ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски обратилась к правительству с просьбой выдать кредит на €100 млн для реализации проектов на Кубе, сообщил РБК со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.
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Группа компаний ГАЗ Олега Дерипаски попросила у правительства кредит на 100 миллионов евро

Эхо Москвы01:47

Группа ГАЗ Дерипаски попросила у правительства кредит на €100 млн

Коммерсантъвчера в 18:51

Вице-премьер Борисов поручил проработать вопрос кредитования «Группы ГАЗ» на €100 млн

ТАССвчера в 13:40

Группа ГАЗ попросила 100 млн евро на проекты на Кубе

Ведомостивчера в 15:09

ГАЗ Дерипаски попросил у властей кредит на €100 млн для проектов на Кубе

РБКвчера в 14:09

«Группа ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для кубинских проектов

Взгляд.рувчера в 17:54

Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе

Интерфаксвчера в 13:36
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Сотрудников РЖД в Хабаровске подозревают в получении взяток

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Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
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Счетная палата выявила нарушения в работе ФАС

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Газинский получил травму плеча в матче сборной России с «Чертаново»

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В Петербурге началась операция по зачистке «ритуального» рынка

Руководство петербургской полиции начало масштабную операцию по зачистке «похоронного» рынка от недобросовестных игроков.
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Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
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Apple в ходе презентации WWDC 2019 представила новый настольный компьютер Mac Pro.
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Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам

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В Кузбассе на шахте «Распадская» погиб рабочий

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Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании

Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
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Олег Владимирович Дерипаска
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Российский и кипрский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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