Экономика
Группа ГАЗ Дерипаски попросила у правительства кредит на €100 млнКоммерсантъ вчера в 18:51
Группа компаний ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски обратилась к правительству с просьбой выдать кредит на €100 млн для реализации проектов на Кубе, сообщил РБК со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.
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Происшествия
В Киевской области глава полиции подал в отставку после смерти ребенка
Руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после смерти пятилетнего мальчика из-за действий пьяных полицейских.
Обновлено в 02:08
Транспорт
ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД
Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.
Обновлено в 00:37
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено вчера в 10:37
Хоккей
Тарасенко забросил 11-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко отметился очередной заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Обновлено вчера в 23:08
Общество
В пакетированном чае нашли кишечную палочку и плесень
Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.
Обновлено в 02:19
Религия
Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам
Во вторник утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.
Обновлено вчера в 19:55
Политика
Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17
Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:33
Экономика
Росстат назвал отрасли с самым большим ростом зарплат
В России наибольшие темпы роста доходов зафиксированы у работников сферы здравоохранения и социальных услуг.
Обновлено в 00:47
Футбол
Сборная Колумбии разгромила Панаму в товарищеском матче
Футболисты сборной Колумбии на своем поле нанесли поражение команде Панамы в товарищеском матче.
Обновлено в 00:26
Наука
Генное редактирование может сократить жизнь
Используя мощный инструмент генного редактирования CRISPR/Cas9 на человеческом эмбрионе, чтобы вырезать и вставить новую ДНК, профессор изменил исходный ген CCR5 в эмбрионе на мутированную версию под названием Delta32.
Обновлено в 00:43
Экономика
Банки опасаются сбоев в системе платежей по номеру телефона
Банки опасаются сбоев в системе платежей по номеру телефона Участники системы быстрых платежей (СБП, позволяет переводить деньга по номеру телефона) хотят получить от ЦБ особые условия кредитования на случай исчерпания установленного для расчетов лимита.
Обновлено вчера в 18:39
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Культура
«Мистер и мисс студенчество Липецка» отправятся на учебу
"Мистер и мисс студенчество Липецка" Арсений Болдырев и Снежана Козимирова пройдут обучение во II Школе участников конкурса интеллекта, творчества и спорта.
Обновлено в 01:07
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
На встрече главы украинских силовых ведомств получат поручения по уголовному производству о посягательстве на территориальную целостность украинского государства, отметил Матиос на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 01:18
Путешествия
Названы самые дешевые страны для отдыха летом
Самыми дешевыми зарубежными направлениями для организованного отдыха этим летом стали Турция, Венгрия и Латвия, дорогими – Маврикий и Ямайка, сообщает OneTwoTrip.
Обновлено в 00:02
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено 02 июня в 16:45
Экономика
Промсвязьбанку не удалось скрыть балансовые показатели
Сегодня, 4 июня 2019 года, стало известно, «Промсвязьбанку» (ПАО) не удалось скрыть балансовые показатели, несмотря на то, что Центробанк РФ не опубликовал его оборотную ведомость.
Обновлено в 01:52
Энергетика
Нефть дешевеет на опасениях за перспективы спроса
Цены на нефть снижаются во вторник утром на фоне опасений за перспективы спроса на сырье в свете признаков замедления роста мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 01:32
Общество
Василий Голубев намекнул, что не планирует менять работу летом
Глава региона рассказал о своих планах на июль и плотном графике работы.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Колдун Бесов взвыл после безобразной вакханалии на могиле Началовой
Происходящее сегодня на могиле скончавшейся певицы на Троекуровском кладбище сильно напоминает массовый психоз или всеобщее помешательство.
Обновлено вчера в 13:28
Здоровье
Россиян призвали не кормить детей макаронами с сосисками
Россиян призвали с раннего возраста формировать вкусовые пристрастия у своих детей и не кормить их макаронами с сосисками регулярно.
Обновлено в 02:16
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
Во вторник, 4 июня, в России стартуют продажи фотоаппарата "Зенит М". Это техника легендарного советского бренда в новом исполнении.
Обновлено в 02:23
Политика
Вакарчук призвал Зеленского разработать закон об отношениях с Россией
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать закон для регулирования отношений с Россией.
Обновлено вчера в 22:18
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Лавров: Запад не сможет заставить Россию отказаться от Дня Победы
Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы, - обратил внимание Лавров.
Обновлено в 02:20
Политика
Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В управление Дальневосточной железной дороги пришли с обыском
Оперативные сотрудники проводят следственные действия в здании управления Дальневосточной железной дороги в Хабаровске.
Обновлено в 01:23