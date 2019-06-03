Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на КубеИнтерфакс 13:36

Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.

Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе

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