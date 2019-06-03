Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на КубеИнтерфакс вчера в 13:36

с чего всё началось

Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.

Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе

Политика В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.

Хоккей «Сент-Луис» сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли В Сент-Луисе сыгран четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Бостон Брюинз".

Футбол Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.

Транспорт В ГИБДД предложили запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД ГИБДД планирует ввести запрет на использование каршеринга водителями, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы единожды были лишены водительских прав, сообщил газете «Известия» начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.

Экономика Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.

Энергетика Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатацию Польская компания — оператор трубопровода «Дружба» PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.

Политика МВФ и ЕС могут прекратить финансовую поддержку Украины, считает Чижов Евросоюз и Международный валютный фонд могут прекратить финансовую поддержку Украины, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Политика В Госдуме ответили на заявление главы МИД Латвии про Россию Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов поддержал заявление главы латвийского МИД Эдгара Ринкевича о готовности к развитию экономических отношений с Россией.

Политика Трамп забыл, что подарил Елизавете II в прошлом году Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не узнал подарок, который в прошлом году вручил британской королеве Елизавете II.

Происшествия В ДТП на Невском проспекте пострадали два человека Автомобиль марки Daewoo отлетел в Volkswagen Jetta. В результате ДТП травмы средней степени тяжести получили два человека.

Авто «АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross «АвтоВАЗ» объявил цены и комплектации нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня.

Финансы Кредитование россиян возросло на 15 % За прошедший период 2019 года банки выдали россиянам потребительских кредитов на 679,7 миллиарда рублей против предыдущих 517,6 миллиарда.

Транспорт Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.

Футбол Лучший бомбардир «Анжи» пополнит состав «Ахмата» В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Понсе провёл в составе махачкалинского «Анжи» 27 матчей и стал лучшим бомбардиром команды с 5 мячами.

Единоборства Энди Руис хочет реванш с Джошуа Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".

Происшествия В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов Тела еще двух из четырех пропавших туристов в ноябре прошлого года в горах Хакасии найдены в районе поисков, сообщает СУСК республики.

Транспорт Мусульмане отмечают Ураза-байрам в Соборной мечети Москвы Во вторник, 4 июня, мусульмане по всему миру начинают отмечать Ураза-байрам — праздник разговления.

Политика Новый раунд торговых переговоров между Японией и США пройдет 10-11 июня в Вашингтоне Новый раунд торговых переговоров на рабочем уровне между Японией и США пройдет в Вашингтоне 10-11 июня, сообщил во вторник министр по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги.

Общество «Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.

Шоу-бизнес Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.

Политика МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ МИД Украины отреагировал на предложение комитета ПАСЕ по регламенту о предоставлении российской делегации полномочий в июньской сессии.