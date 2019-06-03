Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на КубеИнтерфакс вчера в 13:36
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
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с чего всё началось
В середине апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что группа ГАЗ попросила правительство выделить ей порядка 30 млрд руб. господдержки.РБКвчера в 14:09
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Происшествия
На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг
Обновлено вчера в 03:36
Политика
В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено вчера в 04:37
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли
В Сент-Луисе сыгран четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Бостон Брюинз".
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Бойца спецназа ГРУ убили в подмосковном Путилково
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Битва радикалов: переживший покушение Мосийчук избил тростью Ляшко
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Обновлено вчера в 07:10
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено 02 июня в 21:19
Транспорт
В ГИБДД предложили запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД
ГИБДД планирует ввести запрет на использование каршеринга водителями, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы единожды были лишены водительских прав, сообщил газете «Известия» начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.
Обновлено вчера в 21:41
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 19:03
Энергетика
Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатацию
Польская компания — оператор трубопровода «Дружба» PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.
Обновлено вчера в 13:57
Политика
МВФ и ЕС могут прекратить финансовую поддержку Украины, считает Чижов
Евросоюз и Международный валютный фонд могут прекратить финансовую поддержку Украины, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
В Госдуме ответили на заявление главы МИД Латвии про Россию
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов поддержал заявление главы латвийского МИД Эдгара Ринкевича о готовности к развитию экономических отношений с Россией.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Трамп забыл, что подарил Елизавете II в прошлом году
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не узнал подарок, который в прошлом году вручил британской королеве Елизавете II.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
В ДТП на Невском проспекте пострадали два человека
Автомобиль марки Daewoo отлетел в Volkswagen Jetta. В результате ДТП травмы средней степени тяжести получили два человека.
Обновлено вчера в 22:36
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
«АвтоВАЗ» объявил цены и комплектации нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня.
Обновлено вчера в 05:47
Финансы
Кредитование россиян возросло на 15 %
За прошедший период 2019 года банки выдали россиянам потребительских кредитов на 679,7 миллиарда рублей против предыдущих 517,6 миллиарда.
Обновлено вчера в 22:20
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено вчера в 15:23
Авто
ГАЗ предложил новые автомобили для розничной торговли
Обновлено вчера в 10:26
Футбол
Лучший бомбардир «Анжи» пополнит состав «Ахмата»
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Понсе провёл в составе махачкалинского «Анжи» 27 матчей и стал лучшим бомбардиром команды с 5 мячами.
Обновлено вчера в 21:50
Единоборства
Энди Руис хочет реванш с Джошуа
Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов
Тела еще двух из четырех пропавших туристов в ноябре прошлого года в горах Хакасии найдены в районе поисков, сообщает СУСК республики.
Обновлено вчера в 23:16
Транспорт
Мусульмане отмечают Ураза-байрам в Соборной мечети Москвы
Во вторник, 4 июня, мусульмане по всему миру начинают отмечать Ураза-байрам — праздник разговления.
Обновлено в 00:49
Политика
Новый раунд торговых переговоров между Японией и США пройдет 10-11 июня в Вашингтоне
Новый раунд торговых переговоров на рабочем уровне между Японией и США пройдет в Вашингтоне 10-11 июня, сообщил во вторник министр по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги.
Обновлено вчера в 23:49
Культура
Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено вчера в 15:55
Общество
«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:26
Шоу-бизнес
Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником
Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
МИД Украины отреагировал на предложение комитета ПАСЕ по регламенту о предоставлении российской делегации полномочий в июньской сессии.
Обновлено вчера в 20:44
Общество
Волгоградские выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку
Обновлено вчера в 06:48
Авто
Жители России стали чаще покупать праворульные автомобили
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
Обыски проходят в здании филиала РЖД в Хабаровске
Сотрудники силовых ведомств проводят обыски в здании филиала РЖД Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
Обновлено в 00:01