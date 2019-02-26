Музыка
Группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на ЕвровиденииРИА Новости 11:58
Третье место в национальном отборе заняла группа Kazka, теперь комиссия может предложить ей представлять Украину на международном конкурсе. Накануне Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) и певица Maruv не смогли придти к общему видению "миссии представителя Украины на конкурсе".
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Шоу-бизнес
Режиссера Георгия Данелию вывели из искусственной комы
Режиссера и народного артиста СССР Георгия Данелию вывели из искусственной комы, в которой он пребывал после попадания в реанимацию одной из клиник Москвы с воспалением легких.
Обновлено в 10:51
Политика
России оказался невыгоден транзит газа через Украину
Ранее сообщалось, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину только в том случае, если будут приняты выгодные для Москвы условия.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова подала в суд на Радимова
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия
Оставленного в «Лосином Острове» ребенка передали под опеку бабушке
Ребенок, оставленный матерью на ночь в заповеднике «Лосиный Остров», передан под опеку бабушке, власти Москвы будут оказывать семье социальную помощь.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
В Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы ВПП
В московском аэропорту Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил РИА Новости источник в аэропортовых службах.
Обновлено в 05:44
Футбол
«Арсенал» перенес матч с ЦСКА из Тулы в Грозный
«Арсенал» не сможет сыграть матч с ЦСКА на домашнем стадионе в Туле из-за неудовлетворительного состояния газона.
Обновлено в 13:03
Политика
Небензя призвал «не мешкая» эвакуировать людей из «Эр-Рукбана»
В свою очередь, и. о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что ООН и Сирийский Арабский Красный Полумесяц планируют отправить в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» ещё один гуманитарный конвой до конца марта.
Обновлено в 13:05
Здоровье
В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни россиян
В ходе круглого стола "Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения" в Совете Федерации Аполихин сообщил, что так называемый репродуктивный потенциал (возможность рожать здоровых детей - ред.) во многом зависит от репродуктивного здоровья и репродуктивного поведения человека.
Обновлено в 08:47
Политика
Клишас ответил Познеру на критику закона об оскорблении государства
Вторым проектом закона предлагается ввести административное наказание за оскорбительные публикации в интернете в адрес общества, государства и госсимволов — штрафы от одной до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Обновлено в 13:18
Политика
Грудинина лишили депутатского мандата
Совет депутатов городского поселения Видное Ленинского района Московской области лишил мандата генерального директора ЗАО «Совхоз имени Ленина», экс-кандидата в президенты России Павла Грудинина.
Обновлено в 08:53
Экономика
Источник: Baring Vostok требует через суд Лондона 17 млрд рублей у банкира Аветисяна
Сумма исковых требований, заявленных фондом Baring Vostok в Лондонский арбитражный суд к банкиру Артему Аветисяну, составляет около 17 млрд рублей.
Обновлено в 12:38
Политика
Кортеж Порошенко едва не застрял посреди разбитой дороги под Львовом
На кадрах видно, что автоколонне пришлось значительно снизить скорость из-за дорожных ям. В итоге даже образовалась своеобразная пробка.
Обновлено в 13:10
Политика
WP: военные США отключили интернет российской «фабрике троллей»
Киберкомандование США в 2018 г. успешно заблокировало доступ в интернет российскому Агентству интернет-исследований, более известному как «фабрика троллей», сообщает газета The Washington Post со ссылкой на несколько неназванных источников.
Обновлено в 12:59
Происшествия
В Татарстане женщину довезли до скорой в ковше трактора
Автор возмущался, что машина скорой помощи не смогла проехать к дому. Сообщение собрало большое количество комментариев.
Обновлено в 07:59
Политика
Юрий Борисов: Серийный выпуск самолета МС-21 перенесен на 2021 год
Серийное производство российского гражданского самолета МС-21 начнется в 2021 году.
Обновлено в 10:53
Политика
Трамп прибыл в Ханой на встречу с Ким Чен Ыном
Обновлено в 09:18
Общество
Синоптики пообещали москвичам январские морозы в выходные
В Москве в выходные ожидаются январские морозы, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой
Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Стало известно о планах унифицировать Су-30М и Су-35
Истребитель Су-30М планируется унифицировать с истребителем Су-35 поколения 4++, в машины планируется установить новое бортовое оборудование и вооружение, что снизит их стоимость, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 09:39
Политика
В Европе изъяты 90 тысяч бутылок российской водки «для Ким Чен Ына»
В порту Роттердама в Нидерландах изъято 90 тысяч бутылок российской водки, передает The Telegraph.
Обновлено в 11:27
Религия
РПЦ сменила управделами патриархии и главу финансового управления
Новый глава управделами Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожскийо Варсонофий освобожден от должности управляющего делами Московской патриархии.
Обновлено в 09:08
Политика
Суд на Украине отменил статью о незаконном обогащении чиновников
Конституционный суд Украины решил отменить статью Уголовного кодекса, которая запрещает незаконное обогащение чиновников, в связи с ее несоответствием принципам презумпции невиновности и верховенства права.
Обновлено в 12:59
Общество
В Совфеде предложили обследовать молодоженов на бесплодие
В Совете Федерации предложили обследовать молодоженов на бесплодие, а также разработать инструменты для продвижения традиционных семейных ценностей в молодежную среду.
Обновлено в 10:11
Экономика
Стратегия «Новатэк» предусматривает 57 млн тонн производства СПГ
Стратегия «Новатэк» предусматривает сегодня 57 миллионов тонн производства СПГ к 2030 году.
Обновлено в 06:15
Политика
Нетаньяху назвал главную тему переговоров с Путиным в Москве
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал центральной темой предстоящих в среду переговоров в России присутствие Ирана в Сирии, которому он пообещал противодействовать до тех пор, пока иранские силы не покинут соседнюю страну.
Обновлено в 12:01
Экономика
Российские пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума
Законопроект о начислении социальных выплат пенсионерам сверх прожиточного минимума одобрен правительством РФ.
Обновлено вчера в 22:13