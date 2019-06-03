Экономика

Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на КубеИнтерфакс вчера в 13:36

Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
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с чего всё началось
В середине апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала
, что группа ГАЗ попросила правительство выделить ей порядка 30 млрд руб. господдержки.
РБКвчера в 14:09

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Дерипаска попросил у правительства 100 миллионов евро

URA.Ruвчера в 23:31

Группа ГАЗ Дерипаски попросила у правительства кредит на €100 млн

Коммерсантъвчера в 18:51

Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе

Интерфаксвчера в 13:36

Группа ГАЗ попросила 100 млн евро на проекты на Кубе

Ведомостивчера в 15:09

ГАЗ Дерипаски попросил у властей кредит на €100 млн для проектов на Кубе

РБКвчера в 14:09

Вице-премьер Борисов поручил проработать вопрос кредитования «Группы ГАЗ» на €100 млн

ТАССвчера в 13:40

«Группа ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для кубинских проектов

Взгляд.рувчера в 17:54
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Происшествия

На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг

Обновлено вчера в 03:36
Политика

В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины

Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено вчера в 04:37
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли

В Сент-Луисе сыгран четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Бостон Брюинз".
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

Бойца спецназа ГРУ убили в подмосковном Путилково

Обновлено вчера в 06:20
Политика

Битва радикалов: переживший покушение Мосийчук избил тростью Ляшко

Обновлено вчера в 11:51
Политика

Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу

Обновлено вчера в 07:10
Футбол

Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено 02 июня в 21:19
Транспорт

В ГИБДД предложили запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД

ГИБДД планирует ввести запрет на использование каршеринга водителями, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы единожды были лишены водительских прав, сообщил газете «Известия» начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.
Обновлено вчера в 21:41
Экономика

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 19:03
Энергетика

Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатацию

Польская компания — оператор трубопровода «Дружба» PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.
Обновлено вчера в 13:57
Политика

МВФ и ЕС могут прекратить финансовую поддержку Украины, считает Чижов

Евросоюз и Международный валютный фонд могут прекратить финансовую поддержку Украины, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
Обновлено вчера в 22:29
Политика

В Госдуме ответили на заявление главы МИД Латвии про Россию

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов поддержал заявление главы латвийского МИД Эдгара Ринкевича о готовности к развитию экономических отношений с Россией.
Обновлено вчера в 20:10
Политика

Трамп забыл, что подарил Елизавете II в прошлом году

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не узнал подарок, который в прошлом году вручил британской королеве Елизавете II.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия

В ДТП на Невском проспекте пострадали два человека

Автомобиль марки Daewoo отлетел в Volkswagen Jetta. В результате ДТП травмы средней степени тяжести получили два человека.
Обновлено вчера в 22:36
Авто

«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross

«АвтоВАЗ» объявил цены и комплектации нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня.
Обновлено вчера в 05:47
Финансы

Кредитование россиян возросло на 15 %

За прошедший период 2019 года банки выдали россиянам потребительских кредитов на 679,7 миллиарда рублей против предыдущих 517,6 миллиарда.
Обновлено вчера в 22:20
Транспорт

Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков

В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено вчера в 15:23
Авто

ГАЗ предложил новые автомобили для розничной торговли

Обновлено вчера в 10:26
Футбол

Лучший бомбардир «Анжи» пополнит состав «Ахмата»

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Понсе провёл в составе махачкалинского «Анжи» 27 матчей и стал лучшим бомбардиром команды с 5 мячами.
Обновлено вчера в 21:50
Единоборства

Энди Руис хочет реванш с Джошуа

Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов

Тела еще двух из четырех пропавших туристов в ноябре прошлого года в горах Хакасии найдены в районе поисков, сообщает СУСК республики.
Обновлено вчера в 23:16
Транспорт

Мусульмане отмечают Ураза-байрам в Соборной мечети Москвы

Во вторник, 4 июня, мусульмане по всему миру начинают отмечать Ураза-байрам — праздник разговления.
Обновлено в 00:49
Политика

Новый раунд торговых переговоров между Японией и США пройдет 10-11 июня в Вашингтоне

Новый раунд торговых переговоров на рабочем уровне между Японией и США пройдет в Вашингтоне 10-11 июня, сообщил во вторник министр по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги.
Обновлено вчера в 23:49
Культура

Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале

Обновлено вчера в 15:55
Общество

«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:26
Шоу-бизнес

Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
Обновлено вчера в 13:01
Политика

МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

МИД Украины отреагировал на предложение комитета ПАСЕ по регламенту о предоставлении российской делегации полномочий в июньской сессии.
Обновлено вчера в 20:44
Общество

Волгоградские выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку

Обновлено вчера в 06:48
Авто

Жители России стали чаще покупать праворульные автомобили

Обновлено вчера в 10:20
Происшествия

Обыски проходят в здании филиала РЖД в Хабаровске

Сотрудники силовых ведомств проводят обыски в здании филиала РЖД Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
Обновлено в 00:01
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Российский и кипрский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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Куба
Страна в Северной Америке
Островное государство в северной части Карибского моря. Страна занимает территорию одноимённого острова в составе Больших Антильских островов, острова Хувентуд и множества мелких островов. От Северной Америки Куба отделена Флоридским проливом на севере и Юкатанским проливом на западе. Страна является членом ООН с 1945 года.
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