Экономика
Группа ГАЗ Дерипаски попросила у правительства кредит на €100 млнКоммерсантъ вчера в 18:51
Группа компаний ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски обратилась к правительству с просьбой выдать кредит на €100 млн для реализации проектов на Кубе, сообщил РБК со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.
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Футбол
Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Обновлено 02 июня в 21:19
Происшествия
В управление Дальневосточной железной дороги пришли с обыском
Оперативные сотрудники проводят следственные действия в здании управления Дальневосточной железной дороги в Хабаровске.
Обновлено в 01:23
Происшествия
В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов
Тела еще двух из четырех пропавших туристов в ноябре прошлого года в горах Хакасии найдены в районе поисков, сообщает СУСК республики.
Обновлено вчера в 23:16
Религия
Мусульмане встречают Ураза-байрам
Мусульмане во вторник отмечают один из двух главных праздников в исламе Ураза-байрам, главная совместная молитва рано утром, по традиции, будет совершена в Московской соборной мечети.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Глава Киевской полиции подал в отставку и попросился в Донбасс
Глава Киевской областной полиции генерал Дмитрий Ценов подал в отставку после убийства полицейскими пятилетнего мальчика.
Обновлено в 02:46
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Экономика
Новую скоростную дорогу Джубга – Сочи не построят к 2024 году
Как напоминает РИА Новости, нынешняя дорога от Джубги до Сочи серьёзно перегружена, пробки растягиваются на километры.
Обновлено в 03:19
Экономика
РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Обновлено в 02:35
Происшествия
В Пензенской области в ДТП с «Газелью» погиб человек
Один человек погиб и 10 пострадали при столкновении грузопассажирской "Газели" и автомобиля Hyundai на 754-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал", сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Бывшего губернатора Ивановской области арестовали
Бывшего губернатора Ивановской области арестовали, он пробудет в СИЗО до 30 июля. Решение принял Басманный суд Москвы.
Обновлено вчера в 11:46
Экономика
Орешкин констатировал прохождение пика инфляция
Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что пик инфляции уже пройден и рост ВВП начнет ускоряться к концу года.
Обновлено вчера в 09:01
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Происшествия
СКР возбудил первое уголовное дело на защитника сквера в Екатеринбурге
Жителя уральской столицы обвиняют в оскорблении представителя власти Следственный отдел по Верх-Исетскому району СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье 319 УК РФ (" Оскорбление представителя власти") на участника несанкционированной акции в сквере у екатеринбургского Театра драмы Станислава Мельниченко.
Обновлено в 02:45
Гаджеты
Названы минимальные системные требования Quake 2 RTX
Компания NVIDIA опубликовала официальные минимальные системные требования для Quake 2 RTX на PC.
Обновлено в 03:17
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Помпео призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в ЕС
Госсекретарь США Майкл Помпео на Глобальном саммите по предпринимательству в Гааге призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в Евросоюз.
Обновлено вчера в 22:30
Здоровье
Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.
Обновлено в 03:05
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Лавров заявил о желании США создавать миропорядок по «закону джунглей»
Соединённые Штаты пытаются построить миропорядок, действующий по принципу «кто сильнее, тот и прав», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 02:10
Политика
Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill.
Обновлено в 00:16
Гаджеты
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит М»
Продажи новой модели легендарных советских фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении под названием «Зенит М» стартуют в России во вторник, 4 июня.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг
Обновлено вчера в 03:36
Экономика
Выручка АФК «Система» в первом квартале выросла на 10,4%
Консолидированная выручка АФК "Система" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом квартале 2019 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 10,4% и составила 185,5 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.
Обновлено в 03:17
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Общество
Роструд напомнил о следующей короткой рабочей неделе
Следующие длинные выходные граждан РФ ждут в ноябре. Они будут отдыхать со 2 по 4 ноября в связи с Днем народного единства.
Обновлено вчера в 05:25
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Общество
Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках
Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.
Обновлено в 02:19
Общество
Василий Голубев рассказал о планах на ближайший месяц
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о планах правительства на июнь.
Обновлено в 02:25